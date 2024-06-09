Зинченко за 38 млн евро – самый дорогой украинец по версии Transfermarkt. Мудрик, Довбик и Судаков стоят по 35 млн, Лунин – 25 млн

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Самым дорогим украинским игроком назван Александр Зинченко.

Защитник «Арсенала» возглавил рейтинг, составленный Transfermarkt.

В топ-10 входят:

1. Александр ЗинченкоАрсенал») – 38 млн евро

2-4. Артем Довбик («Жирона») – 35 млн евро

2-4. Михаил МудрикЧелси») – 35 млн евро

2-4. Георгий Судаков («Шахтер») – 35 млн евро

5. Илья ЗабарныйБорнмут») – 32 млн евро

6. Виктор Цыганков («Жирона») – 30 млн евро

7. Виталий Миколенко («Эвертон») – 28 млн евро

8-9. Андрей Лунин («Реал») – 25 млн евро

8-9. Анатолий Трубин («Бенфика») – 25 млн евро

10. Николай Матвиенко («Шахтер») – 18 млн евро.

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73 комментария
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Самый дорогой украинец это Янукович, обошёлся всем в копеечку.
+68
-14
+54
Неадекватный ценник на Зинченко который очень сдал по игре и провалил сезон в Арсенале, тот же Забарный должен быть гораздо дороже его.
+39
-18
+21
Ответ ERNST
Комментарий удален модератором
А у России была возможность на это Евро отобраться?))
+18
-4
+14
Ответ Растиньяк
самый дорогой нытик в истории
Не, зеля украинцам подороже всё-таки обошёлся)
+24
-11
+13
Самый дорогой украинец - Зеленский😁
+16
-8
+8
Судаков — отличный игрок. Очень умный, жду его в условном вест хеме или рб
+11
-4
+7
Состав то очень достойный, но как не посмотрю матч, как будто фнл включил
+9
-3
+6
Ответ ERNST
Комментарий удален модератором
У России можно найти целую бронзу Евро, а ещё Крым, и не просто на майке, то есть всё то чего нет и не будет у вас
+14
-8
+6
Ответ Antonio Gaudi
А у России была возможность на это Евро отобраться?))
Россия каждый раз на Евро отбиралась и без реформ по увеличению количества команд, когда ее допускали и не было произвола по надуманным причинам для отстранения
+7
-2
+5
Ответ ERNST
Комментарий удален модератором
Ну когда команду не допускают к отбору по чисто политическим причинам, то конечно её трудно увидеть на Евро. ЦЫвилизованный мир, что тут ещё сказать)
+11
-6
+5
Ответ Папа Футбола
Неадекватный ценник на Зинченко который очень сдал по игре и провалил сезон в Арсенале, тот же Забарный должен быть гораздо дороже его.
А в чём провал, можно узнать?
+19
-15
+4
ахахаха Мудрик стоит столько же сколько и Довбик? прикольно))) Зина дороже Довбика? Ну да.
+4
0
+4
Ответ Groznyi2024
Макрон и Шольц говорят, что Россия может на танках приехать на Евро. Ты же веришь им
Евро - это ж сразу за Авдеевкой и налево. Доедут доедут, дня через три
+4
-2
+2
Ответ PabloCSKA
А в чём провал, можно узнать?
В прошлом сезоне Зинченко эффективно смещался в центр, растягивая левый фланг. В этом сезоне стали больше играть акцентировано через центр и Райса, из-за чего классный левый фланг имени Мартинелли - Зинченко сезон, откровенно говоря, провалили. Ну а в защите он всегда был слаб, все-таки он не профильный защитник и способности играть 1 в 1 против игрока атаки у него далеко не на топ уровне. В этом сезоне это просто стало еще очевиднее всем, поэтому ему новый контракт, в отличии от всей когорты основы, в этом сезоне и не предложили.
+2
0
+2
Ответ onsigne
Можно, но игровых причин в списке не будет.
Есть и игровые: сильно сбавил в подключениях к атаке, при все такой же отвратительной игре в обороне. Прошлый сезон хорошие подключения к атаке и помощь полузащите частично перекрывали провалы в защите - тоесть была польза. В этом же сезоне он играл значительно хуже, а потом ещё и травмы пошли.
+3
-1
+2
Ответ PabloCSKA
А в чём провал, можно узнать?
свист болельщиков Арсенала чем не показатель
+10
-8
+2
Ответ luu
Самый дорогой украинец это Янукович, обошёлся всем в копеечку.
Самое дорогое для человека - жизнь. Поэтому нынешний украинский президент с огромным запасом дороже всех своих предшественников вместе взятых.
+14
-12
+2
Ответ Фуфик Полосатый
это никому не интересно
а кому интересно про ориентировочные цены украинцев?
+4
-2
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Ответ Зеленский
А ты?)
Мне нравится, как люди одно и то же сообщение от двух разных пользователей воспринимают по-разному. Забей, им никогда не понять:)
+1
0
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самый дорогой нытик в истории
+14
-13
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Ответ Rio de Janeiro
Очень переоценённая сборная что видно по результатам и уровню игры.Даже не крепкий середняк
Каким результатам? Набрать равное количество очков с Италией в группе? Пропустив вперед одного из главных фаворитов ЧЕ? Я про Англию.
Большинство игроков провели крутой сезон в крепких или топовых футбольных клубах. Или может поражение почти дублем в товарищеском матче от Польши все решило?))
Ну так и Англия Исландии проиграла, давай их тоже спишем.
Бред, абсолютный:)
+1
0
+1
Ответ Artuom Batishev
Самое дорогое для человека - жизнь. Поэтому нынешний украинский президент с огромным запасом дороже всех своих предшественников вместе взятых.
т.е. самый дорогой русский - путин ?
+4
-3
+1
Ответ Алексей Гусев
а кому интересно про ориентировочные цены украинцев?
Ну видимо, тебе, раз ты зашел в эту новость и оставил комментарий?
+1
0
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Ответ ERNST
Комментарий удален модератором
Макрон и Шольц говорят, что Россия может на танках приехать на Евро. Ты же веришь им
+3
-2
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Зинченко один из самых переоцененных футболистов современности
+3
-2
+1
Ответ Глеб Глебыч
т.е. самый дорогой русский - путин ?
Путин в любом случае был бы самым дорогим - дольше всех при власти. Это и так всем известно.
+2
-1
+1
Ответ WelcomeBackPURE
Комментарий скрыт
ввп не играет в футбол, он хоккеист 🤣
+2
-1
+1
Ответ Artuom Batishev
Есть и игровые: сильно сбавил в подключениях к атаке, при все такой же отвратительной игре в обороне. Прошлый сезон хорошие подключения к атаке и помощь полузащите частично перекрывали провалы в защите - тоесть была польза. В этом же сезоне он играл значительно хуже, а потом ещё и травмы пошли.
В обороне он всегда был слаб и лучше не станет — это переделанный в ложного фулбэка атакующих полузащитник, его задача преодолевать прессинг и разгонять атаки, с чем он справляется прекрасно. Это ограниченный игрок одной роли, но исполняет её чуть ли ни лучше всех в мире.

Зинченко всё ещё продвигает мяч на уровне топ-5 АПЛ. В прошлом сезоне он отдавал 0.7 ключевых передач за матч, в этом 1.5 — в два раза больше. Зинченко стал играть острее. Но приход Райса игру несколько поменял офк.
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А с какой целью здесь публикуются ценники именно на украинских игроков?
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Ответ luu
Самый дорогой украинец это Янукович, обошёлся всем в копеечку.
Почитал Якубович, подумал про сектор приз и штакулки. Задумался, глядя в окно со следами дождя
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