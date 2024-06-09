Директор «Баварии» Эберль о деньгах «Реала» для Мбаппе: «Каждый стяжатель станет гвоздем в крышку гроба футбола. Есть ощущение, что пузырь лопнет»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Макс Эберль Килиан Мбаппе деньги Футбол

В «Баварии» критично высказались о деньгах, заплаченных «Реалом» Килиану Мбаппе.

Ранее стало известно, что «Реал» заплатит французу 150 млн евро подписного бонуса в течение 5 лет. Кроме того, футболист будет зарабатывать 15 млн в год.

«Вы всегда можете стать более стяжательным человеком, но каждый, кто жаден до денег, постепенно станет гвоздем в крышку гроба футбола.

Если в какой-то момент все деньги уйдут [с рынка], то нам не с кем будет иметь дело. Речь идет о сотнях миллионов. Это слишком много, и в какой-то момент возникает ощущение, что пузырь лопнет.

Так что в какой-то момент наступит перенасыщение, и появится Саудовская Аравия. Это не очень хорошо. Я должен сказать это, чтобы быть справедливым, но таков рынок. Деньги уходят. Ни один клуб не имеет выгоды от этого.

Футболисты, семьи, агенты – все получают выгоду, но не клубы. В прошлом, по крайней мере, клубы получали прибыль. Деньги оставались в круговороте, а сейчас их становится все меньше и меньше.

Конечно, я знаю, что меня здесь не будут чествовать, если мы займем пятое место, но наш депозитный счет увеличивается. Просто хочется гармонии. У «Баварии» это получается раз за разом. Конечно, я тоже хочу быть успешным. Как человек, отвечающий за спортивный вектор, я тоже нахожусь в этой дилемме», – сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль в интервью Süddeutsche Zeitung.

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А почему Бавария должна забирать всех талантов бундеслиги за бесплатно или же за копейки и богатеть а футболисты должны играть за хлеб и воду?
+17
-2
+15
Клуб "ворующий" всех дарований лиги с помощью своего самого большого кошелька в лиге, смеет что-то там вякать?
+9
-1
+8
тоже так думаю.раздувают сильно
+4
-1
+3
Ответ Михо
Дико взорвали рынок ПСЖ трансферами Неймара и Мбаппе. Именно с тех пор цены так взлетели. Эберль в целом прав, что зарабатывают все кроме клубов, но этому противостоять нереально, разве что установить потолок зарплат и трансферной цены во всей Европе, что выглядит фантастично😃
Чудик реал.челси и даже юве с Буффоном занимались этим задолго до Неймара
+9
-6
+3
Дико взорвали рынок ПСЖ трансферами Неймара и Мбаппе. Именно с тех пор цены так взлетели. Эберль в целом прав, что зарабатывают все кроме клубов, но этому противостоять нереально, разве что установить потолок зарплат и трансферной цены во всей Европе, что выглядит фантастично😃
+6
-4
+2
Ответ Муканов Арманбек
Топ клубы спасает только что большинство футболистов амбициозны и помимо денег им нужны достижения а так давно бы все уехали в СА или в МЛС
Саудовские клубы спасает только что большинство футболистов алчны
+1
0
+1
Кейн конечно перешел бесплатно, а не за 100 млн, и играет за еду, а не за 25 млн в год)))
+1
0
+1
Большинство источников сказали про подписной бонус в 100 лямов, но спортс теперь будет постоянно делать ссылку на тот, который дал инфу про 150. И да, бонус в 100, это в целом не так дорого, сколько могло выйти подпиши его клуб свободным агентом в 22 году, или вообще с учётом платы псж в 21 году. Этот трансфер по стоимости почти один в один сопоставим с переходом Беллингема
+1
0
+1
Ответ Stop-D
Кейн конечно перешел бесплатно, а не за 100 млн, и играет за еду, а не за 25 млн в год)))
Ну а какой у них выбор? Когда рынок так раздут уже.
0
0
0
Да, агенты зло. Но не только они этот пузырь раздувает.
0
0
0
Ответ Михо
Дико взорвали рынок ПСЖ трансферами Неймара и Мбаппе. Именно с тех пор цены так взлетели. Эберль в целом прав, что зарабатывают все кроме клубов, но этому противостоять нереально, разве что установить потолок зарплат и трансферной цены во всей Европе, что выглядит фантастично😃
В первую очередь Апл раздела пузырь. Неймар и Мбаппе суперзвезды и молодого возраста были на тот момент, а когда середняк или только вышедший из чемпионшипа клуб сумму в 30 млн считает копейками, ситуация меняется.
+1
-1
0
Ответ Роналдо зе ориджинал
А почему Бавария должна забирать всех талантов бундеслиги за бесплатно или же за копейки и богатеть а футболисты должны играть за хлеб и воду?
Логика интересная: 150 миллионов нормально, а 15 миллионов это игра за "хлеб и воду"?
Что за сорт хлеба и что за марка воды?
0
0
0
Ответ Роналдо зе ориджинал
А почему Бавария должна забирать всех талантов бундеслиги за бесплатно или же за копейки и богатеть а футболисты должны играть за хлеб и воду?
За хлеб с черной икрой и воду Perrier, ага
+1
-1
0
если какие-то клубы не зарабатывают, то они могут закрыться и уступить своё место другим клубам, которые смогут зарабатывать в текущей обстановке, как реал или ливерпуль.

выручка футбольных клубов каждый год бьёт новые рекорды. и зарабатывают эту выручку именно игроки, а не какой-то эберль, от которого футболу ни горячо, ни холодно.
0
0
0
Хахаха..
Уровень подрыва комментаторов спортса..
"Да не завидуем мы!"
0
0
0
Л - лицемерие
0
0
0
Лицемери,сами за 30 летнего Кейна с годом контракта столько денег навалили а тут косо на Реал смотрять!
0
0
0
Какие 150м бонуса? Все достоверные источники уже неоднократно писали, что бонус этот 100м (который ещё и будет облагатся налогом). Плюс его зарплата 15м евро в год, чуть больше чем у Вини, Джуда и Тони (который уходит из футбола).Кейн в Баварию тоже не за хлебушек играть переходил. 13.2м евро его чистая зарплата в год. Так что не надо тут опять дешевую пропаганду разводить. И судя по последним событиям в мире немцы в этом деле профессионалы.
0
0
0
Что за бред? Подписать такого игрока бесплатно на 15 лямов в год и подписной бонус в течение пяти лет!? Это просто бесплатно.
0
0
0
Отпустили Крооса за копейки,отпустили топового Алабу бесплатно,теперь ещё и с Дэвисом не могут ничего решить…Чтобы деньги за трансфер получали не агенты,а клуб,может уже самим что-то делать,а не сидеть просто так?
0
0
0
Уж чья бы корова мычала, но не Мюнхена. Бавария годами высасывала топ-футболистов из своих конкурентов
0
0
0
Топ клубы спасает только что большинство футболистов амбициозны и помимо денег им нужны достижения а так давно бы все уехали в СА или в МЛС
+1
-1
0
наверное так: приход неевропейских денег в европейский футбол сломал давно устоявшийся рынок.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий