На «СКА-Арене» произошел пожар. Обгорела поверхность арены, часть трибуны и видеобортики («МК Питер»)
В ночь на 9 июня на «СКА-Арене» в Петербурге произошел пожар.
По данным «МК Питер», о возгорании сообщили в 02:15.
«По неустановленной причине произошло возгорание чаши ООО «СКА-Арены». Эвакуация не проводилась», – рассказал источник издания в оперативных службах.
Сообщается, что площадь пожара составила около 225 кв.м. Обгорела поверхность арены, часть трибуны и видеобортики (рекламные щиты).
Сумма ущерба и причина пожара устанавливаются. Предварительная причина – неисправная проводка.
площадь пожара 225 кв.м. - самая большая площадь на хоккейных аренах мира, даже в НХЛ такого не было