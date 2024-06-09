На «СКА-Арене» произошел пожар. Обгорела поверхность арены, часть трибуны и видеобортики («МК Питер»)

В ночь на 9 июня на «СКА-Арене» в Петербурге произошел пожар.

По данным «МК Питер», о возгорании сообщили в 02:15.

«По неустановленной причине произошло возгорание чаши ООО «СКА-Арены». Эвакуация не проводилась», – рассказал источник издания в оперативных службах.

Сообщается, что площадь пожара составила около 225 кв.м. Обгорела поверхность арены, часть трибуны и видеобортики (рекламные щиты).

Сумма ущерба и причина пожара устанавливаются. Предварительная причина – неисправная проводка.