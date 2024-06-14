Щербакова о Шнапцеве: «Сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся»
Анна Щербакова сообщила, что не встречается с футболистом Максимом Шнапцевым.
Сегодня Super.ru сообщил, что фигуристка более года состоит в отношениях с с футболистом «Пари НН».
«Никогда не говорила о своей личной жизни, но к сожалению, сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся.
Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», – написала олимпийская чемпионка.
Зато есть положительный момент - оперативно опровергнув ты пресекла много фантазий.) Удачи и пусть всё будет хорошо!
Как оказалось еще и любитель похайпиться на чужом имени.
А то я что-то расстроилась, как будто за собственную племянницу.