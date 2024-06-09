В Германии арестовали подозреваемого в связях с ячейкой ИГИЛ*, которая может иметь отношение к теракту в «Крокусе». Мужчина пытался устроиться стюардом на Евро

В Германии арестован подозреваемый в планировании теракта на Евро-2024.

Как сообщает Focus со ссылкой на Bild, следователи уголовного розыска земли Северный Рейн-Вестфалия выявили исламиста, подавшего заявку в УЕФА с целью получить должность стюарда и охранника на мероприятиях за пределами стадионов.

23-летний Суфьян Т., имеющий гражданство Германии, Марокко и Польши, вызвал подозрения в ходе проверки на прошлой неделе. Правоохранительные органы смогли выявить признаки, свидетельствующие о его связях с ИГИЛ*.

Заявка была отклонена, после чего выяснилось, что подозреваемый также пытался получить работу на рок-фестивале Rock am Ring и гонке «24 часа Нюрбургринга».

О ситуации было проинформировано Федеральное ведомство уголовной полиции Германии. Следователи установили потоки денежных средств и действия в интернете сомнительного характера, а также тот факт, что предполагаемым нарушителем закона в мае был забронирован билет в один конец для поездки в Стамбул. Федеральная прокуратура начала расследование по подозрению в поддержке мужчиной группировки «Вилаят Хорасан»* – ячейки ИГИЛ*, которая может быть причастна в том числе к теракту в «Крокусе».

Подозреваемый находится под стражей с вечера пятницы. По всей видимости, он не является членом активной террористической ячейки, однако расследование с целью установления его прошлого продолжается.

Представители органов государственной безопасности считают, что в настоящее время конкретной угрозы теракта в ходе нет.

The Sun добавляет, что Суфьян Т. был задержан вместе с матерью и сестрой в аэропорту Кельн-Бонн. У них изъяли несколько мобильных телефонов и 2500 евро. Впоследствии был проведен обыск по месту жительства подозреваемого, в результате чего были изъяты мобильные телефоны, устройства хранения данных и компьютеры.

Мать мужчины в суде заявила, что семья планировала совершить паломничество в Мекку, и показала билеты, по которым они планировали продолжить путешествие в Эр-Рияд. У нее также были обратные билеты.

* – запрещенные в России террористические организации