Кунде об увлечении модой: «Я люблю хорошо одеваться. Но основную часть времени посвящаю футболу»

Жюль Кунде высказался об увлечении модой.

«Не то чтобы мне надоели [разговоры о моем увлечении модой], но у меня такое чувство, что люди уделяют этому слишком много внимания. Иногда они забывают, что я футболист, что это моя работа, которой я посвящаю очень много времени, и думают, что, поскольку я люблю хорошо одеваться, я трачу больше времени на моду, чем на футбол.

Конечно, поскольку я редко высказываюсь, я не могу винить людей в том, что они так думают. Но, очевидно, это совершенно неверно. Я увлечен футболом и посвящаю ему основную часть своего времени», – заявил защитник «Барселоны» и сборной Франции в интервью Le Parisien.

Кунде о критике из-за нарядов: «Мода и футбол совместимы, все одеваются. Это мой способ самовыражения»

Фото: инстаграм Жюля Кунде