Перес, Сайнс и Албон сошли после аварий на Гран-при Канады
Три гонщика практически одновременно сошли на Гран-при Канады.
Серхио Перес завершил неудачный уик-энд столкновением с барьерами – пилот «Ред Булл» сломал заднее антикрыло.
Кроме того, между собой столкнулись гонщик «Феррари» Карлос Сайнс и Алекс Албон из «Уильямса». Оба спортсмена сошли, на трассу вновь выехала машина безопасности.
За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:
Дождевая гонка «Ф-1» в Канаде: «Мерседес» и «Макларен» в лидерах, «Феррари» придется прорываться
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Очень жалко албона, не повезло попасть под ущемленного из феррари