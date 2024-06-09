Перес, Сайнс и Албон сошли после аварий на Гран-при Канады

Теги Гран-при Канады Феррари Ред Булл Уильямс Карлос Сайнс Формула-1 Серхио Перес Александр Албон Авто

Три гонщика практически одновременно сошли на Гран-при Канады.

Серхио Перес завершил неудачный уик-энд столкновением с барьерами – пилот «Ред Булл» сломал заднее антикрыло.

Кроме того, между собой столкнулись гонщик «Феррари» Карлос Сайнс и Алекс Албон из «Уильямса». Оба спортсмена сошли, на трассу вновь выехала машина безопасности.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Дождевая гонка «Ф-1» в Канаде: «Мерседес» и «Макларен» в лидерах, «Феррари» придется прорываться

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4 комментария
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Сердце Ред Булла, крэшер Ред Булла
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Спасибо сайнсу, в очередной раз загадить гонку другим. Так еще и тому, с кем вы даже нигде не боретесь🤦‍♂️
Очень жалко албона, не повезло попасть под ущемленного из феррари
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Ответ Великий Алонсо
Сколько ещё раз Перцу надо обосраться, чтобы Хорнер и Марко перестали его облизывать после каждой гонки?)))
Мексиканские деньги не пахнут
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