Алькарас – самый молодой чемпион «Ролан Гаррос» после Надаля в 2007-м
Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос», победив в финале Александра Зверева (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2).
Алькарас, которому 21 год и 35 дней, стал самым молодым чемпионом «Ролан Гаррос» с 2007-го, когда Рафаэль Надаль обыграл Роджера Федерера в 21 год и 7 дней.
Раз были судороги значит не был готов. Тогда сам не выдержал темпа который задал. Если бы тогда выдержал то Уимблдон бы не сдюжил. Думаю Алькарас не поменяет свой Уимблдон 2023 ни на какой РГ
Молодец Карлос! Супер игрок!
А может и больше...