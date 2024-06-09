СКА о пожаре на «СКА-Арене»: «У клуба сейчас нет договорных отношений с ареной. В предсезонке она никак не задействована»

СКА дал комментарий по поводу пожара на «СКА-Арене».

«После завершения игр плей-офф и в настоящее время ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал.

В плане предсезонной подготовки «СКА-Арена» никак не задействована. Мы тренируемся в Новогорске и Сочи, домашний турнир Пучкова проводим в Ледовом, поэтому этот пожар никак не влияет на наше расписание.

Подробности ЧП лучше уточнять у пресс-службы арены, но, конечно, это неприятный момент, так как нет ничего важнее безопасности всех, кто мог находиться на арене. Слава богу, это произошло не во время сезона и обошлось без пострадавших», – говорится в сообщении СКА.

На «СКА-Арене» произошел пожар – возможно, из-за неисправной проводки. Обгорела поверхность арены, часть трибуны и видеобортики («МК Питер»)