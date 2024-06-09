Гран-при Канады-2024. Стартовый порядок. Гонка – в 21:00

В воскресенье, 9 июня, состоится девятая гонка «Формулы-1» 2024 года – Гран-при Канады. Старт заезда – в 21:00 по московскому времени.

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль

9 июня 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Оскар Пиастри («Макларен»)

5. Даниэль Риккардо («РБ»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

8. Юки Цунода («РБ»)

9. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

10. Алекс Албон («Уильямс»)

11. Шарль Леклер («Феррари»)

12. Карлос Сайнс («Феррари»)

13. Логан Сарджент («Уильямс»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Пьер Гасли («Альпин»)

16. Серхио Перес («Ред Булл»)

17. Валттери Боттас («Заубер»)

18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

20. Эстебан Окон («Альпин»)

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