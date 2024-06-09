Товарищеские матчи. Италия сыграет с Боснией, Грузия – с Черногорией, Франция – с Канадой, Аргентина против Эквадора
Сборные проводят товарищеские матчи перед Евро-2024 и Кубком Америки.
В воскресенье Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной, Франция – с Канадой, Аргентина – с Эквадором.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 9 июня, 21.45, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 9 июня, 21.45, «Под Горицом»
- Дата проведения
- 9 июня, 21.45, «Городской стадион Трнава»
- Дата проведения
- 9 июня, 22.15, «Матмют Атлантик»
- Дата проведения
- 10 июня, 02.00, «Солдир Филд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.