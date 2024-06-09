Муравьева на вопрос, будет ли выступать в шоу Плющенко: «В связи с обстоятельствами, которые зависят не от меня, к сожалению, нет»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Софья Муравьева ледовые шоу Фигурное катание

Софья Муравьева не будет выступать в шоу Евгения Плющенко.

Ранее Плющенко анонсировал даты и места проведения своих ледовых шоу.

«Ты будешь в шоу, а то тебя нет на афишах?» – спросил фигуристку подписчик.

«В связи с обстоятельствами, которые зависят не от меня, к сожалению, нет», – написала Муравьева.

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70 комментариев
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Ответ Vera Goncharova
а вот это уже интересно. Соня точно украсила бы это шоу
С одной стороны - там этапы на шоу накладываются. Совмещать проблематично. С другой стороны - она ещё и отписалась от Саши и Софы. Так что какой-то конфликт таки имеет место быть, наверное...
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Как-то всӗ слишком туманно становится вокруг академии. Все говорят загадками и о чӗм-то сожалеют. Все чего-то не договаривают.
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К сожалению говорит. Значит хотела бы. Странные обстоятельства, которые не от неё зависят, учитывая что Софья топовая спортсменка Академии. Катит шикарно, действительно украшение шоу. Уж точно бы не была там лишней.
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Соне не расстраиваться, а сосредоточиться на сезоне. Удачи и побед.
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а вот это уже интересно. Соня точно украсила бы это шоу
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интересно, что случилось? Самоделкина есть, а Муры почему нет?
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видимо Мура на другом договоре (.
Спрашивать надо у директора ООО.
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ну и правильно. лучше сосредоточиться на спорте.
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Трусова добивается того, что хочет. Захотела- взяли Марка, захотела-вышвырнули. Теперь главные роли должны быть у Макара. Кто-то удивлен, что прекрасно катящую Муру она не хочет видеть в шоу?
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Ответ V__k
Там сейчас Леночка прима) В АП зреет смута))
Думаю тут Саша подругу подтянула, как и парней раньше
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Ответ ДИОНИС
А вам не кажется странным, что Софью выкинули из шоу после того, как в Академии появились Костылевы? Наверняка, мама Ира поставила условие Гению!
там сейчас вообще полно странностей и, чем дальше, тем страннее
+7
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+7
Ответ Darth_Pershman
Что, Муру бракодемики списали и теперь главная прима Костылева?
Там прим целая куча и все, как на подбор, с гонором, кроме Сони.
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Ответ Darth_Pershman
Неужели тоже на карантине? Неужели будет сезон, где хотя бы на взрослом уровне начинающий ураганить не будет?
Это шоу, какой карантин? Программы соревновательные ей ставят. По соревнованиям и надо смотреть
+7
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Вот в этом случае хотелось бы официальных объяснений, раз уж это в народ ушло. Сейчас столько выдумок и сплетен напридумывают, оно им надо?
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Ответ Маргарита В Сафронова
Как-то всӗ слишком туманно становится вокруг академии. Все говорят загадками и о чӗм-то сожалеют. Все чего-то не договаривают.
А в каком тренерском штабе говорят не загадками, а сразу вываливают все как есть?
+6
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+5
Ответ lepestok
интересно, что случилось? Самоделкина есть, а Муры почему нет?
на странице Костылевой один фанат Плю (Фомичев) намекает что случилось
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Ответ Алеся Ткаченко
И на что намек?
пишет что Трусова ставит свои условия
Рудковская вынуждена подстраиваться
+6
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Ответ Jessi
Пишут, что Соня переходит к Тутберидзе-бред, наверное
Да пусть уходит уже, реально то хейт, то Трусова, то шоу. Пусть спокойно соревнуется. А то орут какого черта спортсмены в шоу, теперь орут бедная Соня без шоу. Одни и те же люди.
+6
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У Плющенко куча шоу на НГ, где нет Трусовой. Дело не в ней значит.
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Там вроде какой-то конфликт из-за ролей.
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Ответ Darth_Pershman
Что, Муру бракодемики списали и теперь главная прима Костылева?
пока Трусова главная прима и конкуренток она не любит
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Ответ Jessi
Пишут, что Соня переходит к Тутберидзе-бред, наверное
Ага, с Сони так будут требовать все 19 млн(
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Ответ Darth_Pershman
О, даже так? Забавно, как подобное притягивается к подобному. Видимо, дела у Александры не але, раз так цепляется за шоу академиков?
и контракт видимо грамотный) составленный не Яной, а юристами папы самбиста))
+4
-1
+3
Ответ Маргарита В Сафронова
Как-то всӗ слишком туманно становится вокруг академии. Все говорят загадками и о чӗм-то сожалеют. Все чего-то не договаривают.
А вам не кажется странным, что Софью выкинули из шоу после того, как в Академии появились Костылевы? Наверняка, мама Ира поставила условие Гению!
+8
-5
+3
Там сейчас Леночка прима) В АП зреет смута))
+8
-5
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Ну,зато лучше к сезону подготовится
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Ответ V__k
Нет. Междоусобицы в АП. И это только начало)
Какие? Только не надо цитировать выдумки фанатов. Что случилось?
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Большинство это шоу даже не увидит. Нечего переживать. Пусть готовится к соревнованиям. Ей скоро в августе 18 лет стукнет, самое время Плющенко доказывать что может подготовить совершеннолетнюю фигуристку
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Ответ nina1212
на странице Костылевой один фанат Плю (Фомичев) намекает что случилось
Он не вполне адекватен, надо заметить)
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Ответ nina1212
на странице Костылевой один фанат Плю (Фомичев) намекает что случилось
Да, там контры не детские.
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