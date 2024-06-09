Алькарас – самый молодой чемпион «Ролан Гаррос» после Надаля в 2007-м

выиграл « », победив в финале (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2).

Алькарас, которому 21 год и 35 дней, стал самым молодым чемпионом «Ролан Гаррос» с 2007-го, когда обыграл Роджера Федерера в 21 год и 7 дней.