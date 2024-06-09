Зинченко за 38 млн евро – самый дорогой украинец по версии Transfermarkt. Мудрик, Довбик и Судаков стоят по 35 млн, Лунин – 25 млн
Самым дорогим украинским игроком назван Александр Зинченко.
Защитник «Арсенала» возглавил рейтинг, составленный Transfermarkt.
В топ-10 входят:
1. Александр Зинченко («Арсенал») – 38 млн евро
2-4. Артем Довбик («Жирона») – 35 млн евро
2-4. Михаил Мудрик («Челси») – 35 млн евро
2-4. Георгий Судаков («Шахтер») – 35 млн евро
5. Илья Забарный («Борнмут») – 32 млн евро
6. Виктор Цыганков («Жирона») – 30 млн евро
7. Виталий Миколенко («Эвертон») – 28 млн евро
8-9. Андрей Лунин («Реал») – 25 млн евро
8-9. Анатолий Трубин («Бенфика») – 25 млн евро
10. Николай Матвиенко («Шахтер») – 18 млн евро.
Большинство игроков провели крутой сезон в крепких или топовых футбольных клубах. Или может поражение почти дублем в товарищеском матче от Польши все решило?))
Ну так и Англия Исландии проиграла, давай их тоже спишем.
Бред, абсолютный:)
Зинченко всё ещё продвигает мяч на уровне топ-5 АПЛ. В прошлом сезоне он отдавал 0.7 ключевых передач за матч, в этом 1.5 — в два раза больше. Зинченко стал играть острее. Но приход Райса игру несколько поменял офк.