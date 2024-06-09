На «СКА-Арене» произошел пожар. Обгорела поверхность арены, часть трибуны и видеобортики («МК Питер»)

Теги СКА происшествия КХЛ СКА-Арена Хоккей

В ночь на 9 июня на «СКА-Арене» в Петербурге произошел пожар.

По данным «МК Питер», о возгорании сообщили в 02:15.

«По неустановленной причине произошло возгорание чаши ООО «СКА-Арены». Эвакуация не проводилась», – рассказал источник издания в оперативных службах.

Сообщается, что площадь пожара составила около 225 кв.м. Обгорела поверхность арены, часть трибуны и видеобортики (рекламные щиты).

Сумма ущерба и причина пожара устанавливаются. Предварительная причина – неисправная проводка.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ротен:
площадь пожара 225 кв.м. - самая большая площадь на хоккейных аренах мира, даже в НХЛ такого не было
+15
-3
+12
СКА-Арена - просто огонь! Самая горячая в мире!
+8
-3
+5
Детишка Ромчик поигрался в красные машинки
+3
-1
+2
У СКА теперь нет дома, снова бездомные!
+3
-1
+2
Бог не фраер
+2
-2
0
Бог наказал
+3
-3
0
Есть сочувствующие?
+1
-1
0
Все идет по плану-тренировались.
0
0
0
Я так понимаю бакланы освоили добычу огня?
0
0
0
Огненные бакланы, изрыгающие пламя, попытались испепелить СКА Арену... Также можно поискать следы любителей жарки шашлыка рядом со спортивным объектом)))
0
0
0
хлопок? задымление?
0
0
0
Вместо тысячи слов
0
0
0
Ответ radik_ar
Никогда такого не было, и вот теперь опять придётся ремонтировать, вкладывать
А когда такое было?
+1
-1
0
Ответ Ми Ша
Есть сочувствующие?
Сижу и плачу!
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий