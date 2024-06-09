Генич ушел из ФК «Матч ТВ», который тренировал с апреля 2023-го. Команда проиграла в последнем туре, но еще может выйти из группы

Константин Генич больше не будет тренировать медиафутбольную команду «Матч ТВ».

Он объявил об уходе в отставку в интервью сразу после поражения от «Ромы» (0:1) в 8-м туре групповой стадии .

«Я уже бывший главный тренер команды «Матч ТВ». Сегодня был мой последний матч в Медиалиге. Не справляюсь я с этими обязанностями, видимо.

Пусть у этой достойной, классной команды будет настоящий специалист, который действительно будет тренировать ее. У меня это не получилось.

« » закончила мою карьеру игрока в МФЛ, сегодня – карьеру тренера в МФЛ», – сказал .

Команду «Матч ТВ» Константин возглавил в апреле 2023 года. Его лучший результат – выход в стадию уайлд-кард в третьем сезоне Медиалиги.

Отметим, что у «Матч ТВ» остаются небольшие шансы на выход из группы в нынешнем сезоне. Сейчас команда занимает последнее место с 7 очками, еще у трех команд по 8 баллов.

Если «Матч ТВ» получит одно очко за победу в финальном челлендже (результат объявят в понедельник), при определенном раскладе сразу у четырех команд будет по 8 очков. В этом случае считать будут дополнительные показатели.