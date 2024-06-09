Кунде об увлечении модой: «Я люблю хорошо одеваться. Но основную часть времени посвящаю футболу»

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига Жюль Кунде стиль Футбол

Жюль Кунде высказался об увлечении модой.

«Не то чтобы мне надоели [разговоры о моем увлечении модой], но у меня такое чувство, что люди уделяют этому слишком много внимания. Иногда они забывают, что я футболист, что это моя работа, которой я посвящаю очень много времени, и думают, что, поскольку я люблю хорошо одеваться, я трачу больше времени на моду, чем на футбол.

Конечно, поскольку я редко высказываюсь, я не могу винить людей в том, что они так думают. Но, очевидно, это совершенно неверно. Я увлечен футболом и посвящаю ему основную часть своего времени», – заявил защитник «Барселоны» и сборной Франции в интервью Le Parisien.

Кунде о критике из-за нарядов: «Мода и футбол совместимы, все одеваются. Это мой способ самовыражения»

 

Фото: инстаграм Жюля Кунде

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34 комментария
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"Хорошо одеваться" 😅
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Странный тип, любит хорошо одеваться, но почему-то этого не делает:)
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+35
Что общего между «хорошо одеваться» и этими фото?
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Его неправильно перевели, он сказал «я люблю одеваться как клоун»
+10
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+8
Что-то прям треш, а не «хорошо одеваться» на фото…
+8
-2
+6
У него стилист жестко на кислоте сидит
+7
-1
+6
это не мода , это не пойми что
+5
0
+5
Ответ Женя Орлов
"Хорошо одеваться" 😅
Ну, да... Во всё яркое, нарядное, блестящее, разноцветное.))
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Деньги на шмотки есть, а на стилиста нет. Безвкусица какая-то 🤷‍♂️
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Мода это выглядеть как фрик?
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Скорее странно, что так мало футболистов увлекаются модой. Они же миллионеры, смысл ходить в трениках? Хотя на 2 и 3 фото Кунде слишком свэг получился)
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Полупокер
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Я люблю хорошо одеваться...

А почему тогда не одевается, если любит? 🤔
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На последней фотографии рабочий в спецовке, каске и ботах.
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Кто ему сказал, что он хорошо одевается?
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Мда, парни, в моде мы не сильны))))
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Чувак ходит на каблуках и удивляется, что на это обращают внимание)
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Чёрный Бельерин.
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Ответ аффтар жжёт
Бекхэм прекрасно показывал что такое мода на самом деле 😉 А этот клоун к стильным образам не имеет никакого отношения
Ну видимо щас мода это реально нарядиться как шут)
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Ответ Всеволод Бобров
Мода это выглядеть как фрик?
Бекхэм прекрасно показывал что такое мода на самом деле 😉 А этот клоун к стильным образам не имеет никакого отношения
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Хорошо не значит, что красиво
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Хорошо 😂😂😂
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Вот что значит дать негру много денег.
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Дорого одеваться, не значит хорошо((
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Его неправильно перевели, он сказал «я люблю одеваться как клоун»
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"Я люблю хорошо одеваться. Но основную часть времени посвящаю безвкусным нарядам"
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ребята перестаньте писать 🖊️ а то я сейчас взорвусь 💥 🤣🤣🤣🤣🤣
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Это не мода, это наряды клоуна)
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Такое же чучело, как и многие современные игроки нба
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Брат Вестбрука🙃
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