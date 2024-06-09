Алькарас – самый молодой чемпион «Ролан Гаррос» после Надаля в 2007-м

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», победив в финале Александра Зверева (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2).

Алькарас, которому 21 год и 35 дней, стал самым молодым чемпионом «Ролан Гаррос» с 2007-го, когда Рафаэль Надаль обыграл Роджера Федерера в 21 год и 7 дней.

46 комментариев
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Вполне заслуженно прошёл по нормальной сетке. Претензий быть не может - это уже игрок с резюме для Зала Славы + победа над Джоковичем на Уиме доказывает, что побеждать он может кого угодно
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Ответ And Justice for All
С такой же периодичностью, как Рафа, Алькарас на Гарросе побеждать, конечно, не будет, но ещё пару тройку титулов в Париже должен взять )
ну у него зато меньше проблем на траве. Будет подходить фаворитом на Уимблдоне
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+13
С такой же периодичностью, как Рафа, Алькарас на Гарросе побеждать, конечно, не будет, но ещё пару тройку титулов в Париже должен взять )
+16
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К 21 году 3 титула ТБШ на трех разных покрытиях! Крутой, что тут еще сказать!)
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Карлос молодец, отыгрался с 1:2 по сетам и очень круто прибавил в четвертом и пятом сетах, выдавал отличные удары, когда это было нужно, тогда как Саша Зверев, наоборот, прилично просел по физике после 3-го сета. Ну, и пройти связку Циципас - Синнер - Зверев на пути к титулу дорогого стоит. Заслуженный трофей, поздравляю всех его болельщиков.
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Ответ daiv18
Мог и в 20 лет, помешали судороги
Мог, да не мог.

Раз были судороги значит не был готов. Тогда сам не выдержал темпа который задал. Если бы тогда выдержал то Уимблдон бы не сдюжил. Думаю Алькарас не поменяет свой Уимблдон 2023 ни на какой РГ
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Теперь на всех Шлемах есть чемпионы родом из XXI века.
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После 1:6 в четвертом сете, было понятно что Зверев сольёт. Талант 100%, менталка 10%
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Очень приятно смотреть за его игрой, куча красивых экстра-ударов в каждом матче

Молодец Карлос! Супер игрок!
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Как же я рад, что Ямаль это увидел
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Мог и в 20 лет, помешали судороги
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Очень обидно было бы проиграть Звереву после того, как прошел Синнера. По своему потенциалу Алькарас сильнейший игрок тура, но не всегда еще стабилен. Интересно будет наблюдать за его развитием.
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Теперь и наверное уже на все ближайшее время на первых двух строчках рейтинга Синнер и Алькарас. Нас ждёт новая эпоха, посмотрим сколько долго продлится это противостояние, может пару лет будет время СинАла, или АлкаСина.
А может и больше...
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Ответ zzzeeerrrooo
Он в топовой форме по сравнению с тем же Синнером, который кончился к 4
А кто даст гарантию какой Синнер к Уиму будет? Ну и Уим - наименее предсказуемый Шлем. Тут можно на Росола или Мюлллера попасть которые по-божески могут отподаванить.
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Не последний титул это точно) Так держать!💪
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Ответ Randers
Не заберёт. Он сейчас далёк от прошлогодней формы. А для Уима форма звенеть должна.
До Уима ещё месяц , ОИ для него будут важнее
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Ответ <Inter>
ну у него зато меньше проблем на траве. Будет подходить фаворитом на Уимблдоне
А вот здесь не соглашусь. Фаворитом всё же Зиннер будет.
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Надаль выиграл этот турнир еще раньше, в 2005
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Ответ Йенс Мустерманн
В 21 год уже превзошёл Вавринку по сути.
Догнал. Превзойдет на 99% и скоро, если не вмешаются травмы
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В 21 год уже превзошёл Вавринку по сути.
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Ответ Боримир
Догнал. Превзойдет на 99% и скоро, если не вмешаются травмы
Мастерсов больше, плюс был №1.
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Путь к величию, надеюсь будем долго наслаждаться этим прекрасным игроком!
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Ответ Omniscius
Теперь на всех Шлемах есть чемпионы родом из XXI века.
При этом чемпионы 90-х годов рождения есть только на US Open.
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Ответ Евгений Фокин
А в 2005 Надаль старше был?
Нет, просто заголовок немного кривой)
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Ответ Евгений Фокин
А в 2005 Надаль старше был?
Тут правильно писать "со времен", но любят у нас переводить since и after одинаково.
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Ответ Randers
Месяц - это слишком мало. А Олимпиада в теннисе даже не мастерс по уровню.
Он в топовой форме по сравнению с тем же Синнером, который кончился к 4
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Ответ gornkb
Надаль выиграл этот турнир еще раньше, в 2005
мог в и 2004 в возрасте ровно 18 лет. подвела ладьевидная кость. Гаудио коллапсник по сути.
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Ответ Кагов
Теперь и наверное уже на все ближайшее время на первых двух строчках рейтинга Синнер и Алькарас. Нас ждёт новая эпоха, посмотрим сколько долго продлится это противостояние, может пару лет будет время СинАла, или АлкаСина. А может и больше...
А если третий добавиться?
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Ответ zzzeeerrrooo
Он по классике затащит в 5 сет и заберёт победу
Не заберёт. Он сейчас далёк от прошлогодней формы. А для Уима форма звенеть должна.
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Ответ Randers
А вот здесь не соглашусь. Фаворитом всё же Зиннер будет.
Он по классике затащит в 5 сет и заберёт победу
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