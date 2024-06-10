Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», Баринов отказал «Алавесу», Ферстаппен победил на Гран-при Канады, пожар на «СКА-Арене» и другие новости

1. Карлос Алькарас победил Александра Зверева в пяти сетах в финале «Ролан Гаррос». 21-летний испанец – самый молодой чемпион турнира после Надаля в 2007-м. Он выиграл третий турнир «Большого шлема» в карьере, теперь у Карлоса есть «Шлемы» на всех покрытиях. Его призовые на «РГ» – 2,4 млн евро.

2. Трансферы. «Алавес» предлагал «Локомотиву» 3 млн евро за хавбека Дмитрия Баринова, а игроку 700 тысяч в год – в 2 раза меньше, чем сейчас, капитан москвичей отказал испанцам. «Зенит» делал запрос по Йовичу, «Милан» хочет продлить контракт с сербским форвардом.

У «Реала» и Виртца есть устная договоренность о трансфере в 2025 году, сделка оценивается в 150 млн евро; «Барса» тоже хочет подписать Флориана и надеется, что хавбек откажет «Мадриду» из-за скопления звезд с большим эго. «МЮ» продаст Санчо летом, за Джейдона потребуют 40 млн фунтов. Томас Тухель решил не продолжать переговоры с «Манчестер Юнайтед» после неудачной встречи с совладельцем клуба, немецкий тренер собирается сделать паузу в карьере.

3. Макс Ферстаппен выиграл дождевую гонку на Гран-при Канады, Ландо Норрис – 2-й, Джордж Расселл – 3-й. Перес, Сайнс и Албон сошли после аварий, Леклер тоже сошел из-за технических проблем, и Сарджент не смог финишировать.

4. НБА. «Бостон» одолел «Даллас» во втором матче финала (2-0 в серии), несмотря на трипл-дабл Дончича.

5. На «СКА-Арене» произошел пожар (на площади около 225 квадратных метров) – возможно, из-за неисправной проводки. Обгорела поверхность арены, часть трибуны и видеобортики. СКА дал странный комментарий: «У клуба сейчас нет договорных отношений с ареной. В предсезонке она никак не задействована».

6. Головин – самый дорогой российский игрок по версии Transfermarkt, Сафонов – 2-й, Захарян – 3-й. Миранчук, Чалов, Тюкавин и Кузяев – в топ-10. Зинченко за 38 млн евро – самый дорогой украинец, Мудрик, Довбик и Судаков стоят по 35 млн, Лунин – 25 млн. Хвича за 85 млн евро – самый дорогой игрок с постсоветского пространства в истории, в топ-9 россиян нет.

7. Италия одолела Боснию и Герцеговину (1:0) в товарищеском матче в преддверии Евро-2024, Франция не справилась с Канадой (0:0), Аргентина справилась с Эквадором (1:0) за счет гола Ди Марии.

8. Камила Валиева будет вести шоу о путешествиях на Первом канале вместе с блогером Кариной Кросс. Софья Муравьева не будет выступать в шоу Евгения Плющенко, фигуристка отписалась от Александры Трусовой и Софьи Самоделкиной в инстаграме.

9. В Германии арестовали подозреваемого в связях с ячейкой ИГИЛ*, которая может иметь отношение к теракту в «Крокусе». Мужчина пытался устроиться стюардом на Евро-2024.

10. Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Кейру и Алексей Гаврилов, сыгравший Гошу в «Универе», поженились. Девушка ранее была замужем за футболистом Иваном Новосельцевым. Игрок «Баварии» Матейс Де Лигт женился на Аннеки Моленар в родной деревне девушки и в тот же вечер вернулся в сборную Нидерландов.

11. Новости Медиалиги. Охранник ударил по лицу футболиста 2Drots Стиля на матче, игрок упал на землю, ему потребовалась помощь медиков. Константин Генич ушел с поста тренера «Матч ТВ». Роман Нагучев рассказал рецепт окрошки в трансляции матча, комментатор был недоволен игрой команд.

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Дегтярев об отстранении российских спортсменов: «Это полный беспредел. Никто уже не помнит, за что нас исключают – то ли за допинг, то ли за участие в СВО»

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