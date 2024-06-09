Генич ушел из ФК «Матч ТВ», который тренировал с апреля 2023-го. Команда проиграла в последнем туре, но еще может выйти из группы

Теги Константин Генич Матч ТВ ЛФК Рома Winline Медиалига ФК Матч ТВ отставки Медиафутбол

Константин Генич больше не будет тренировать медиафутбольную команду «Матч ТВ».

Он объявил об уходе в отставку в интервью сразу после поражения от «Ромы» (0:1) в 8-м туре групповой стадии Winline Медиалиги.

«Я уже бывший главный тренер команды «Матч ТВ». Сегодня был мой последний матч в Медиалиге. Не справляюсь я с этими обязанностями, видимо.

Пусть у этой достойной, классной команды будет настоящий специалист, который действительно будет тренировать ее. У меня это не получилось.

«Рома» закончила мою карьеру игрока в МФЛ, сегодня – карьеру тренера в МФЛ», – сказал Генич.

Команду «Матч ТВ» Константин возглавил в апреле 2023 года. Его лучший результат – выход в стадию уайлд-кард в третьем сезоне Медиалиги.

Отметим, что у «Матч ТВ» остаются небольшие шансы на выход из группы в нынешнем сезоне. Сейчас команда занимает последнее место с 7 очками, еще у трех команд по 8 баллов.

Если «Матч ТВ» получит одно очко за победу в финальном челлендже (результат объявят в понедельник), при определенном раскладе сразу у четырех команд будет по 8 очков. В этом случае считать будут дополнительные показатели.

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5 комментариев
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Я уж обрадовался, что он ушел с Матч ТВ. Но радость была не долгой.
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Разучились заголовки писать, чего греха таить-то
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Опять приступ неврастении.
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ждем книгу, автобиографию тренера Генича
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