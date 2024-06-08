Россия вынесла Беларусь, Ротенберг остался тренером СКА, Сафонову запретили выезд из РФ, Алькарас и Зверев в финале «Ролан Гаррос» и другие новости

1. Сборная России разгромила Беларусь (4:0) в товарищеском матче в Минске. Федор Чалов сделал дубль за 7 минут после выхода на замену. Команда Валерия Карпина выиграла 3 матча подряд с общим счетом 16:0.

2. Роман Ротенберг остался главным тренером СКА по решению совета директоров. Александр Медведев, работающий и в «Зените», переизбран председателем совета директоров клуба.

3. Внезапное препятствие на пути Матвея Сафонова в «ПСЖ». Вратарю «Краснодара» запретили выезд из России из-за долга 60 млн рублей по алиментам. 25-летний футболист в мае подал заявление на бывшую жену Анастасию о краже 800 тысяч рублей в 2021-м, девушка утверждает, что Матвей сам перевел ей деньги на ремонт квартиры дочери. Юрист экс-супруги Сафонова заявил, что игрок пытается через суд забрать ребенка. Голкипер все называет «слухами». А ведь парижский клуб уже сообщил Сафонову и Доннарумме, что разделения на основного и запасного вратарей не будет, и Матвей воспринял это хорошо, Джанлуиджи – нет.

4. Карлос Алькарас обыграл Янника Синнера в полуфинале «Ролан Гаррос», Александр Зверев победил Каспера Рууда.

5. Англия внезапно дома уступила Исландии (0:1) в преддверии Евро-2024, Германия на своем поле справилась с Грецией (2:1), Польша была сильнее Украины (3:1), а Армения победила Казахстан (2:1).

6. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сделал ряд заявлений: о проблемах в медицине из-за санкций; о том, кто будет рулить миром с 2030 года; о бизнесе; о будущем России; о том, что ребенок, занимающийся спортом, не притронется к алкоголю, табаку, наркотикам.

7. Трансферы. «Челси» бесплатно подписал защитника Адарабиойо и планирует сделать предложение «Ман Сити» по Альваресу. Еще лондонцам, как и «Милану», интересен вратарь «Ниццы» Булка. «Барса» хочет купить Виртца в 2025 году, если позволят финансы. «Ювентус» начал переговоры по Гринвуду с «МЮ». «Америка» запросила у «Зенита» информацию о Кассьерре.

8. Федерация шахмат России на два года лишена членства в ФИДЕ. Так решила Комиссия по этике.

9. «Реал» – самый популярный клуб мира в соцсетях, «Барса» – 2-я, «МЮ» – 3-й. У «Аль-Насра» Роналду больше всего подписчиков вне Европы, у «Интер Майами» Месси – наибольший рост. «Зенит» – единственный российский клуб в топ-100.

10. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Европейского союза настольного тенниса о запрете на участие россиян в турнирах под эгидой организации.

11. Ландо Норрис выиграл первую практику на Гран-при Канады, Фернандо Алонсо – вторую. Макс Ферстаппен досрочно завершил 2-ю практику из-за поломки болида.

12. СКА Басты в первом сезоне в Медиалиге проиграл все 7 матчей, пропустил 18 голов и занял последнее место в группе.

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