Загитова и Ягудин стали амбассадорами раздельного сбора отходов в России
Алина Загитова и Алексей Ягудин стали амбассадорами раздельного сбора отходов.
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию вошли в список амбассадоров, который Российский экологический оператор (РЭО) представил ко Дню России.
«Основная цель этой инициативы – популяризация раздельного сбора отходов среди населения и повышение уровня экологической осведомленности.
Амбассадоры, используя свои платформы и влияние, будут активно распространять и уже распространяют информацию о правильном обращении с отходами, важности их сортировки и переработки.
Их участие подчеркивает важность единства всех россиян в вопросах экологии, вне зависимости от социального статуса или профессии», – сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
До пандемии, например, у нас в микрорайоне было больше условий с раздельным сбором.
И ещё важно, чтобы это не стало профонацией, а то профессор педагогики как-то рассказала, что наблюдала на вокзале, как разделённый по разным контейнерам мусор скидывают в один большой общий мешок...
А так дело хорошее. Я вон нашла, куда можно сдать просроченные лекарства, лак, градусники... Далековато от дома, но езжу.
А вот макулатурные ящики убрали уже года четыре как, говорят, из-за грызунов...
😂
На редкость подходящие амбассадоры отходов.
А дело , конечно , полезное .
"А ты какой отход?"
"Даешь безызбежное разделение отходов!"
"А я никуда и не уходила, я тутачки отходы разделяю..."
😁
Но поклонники АЗ должны сейчас собраться с мыслями...
Но нет, не получится. Для этого надо уметь складывать слова в предложения.
никакого надрыва не чувствую, все делаю в меру сил, точно знаю, что однажды налаженное хорошо работает.