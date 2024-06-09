Перес, Сайнс и Албон сошли после аварий на Гран-при Канады

Три гонщика практически одновременно сошли на .

завершил неудачный уик-энд столкновением с барьерами – пилот « » сломал заднее антикрыло.

Кроме того, между собой столкнулись гонщик «Феррари» и Алекс Албон из « ». Оба спортсмена сошли, на трассу вновь выехала машина безопасности.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Дождевая гонка «Ф-1» в Канаде: «Мерседес» и «Макларен» в лидерах, «Феррари» придется прорываться

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