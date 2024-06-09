Нагучев рассказал рецепт окрошки в трансляции матча Медиалиги. Он был недоволен игрой команд

Роман Нагучев рассказал рецепт окрошки во время репортажа на матче Winline МФЛ.

Таким образом комментатор выразил свое недовольство игрой команд Fight Nights и . На протяжении всего матча он подшучивал над пассивностью игроков на поле и периодически отвлекался на посторонние, нефутбольные темы.

«Есть еще те, кто любит окрошку на айране. Но айран – специфический напиток, который вызывает у некоторых людей аллергическую реакцию. Весьма необычный молочный продукт, будьте осторожнее.

Постарайтесь не превращать окрошку в по-настоящему уродливое блюдо. На квасе, на молоке, на пиве – окей. Но не делайте того, что написано на этом сайте, где я ищу рецепты. Здесь написано, что окрошка может быть на свекле. Это вообще что за хрень? Свекольник на кефире? Это если вы хотите провести остаток жизни в туалете. Нет аналога этому слову. Можно заесть клубникой, потом малиной, запить кока-колой и сказать работодателю, что в ближайшие 14 лет на работу вы не выйдите», – отметил комментатор.

Также Нагучев в эфире провел распаковку содержимого своего рюкзака: «Могу показать, что есть у меня в сумке. Команды же все равно ничего не показывают».

Отметим, что результат матча – GOATS влиял на судьбу команды «Матч ТВ» за которую играет Нагучев. Ничья устраивала FN и «Козлов», однако « » при таком раскладе терял шансы на выход в плей-офф. В итоге основное время матча завершилось вничью (0:0), а GOATS одержали победу в серии буллиталити.

Необычный протест Нагучева: в трансляции Медиалиги рассказал рецепт окрошки и показал содержимое рюкзака