Леклер сошел на Гран-при Канады. Пилот «Феррари» испытывал технические проблемы и провел 3 пит-стопа
Пилот «Феррари» Шарль Леклер был вынужден сойти на Гран-при Канады.
Гонка с самого начала не сложилась для победителя Гран-при Монако: Шарль жаловался на технические проблемы.
Леклер провел три пит-стопа. В частности, монегаск перешел на «хард», когда весь пелотон ехал на шинах для дождевой погоды.
В итоге Скудерия позвала гонщика в боксы для схода.
За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:
Дождевая гонка «Ф-1» в Канаде: «Мерседес» и «Макларен» в лидерах, «Феррари» придется прорываться
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Ничего, впереди ещё 15 гонок, есть время отыграться.
Ну, может быть?