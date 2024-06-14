Загитова и Ягудин стали амбассадорами раздельного сбора отходов в России

Теги Алексей Ягудин Алина Загитова Экология Фигурное катание

Алина Загитова и Алексей Ягудин стали амбассадорами раздельного сбора отходов.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию вошли в список амбассадоров, который Российский экологический оператор (РЭО) представил ко Дню России.

«Основная цель этой инициативы – популяризация раздельного сбора отходов среди населения и повышение уровня экологической осведомленности.

Амбассадоры, используя свои платформы и влияние, будут активно распространять и уже распространяют информацию о правильном обращении с отходами, важности их сортировки и переработки.

Их участие подчеркивает важность единства всех россиян в вопросах экологии, вне зависимости от социального статуса или профессии», – сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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64 комментария
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О, а как загилюбы потешались над Медведевой, участвующей в уборке зоопарка, Щербаковой, полетевшей убирать мусор на северное побережье. И тут вообще мусорное амбассадорство - шикарно, ничё делать не надо, лицо только к мусорным местам прикрепить.
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Прям представляю, как кто-то никогда не разделял мусор, т.к. было лень, а потом увидел фото Ягудина и стал разделять 😂
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"Амбассадор сбора отходов" - это звучит гордо!
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Ответ tou
они этого достойны 😂
Дело хорошее. Только приехать и постоять рядом с мусором - это не борьба за отдельный сбор отходов, а очередное фуфло.
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Живу в России всю жизнь . Один раз увидел , как финны раздельно бросают мусор и теперь уже 20 с лишним лет собираю пластик отдельно, батарейки отдельно. Понимаю, что мой мусорный пакет с пластиком капля в море, но я верю что когда -нибудь все к этому придем .
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Ответ Kareglazaya
Прям представляю, как кто-то никогда не разделял мусор, т.к. было лень, а потом увидел фото Ягудина и стал разделять 😂
Дело вообще не в фото, а в условиях.
До пандемии, например, у нас в микрорайоне было больше условий с раздельным сбором.
И ещё важно, чтобы это не стало профонацией, а то профессор педагогики как-то рассказала, что наблюдала на вокзале, как разделённый по разным контейнерам мусор скидывают в один большой общий мешок...
А так дело хорошее. Я вон нашла, куда можно сдать просроченные лекарства, лак, градусники... Далековато от дома, но езжу.
А вот макулатурные ящики убрали уже года четыре как, говорят, из-за грызунов...
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В новом образе то хоть?)
+17
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ржака такая. амбассадоры раздельного сбора отходов. гениально. главное, уметь перерабатывать эти разделенные отходы, а не так, что собирают по разным бачкам, а за городом сваливают в общую кучу и сжигают по ночам, чтоб никто не видел дыма.
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-3
+10
они этого достойны
😂
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Загиботам бумеранг прилетел;)) Помню как над Медведевой смеялись, когда она рекламировала уборку мусора.
+21
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Амбассадорка отходов, это звучит безызбежно гордо))
На редкость подходящие амбассадоры отходов.
+20
-13
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Амбассадор раздельного сбора отходов - звучит гордо !)
А дело , конечно , полезное .
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Ответ Lilia Sadykova
Загиботам бумеранг прилетел;)) Помню как над Медведевой смеялись, когда она рекламировала уборку мусора.
они не только Женю, но и Аню стебали по этому поводу. слепой фанатизм застит глаза, интересно, что теперь сочинят
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Поздравляю фанатов Загитовой с новым амбассадорством 🥳
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Новые идейки мерчика для Алиночки:
"А ты какой отход?"
"Даешь безызбежное разделение отходов!"
"А я никуда и не уходила, я тутачки отходы разделяю..."
😁
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В прошлом месяце выкинул наверное батареек 60 пальчиковых. Собирал, не выкидывал, всё ждал когда появится отдельный для них контейнер в городе.
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Ответ Marya Y
О, а как загилюбы потешались над Медведевой, участвующей в уборке зоопарка, Щербаковой, полетевшей убирать мусор на северное побережье. И тут вообще мусорное амбассадорство - шикарно, ничё делать не надо, лицо только к мусорным местам прикрепить.
Вы не понимаете, Алиночка это другое;))) сейчас вам фанатки домохозяйки все популярно растолкуют;)
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+3
Ответ Marya Y
О, а как загилюбы потешались над Медведевой, участвующей в уборке зоопарка, Щербаковой, полетевшей убирать мусор на северное побережье. И тут вообще мусорное амбассадорство - шикарно, ничё делать не надо, лицо только к мусорным местам прикрепить.
Раздельный сбор мусора - дело очень важное и полезное.
Но поклонники АЗ должны сейчас собраться с мыслями...
+16
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+3
а перед этим было христоматийное от загифанов "у Алины что-то намечается"?😂
+3
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Раздельный сбор отходов - это когда у дома стоят два разных ящика - на одном написано смешанные, на другом перерабатываемые, а грузят мусор из обоих в одну и ту же бричку?
+3
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+3
многие здесь потешаются, а ведь это действительно отличная и очень нужная инициатива. как раз в этом публичные люди очень даже могут помочь. я давно веду разъяснительные беседы на эту тему и вижу на примере своих родственников и друзей изменения к лучшему, хотя многие изначально воспринимали разделение отходов в штыки.
+4
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+3
Ответ kate_ko
многие здесь потешаются, а ведь это действительно отличная и очень нужная инициатива. как раз в этом публичные люди очень даже могут помочь. я давно веду разъяснительные беседы на эту тему и вижу на примере своих родственников и друзей изменения к лучшему, хотя многие изначально воспринимали разделение отходов в штыки.
Чем именно публичные люди помогут? Во всех дворах стоят отдельные контейнеры, чтобы люди хотя бы задумались, что надо что-то сортировать?
+4
-2
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Загитовой можно книгу написать " Мой путь - от амбассадора Шисейдо, до мусорных баков".
Но нет, не получится. Для этого надо уметь складывать слова в предложения.
+4
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Ответ Gemma157
Поздравляю фанатов Загитовой с новым амбассадорством 🥳
Уже вижу Загитову и Ягудина стоящих у помойки и контролирующих как люди выбрасывают мусор.
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
OMG 🙈 Как вернуть те времена, когда Алина была лицом Shiseido и Puma?..
Я бы ответил, но за правильный ответ на этот вопрос в России статья
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Ответ Железная Леди
поделитесь опытом, только весь процесс от начала( дом,квартира) и до мусоросвалки.
живу в многоквартирном доме в Перми, в кухне под мойкой в 2хдверном шкафу шириной 850 мм на дверцах у меня висят 2 контейнера: 1 для неперерабатываемых отходов, другой для всех видов пластика, принимаемых к переработке. в этом же шкафу стоит бумажный пакет для макулатуры и пластиковый для стекла. во дворе имеются отдельные ярко-оранжевые контейнеры (вывозом и сортировкой занимается компания "Буматика", я так понимаю, это частный бизнес + государственное финансирование), которые невозможно не заметить, для сбора сухих отходов и темно-зеленые в заграждении для всех прочих. в данный момент озадачена покупкой диспоузера, чтобы измельчать пищевые отходы и свести неперерабатываемые отходы к минимуму (хочу сделать это в том числе для себя, т.к. пищевые отходы могут портиться прямо в контейнере). одежду сдаю в баки "Нафталин" (частная инициатива), обувь у меня всегда недешевая, ношу бережно, поэтому передаю знакомым, берут и для детей и для себя. батарейки сдаю в ближайшие пункты приема, обычно это библиотека. прежде чем что-то купить, проверяю не импульсивная ли это покупка и правда ли мне это нужно, т.к. только осознанное потребление в перспективе может снизить количество мусора. в гиперах и суперах практически ничего не фасую в одноразовые пакеты, только в многоразовые сетки, не беру пакеты-майки, т.к. у меня всегда есть для этого шопер, либо рюкзак. моющие средства покупаю большими канистрами - это и экономичнее, и меньше отходов.
никакого надрыва не чувствую, все делаю в меру сил, точно знаю, что однажды налаженное хорошо работает.
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Ответ Железная Леди
поделитесь опытом, только весь процесс от начала( дом,квартира) и до мусоросвалки.
Где этот процесс, действительно, налажен, мусор вывозят в разные места, где-то определённый вид упаковки используется для производства чего-то. Но России до этого очень далеко, на деле, а не на словах.
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Ответ kate_ko
доля правды в ваших словах есть: инициатива должна быть с обеих сторон. как бачки без желания сортировать бесполезны, так и желание без бачков. но я застала начало раздельного сбора, еще живя в Питере, там тогда все было частной инициативой, так вот, ездила в соседний район на такси сдать накопленный пластик и макулатуру. переехав позже обратно на Урал, обнаружила огромное количество пустых сеток для сбора пластика и риторику "ага, щас, я за эту бутылку платил, а предприниматель на крузаке ее бесплатно получит, да еще и наварится". так что так что
Вы рассказываете про частные случаи, но человек и не должен ездить по району в поисках правильного контейнера. Контейнеры должны быть доступны, иначе это пустая болтовня и деньги на ветер.
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Ответ kate_ko
многие здесь потешаются, а ведь это действительно отличная и очень нужная инициатива. как раз в этом публичные люди очень даже могут помочь. я давно веду разъяснительные беседы на эту тему и вижу на примере своих родственников и друзей изменения к лучшему, хотя многие изначально воспринимали разделение отходов в штыки.
поделитесь опытом, только весь процесс от начала( дом,квартира) и до мусоросвалки.
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Ответ Katerina Sunny
Чем именно публичные люди помогут? Во всех дворах стоят отдельные контейнеры, чтобы люди хотя бы задумались, что надо что-то сортировать?
доля правды в ваших словах есть: инициатива должна быть с обеих сторон. как бачки без желания сортировать бесполезны, так и желание без бачков. но я застала начало раздельного сбора, еще живя в Питере, там тогда все было частной инициативой, так вот, ездила в соседний район на такси сдать накопленный пластик и макулатуру. переехав позже обратно на Урал, обнаружила огромное количество пустых сеток для сбора пластика и риторику "ага, щас, я за эту бутылку платил, а предприниматель на крузаке ее бесплатно получит, да еще и наварится". так что так что
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