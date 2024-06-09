СКА о пожаре на «СКА-Арене»: «У клуба сейчас нет договорных отношений с ареной. В предсезонке она никак не задействована»

Теги СКА происшествия КХЛ Турнир имени Пучкова Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА-Арена Хоккей

СКА дал комментарий по поводу пожара на «СКА-Арене».

«После завершения игр плей-офф и в настоящее время ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал.

В плане предсезонной подготовки «СКА-Арена» никак не задействована. Мы тренируемся в Новогорске и Сочи, домашний турнир Пучкова проводим в Ледовом, поэтому этот пожар никак не влияет на наше расписание.

Подробности ЧП лучше уточнять у пресс-службы арены, но, конечно, это неприятный момент, так как нет ничего важнее безопасности всех, кто мог находиться на арене. Слава богу, это произошло не во время сезона и обошлось без пострадавших», – говорится в сообщении СКА.

На «СКА-Арене» произошел пожар – возможно, из-за неисправной проводки. Обгорела поверхность арены, часть трибуны и видеобортики («МК Питер»)

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11 комментариев
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Ротенберг прав: СКа не имеет никакого отношения к СКА-Арене.
Это просто тупой госбюджет построил - ну вдруг пригодится ... всего то 50 ярдов ....
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Смотрите) звучит в этой спортивной новости всё - как отражение нашей действительности. Если что то плохое произошло, то царек (СКА) не при чем - виноваты холопы (рабочие/строители). Самое главное имидж не испачкать.
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Как про рекорд посещаемости, то смотрите сколько на СКА пришло! Как что-то не приятное- ета не наше и вообще оно нам сейчас нинужно.
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Арена уволилась 2 недели назад 🙂
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Точно прям, как в анектоде, как пожар так хоть увольняйся.
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Это не мы, она сама загорелась.
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Ответ evil_bear
тут много таких любителей притянуть политику к чему бы то ни было 🤷🤡
Так уж сложилось, что весь наш спорт - зеркало положения дел в стране. Ну и ротенберг и ска конечно же вне политики)))
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Карма.
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