Щербакова о Шнапцеве: «Сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся»

Теги премьер-лига Россия сборная России светская хроника женское катание Пари НН Анна Щербакова Максим Шнапцев Фигурное катание

Анна Щербакова сообщила, что не встречается с футболистом Максимом Шнапцевым.

Сегодня Super.ru сообщил, что фигуристка более года состоит в отношениях с с футболистом «Пари НН».

«Никогда не говорила о своей личной жизни, но к сожалению, сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся.

Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», – написала олимпийская чемпионка. 

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34 комментария
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Галя, у нас отмена🤣
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Сам футболист слил получается. Просто го..нюк.
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Молодец, Аня, личное должно оставаться личным, а слухи и кривотолки нужно пресекать на корню. А издание, которое сливает подобные "инсайты", да ещё и лживые, вообще нужно засудить
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Испочник, знакомый с ситуацией, не знаком с ситуацией.
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Очень жаль, что Ане пришлось оправдываться за поступки другого человека
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Окей, откатываю назад свои слова под предыдущей новостью про хайп в отношении этого парнишки. Очень мерзкий поступок. Чувак, видимо, отчаялся когда-либо привлечь внимание к своей персоне своими футбольными скиллами и решил играть по-грязному. Аня молодец, что быстро поставила его на место.
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Футболист такие охваты наверное получил в инсте ахах, реально жаль что ничем другим не смог привлечь внимание публики
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Держись, Аня. Этот поступок расставил всё по местам.
Зато есть положительный момент - оперативно опровергнув ты пресекла много фантазий.) Удачи и пусть всё будет хорошо!
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Ответ ретроградный меркурий
Молодец, Аня, личное должно оставаться личным, а слухи и кривотолки нужно пресекать на корню. А издание, которое сливает подобные "инсайты", да ещё и лживые, вообще нужно засудить
Я же говорю яна решила так отвлечь всех от своих скандалов
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Ну почерк рудковской же, её заказ
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Насторожилась после сообщения что они якобы были вместе в Дубаи, ведь у Ани нет в этом году фоток с Дубаи, только с Мальдив, где они были вместе с Алиной.
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Мне понравилось на некоторых рессурсах..."Встречается со звездой футбола" ))) Третьесортный футболист.
Как оказалось еще и любитель похайпиться на чужом имени.
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Ну.. не знаю конечно, но у современной девушки, Олимпийской чемпионке из ФК, двадцатилетний футболист ровесник, далеко не Роналду.. вряд ли котируется )
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Ну что за цирк......... Чуть не поженили, а невеста не в курсе )))))
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Шнапсов, мало того, что футболист плохой, и человек такой же...
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Вот как наши журнализды врут.. небось и про прекращение сотрудничества наврали..
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Ответ Olga.t
Не очевидный вывод.
Ну а кто еще, вроде имя источника "новости" не озвучивалось? Кому выгодно кроме этого ногомячиста?
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Может, она не про Шнапцева, а про Тутберидзе
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Ответ Wintersun
Сам футболист слил получается. Просто го..нюк.
А зачем ему это нужно? Прежде чем строить предположения сначала надо услышать его правду. Может и ему эта вся история и возня не приятна.
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Ответ Бильм@н
Галя, у нас отмена🤣
Санта Барбара у нас какая то получается!
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Ответ k4rmazin2007
Яна и Гогиевну от Ани заставила отписаться в инсте и прекратить сотрудничество?
Тутберидзе может уже давно отписалась, но вытащили это только сейчас, одна грязь как сама ап
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Ответ Wintersun
Сам футболист слил получается. Просто го..нюк.
Не очевидный вывод.
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Ответ Бильм@н
Галя, у нас отмена🤣
уже успели поздравить
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Ура!
А то я что-то расстроилась, как будто за собственную племянницу.
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Ну и зачем было лезть со сплетнями?
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Ответ Бильм@н
Галя, у нас отмена🤣
👍👍👍
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Молодёжь... быстро разбегаются :)
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Ответ Аленка_76
Очень жаль, что Ане пришлось оправдываться за поступки другого человека
Это не поступки другого человека, тем более она фоткала на свой телефон! Это слив одной из ее подруг Тутберидзе! А та уже оторвалась за все по-полной!
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Ответ Регион-36
Ну.. не знаю конечно, но у современной девушки, Олимпийской чемпионке из ФК, двадцатилетний футболист ровесник, далеко не Роналду.. вряд ли котируется )
Ну вообще у футболистов все в карьере не так быстро происходит как у фигуристов, к примеру.
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