Директор «Баварии» Эберль о деньгах «Реала» для Мбаппе: «Каждый стяжатель станет гвоздем в крышку гроба футбола. Есть ощущение, что пузырь лопнет»

В «Баварии» критично высказались о деньгах, заплаченных «Реалом» Килиану Мбаппе.

Ранее стало известно, что «Реал» заплатит французу 150 млн евро подписного бонуса в течение 5 лет. Кроме того, футболист будет зарабатывать 15 млн в год.

«Вы всегда можете стать более стяжательным человеком, но каждый, кто жаден до денег, постепенно станет гвоздем в крышку гроба футбола.

Если в какой-то момент все деньги уйдут [с рынка], то нам не с кем будет иметь дело. Речь идет о сотнях миллионов. Это слишком много, и в какой-то момент возникает ощущение, что пузырь лопнет.

Так что в какой-то момент наступит перенасыщение, и появится Саудовская Аравия. Это не очень хорошо. Я должен сказать это, чтобы быть справедливым, но таков рынок. Деньги уходят. Ни один клуб не имеет выгоды от этого.

Футболисты, семьи, агенты – все получают выгоду, но не клубы. В прошлом, по крайней мере, клубы получали прибыль. Деньги оставались в круговороте, а сейчас их становится все меньше и меньше.

Конечно, я знаю, что меня здесь не будут чествовать, если мы займем пятое место, но наш депозитный счет увеличивается. Просто хочется гармонии. У «Баварии» это получается раз за разом. Конечно, я тоже хочу быть успешным. Как человек, отвечающий за спортивный вектор, я тоже нахожусь в этой дилемме», – сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль в интервью Süddeutsche Zeitung.