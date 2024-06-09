У «Реала» и Виртца есть устная договоренность о трансфере в 2025 году. Сделка оценивается в 150 млн евро (Marca)

Флориан Виртц может перейти из «Байера» в «Реал».

По данным Marca, у мадридского клуба и 21-летнего немецкого хавбека есть устная договоренность о переходе летом 2025 года.

Сумма сделки оценивается в 150 млн евро, сообщает Marca со ссылкой на Bild.

в прошлом сезоне провел 49 матчах за « » во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 20 ассистов.