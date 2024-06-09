Директор «Баварии» Эберль о деньгах «Реала» для Мбаппе: «Каждый стяжатель станет гвоздем в крышку гроба футбола. Есть ощущение, что пузырь лопнет»
В «Баварии» критично высказались о деньгах, заплаченных «Реалом» Килиану Мбаппе.
Ранее стало известно, что «Реал» заплатит французу 150 млн евро подписного бонуса в течение 5 лет. Кроме того, футболист будет зарабатывать 15 млн в год.
«Вы всегда можете стать более стяжательным человеком, но каждый, кто жаден до денег, постепенно станет гвоздем в крышку гроба футбола.
Если в какой-то момент все деньги уйдут [с рынка], то нам не с кем будет иметь дело. Речь идет о сотнях миллионов. Это слишком много, и в какой-то момент возникает ощущение, что пузырь лопнет.
Так что в какой-то момент наступит перенасыщение, и появится Саудовская Аравия. Это не очень хорошо. Я должен сказать это, чтобы быть справедливым, но таков рынок. Деньги уходят. Ни один клуб не имеет выгоды от этого.
Футболисты, семьи, агенты – все получают выгоду, но не клубы. В прошлом, по крайней мере, клубы получали прибыль. Деньги оставались в круговороте, а сейчас их становится все меньше и меньше.
Конечно, я знаю, что меня здесь не будут чествовать, если мы займем пятое место, но наш депозитный счет увеличивается. Просто хочется гармонии. У «Баварии» это получается раз за разом. Конечно, я тоже хочу быть успешным. Как человек, отвечающий за спортивный вектор, я тоже нахожусь в этой дилемме», – сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль в интервью Süddeutsche Zeitung.
Что за сорт хлеба и что за марка воды?
выручка футбольных клубов каждый год бьёт новые рекорды. и зарабатывают эту выручку именно игроки, а не какой-то эберль, от которого футболу ни горячо, ни холодно.
Уровень подрыва комментаторов спортса..
"Да не завидуем мы!"