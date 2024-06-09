Муравьева на вопрос, будет ли выступать в шоу Плющенко: «В связи с обстоятельствами, которые зависят не от меня, к сожалению, нет»
Софья Муравьева не будет выступать в шоу Евгения Плющенко.
Ранее Плющенко анонсировал даты и места проведения своих ледовых шоу.
«Ты будешь в шоу, а то тебя нет на афишах?» – спросил фигуристку подписчик.
«В связи с обстоятельствами, которые зависят не от меня, к сожалению, нет», – написала Муравьева.
Спрашивать надо у директора ООО.
Рудковская вынуждена подстраиваться