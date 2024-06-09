У «Реала» и Виртца есть устная договоренность о трансфере в 2025 году. Сделка оценивается в 150 млн евро (Marca)
Флориан Виртц может перейти из «Байера» в «Реал».
По данным Marca, у мадридского клуба и 21-летнего немецкого хавбека есть устная договоренность о переходе летом 2025 года.
Сумма сделки оценивается в 150 млн евро, сообщает Marca со ссылкой на Bild.
Виртц в прошлом сезоне провел 49 матчах за «Байер» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 20 ассистов.
Ровно два дня назад кулес рвались на британский флаг, доказывая, что Виртц с детства за Барсу
ХФД очень надежен по Мадриду
| Хосе Феликс Диас:
«Те же источники, что сказали мне в прошлом ноябре о предстоящем переходе Мбаппе, теперь утверждают — у «Мадрида» и Вирца уже есть принципиальная договоренность о переходе игрока летом 2025-го года».
Виртц талантище, такой игрок всегда пригодится. Должен усилить и без того мощный состав!