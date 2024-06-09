Нагучев рассказал рецепт окрошки в трансляции матча Медиалиги. Он был недоволен игрой команд

Теги Роман Нагучев ахахаха Питание Winline Медиалига GOATS Fight Nights ФК Матч ТВ Медиафутбол

Роман Нагучев рассказал рецепт окрошки во время репортажа на матче Winline МФЛ.

Таким образом комментатор выразил свое недовольство игрой команд Fight Nights и GOATS. На протяжении всего матча он подшучивал над пассивностью игроков на поле и периодически отвлекался на посторонние, нефутбольные темы. 

«Есть еще те, кто любит окрошку на айране. Но айран – специфический напиток, который вызывает у некоторых людей аллергическую реакцию. Весьма необычный молочный продукт, будьте осторожнее.

Постарайтесь не превращать окрошку в по-настоящему уродливое блюдо. На квасе, на молоке, на пиве – окей. Но не делайте того, что написано на этом сайте, где я ищу рецепты. Здесь написано, что окрошка может быть на свекле. Это вообще что за хрень? Свекольник на кефире? Это если вы хотите провести остаток жизни в туалете. Нет аналога этому слову. Можно заесть клубникой, потом малиной, запить кока-колой и сказать работодателю, что в ближайшие 14 лет на работу вы не выйдите», – отметил комментатор.

Также Нагучев в эфире провел распаковку содержимого своего рюкзака: «Могу показать, что есть у меня в сумке. Команды же все равно ничего не показывают».

Отметим, что результат матча Fight Nights – GOATS влиял на судьбу команды «Матч ТВ» за которую играет Нагучев. Ничья устраивала FN и «Козлов», однако «Матч ТВ» при таком раскладе терял шансы на выход в плей-офф. В итоге основное время матча завершилось вничью (0:0), а GOATS одержали победу в серии буллиталити.

Необычный протест Нагучева: в трансляции Медиалиги рассказал рецепт окрошки и показал содержимое рюкзака

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7 комментариев
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Рецепт так себе. Рекомендую всё таки на квасе!
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Очередное медиадно, кто вообще этот шлак смотрит?
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Разве так не все комментарии Медиалиги выглядят? Это ж по сути стримы из вкладки "общение" на твиче)
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Новости на "главном" спортивном ресурсе: комментатор рассказал про окрошку.
Спасибо вам, Спорц что вы есть.
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Нагучев классный комментатор)
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видимо пон,л что катают договорняк, и его команда в пролёте.
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