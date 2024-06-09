Леклер сошел на Гран-при Канады. Пилот «Феррари» испытывал технические проблемы и провел 3 пит-стопа

Пилот «Феррари» был вынужден сойти на .

Гонка с самого начала не сложилась для победителя : Шарль жаловался на технические проблемы.

Леклер провел три пит-стопа. В частности, монегаск перешел на «хард», когда весь пелотон ехал на шинах для дождевой погоды.

В итоге Скудерия позвала гонщика в боксы для схода.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Дождевая гонка «Ф-1» в Канаде: «Мерседес» и «Макларен» в лидерах, «Феррари» придется прорываться

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