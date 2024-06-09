У «Реала» и Виртца есть устная договоренность о трансфере в 2025 году. Сделка оценивается в 150 млн евро (Marca)

Теги Байер бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Флориан Виртц Футбол

Флориан Виртц может перейти из «Байера» в «Реал».

По данным Marca, у мадридского клуба и 21-летнего немецкого хавбека есть устная договоренность о переходе летом 2025 года.

Сумма сделки оценивается в 150 млн евро, сообщает Marca со ссылкой на Bild.

Виртц в прошлом сезоне провел 49 матчах за «Байер» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 20 ассистов.

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24 комментария
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Вопрос только куда его пихать, он же не чистый ЦП, а более атакующего плана игрок, а эту роль будет играть Беллингем
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Марка - это Мадридское СМИ?
Ровно два дня назад кулес рвались на британский флаг, доказывая, что Виртц с детства за Барсу
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Ответ Oliver Kromwel
Марка - это Мадридское СМИ? Ровно два дня назад кулес рвались на британский флаг, доказывая, что Виртц с детства за Барсу
Марка - не маленькое издание. Важны люди, которые преподносят инсайд

ХФД очень надежен по Мадриду

| Хосе Феликс Диас:

«Те же источники, что сказали мне в прошлом ноябре о предстоящем переходе Мбаппе, теперь утверждают — у «Мадрида» и Вирца уже есть принципиальная договоренность о переходе игрока летом 2025-го года».
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Очень хорошо если это так. Очень талантливый игрок. В перспективе один из лучших в мире.
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Под Алонсо берут
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Ответ people people
Вопрос только куда его пихать, он же не чистый ЦП, а более атакующего плана игрок, а эту роль будет играть Беллингем
А там ещё и Гюлер есть
+3
-1
+2
Ответ people people
Вопрос только куда его пихать, он же не чистый ЦП, а более атакующего плана игрок, а эту роль будет играть Беллингем
Беллингем не будет играть эту роль, с уходом Крооса Джуд будет играть на его позиции. А вот Виртц как раз и будет играть на позиции АЦП
+4
-2
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Ответ Oliver Kromwel
Марка - это Мадридское СМИ? Ровно два дня назад кулес рвались на британский флаг, доказывая, что Виртц с детства за Барсу
Каталонские СМИ говорят что он фан Барсы, Мадридские говорят что он приедет вместе с Алонсо
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Было бы хорошо!
Виртц талантище, такой игрок всегда пригодится. Должен усилить и без того мощный состав!
+1
0
+1
Ответ people people
Вопрос только куда его пихать, он же не чистый ЦП, а более атакующего плана игрок, а эту роль будет играть Беллингем
Тут скорее идея не в том, что он прямо нужен, а что Реал любит брать умных игроков и умных ЦП в частности. А умному игроку роль на поле всегда найдётся в Реале. В этом плане логика предельно ясна, особенно с уходом Крооса.
+1
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Ответ Oliver Kromwel
Марка - это Мадридское СМИ? Ровно два дня назад кулес рвались на британский флаг, доказывая, что Виртц с детства за Барсу
А какая разница за Барсу он или нет если у Барсы тупо нет денег подписать такого игрока?
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Один из лучших трансферов,как цап так и цп
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Ответ Drdrdr1111 Drd
А там ещё и Гюлер есть
Такое ощущение, что на Гюлера вообще там не ставят. Зачем брали вовсе неясно
0
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Ответ people people
Вопрос только куда его пихать, он же не чистый ЦП, а более атакующего плана игрок, а эту роль будет играть Беллингем
Беллингема играл роль ложной девятки только потому что не было топ форварда - сейчас там есть мбаппе, а Беллингем будет как цп играть частично заменяя кросса, а насчёт виртца он будет играть в схеме без оплрника 4-3-3 атака с цап
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У Реала там по финансам всё ок? Там одной черепашке платить надо сколько. Ещё кредит на стадион. Жесть в общем
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Вирц уникален, то как он после крестов смог вернуться, причем стать лучшей версией себя действительно поражает
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Хапуги. Как сороки, на всё блестящее ведутся и несут себе)
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У Реала будет бешеный перегруз в центре поля даже после ухода Модрича,Гюлер Тчуамени Камавинга,Вальверде,Билингем,Диаш где-то есть Себальес
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Если Мадриду захочется ещё топ полузащитников то они вполне могут присмотреться к Бареле из Интера (.
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Цены конечно сейчас просто безумные. Но игрок действительно великолепный.
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