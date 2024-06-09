Муравьева на вопрос, будет ли выступать в шоу Плющенко: «В связи с обстоятельствами, которые зависят не от меня, к сожалению, нет»

Софья Муравьева не будет выступать в шоу Евгения Плющенко.

Ранее Плющенко анонсировал даты и места проведения своих ледовых шоу.

«Ты будешь в шоу, а то тебя нет на афишах?» – спросил фигуристку подписчик.

«В связи с обстоятельствами, которые зависят не от меня, к сожалению, нет», – написала .