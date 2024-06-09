McDonald’s – Макдэвиду: «Переименуемся в McDavid’s в Эдмонтоне, если ты вернешь Кубок Стэнли в Канаду»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид ахахаха Питание Хоккей

McDonald’s переименуется в Канаде в McDavid’s при победе «Эдмонтона» в плей-офф.

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в первом матче финала Кубка Стэнли (0:3, 0-1). Канадский форвард и капитан «Ойлерс» остался без очков.

«Макдэвид, как насчет этого? Если ты вернешь Кубок Стэнли в Канаду, мы переименуем McDonald’s в Эдмонтоне в McDavid’s. Договорились? 🤝», – сказано в твиттере канадского McDonald’s.

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6 комментариев
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Вкусно и точка же? ))))
+6
-1
+5
Ответ nupor
Вкусно и точка же? ))))
От вкусно и точка должен быть твит: "Роман, если вы оставите российский хоккей, то мы переименуемся в "ска и точка"
+3
0
+3
Ответ nupor
Вкусно и точка же? ))))
tasty and period
+2
0
+2
придется вам переименоваться в Бобровскийдональдс
+2
-1
+1
Я верю в это. Эдмонтон сможет.
+1
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0
В первой игре Боб переименовал весь Эдмонтон в Макчикен))
+1
-1
0
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