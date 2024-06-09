McDonald’s – Макдэвиду: «Переименуемся в McDavid’s в Эдмонтоне, если ты вернешь Кубок Стэнли в Канаду»
McDonald’s переименуется в Канаде в McDavid’s при победе «Эдмонтона» в плей-офф.
«Эдмонтон» уступил «Флориде» в первом матче финала Кубка Стэнли (0:3, 0-1). Канадский форвард и капитан «Ойлерс» остался без очков.
«Макдэвид, как насчет этого? Если ты вернешь Кубок Стэнли в Канаду, мы переименуем McDonald’s в Эдмонтоне в McDavid’s. Договорились? 🤝», – сказано в твиттере канадского McDonald’s.
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