Леклер сошел на Гран-при Канады. Пилот «Феррари» испытывал технические проблемы и провел 3 пит-стопа

Теги Гран-при Монако Гран-при Канады Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был вынужден сойти на Гран-при Канады.

Гонка с самого начала не сложилась для победителя Гран-при Монако: Шарль жаловался на технические проблемы.

Леклер провел три пит-стопа. В частности, монегаск перешел на «хард», когда весь пелотон ехал на шинах для дождевой погоды.

В итоге Скудерия позвала гонщика в боксы для схода.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Дождевая гонка «Ф-1» в Канаде: «Мерседес» и «Макларен» в лидерах, «Феррари» придется прорываться

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14 комментариев
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Красноштанные сильно расслабились после Монаки
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+13
Шарль 😭😢
Ничего, впереди ещё 15 гонок, есть время отыграться.
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+9
Лопата у Феррари всегда при себе...)
+7
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Спасибо за участие в борьбе за титул)
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+3
Ферры списали себя из Канады, кто там верил что достанут Быков?
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0
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Ответ United_LP
И только одна для одного пилота
Тут и одной на двоих хватило)
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+1
По прогнозу на ближайшие 2 круга дождь, что ставим? Хард! И +18 секунд за один круг. Клоуны Феррари вернулись.
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Феррари так надавили на Макса, что не выдержали и опять напялили клоунский колпак. Люсяглоры, которые Мерс обвиняют в сливе своего ненаглядного, вы представляете что вас ждет в следующем сезоне? Харды по дождю и промежуточные посуху. На пенсию лучше отправляйте своего кумира, а то он со злости побелеет)
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Две недели потребовалось, чтобы вернуться к привычному статусу лузера. До следующего года можно не беспокоить, пусть музыку дальше пишет
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Ответ ALMANAC
Спасибо за участие в борьбе за титул)
Ещё 15 гонок
Ну, может быть?
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Ответ ALMANAC
Спасибо за участие в борьбе за титул)
Зато сами утерли свои влажные мечты)
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