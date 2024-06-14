Щербакова о Шнапцеве: «Сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся»

Анна Щербакова сообщила, что не встречается с футболистом Максимом Шнапцевым.

Сегодня Super.ru сообщил, что фигуристка более года состоит в отношениях с с футболистом «Пари НН».

«Никогда не говорила о своей личной жизни, но к сожалению, сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся.

Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», – написала олимпийская чемпионка.