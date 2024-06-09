Товарищеские матчи. Италия сыграет с Боснией, Грузия – с Черногорией, Франция – с Канадой, Аргентина против Эквадора

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Сборные проводят товарищеские матчи перед Евро-2024 и Кубком Америки.

В воскресенье Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной, Франция – с Канадой, Аргентина – с Эквадором

Товарищеские матчи

Италия – Босния и Герцеговина
Дата проведения
9 июня, 21.45, «Карло Кастеллани»
Онлайн матча

 

Черногория – Грузия
Дата проведения
9 июня, 21.45, «Под Горицом»
Онлайн матча

 

Словакия – Уэльс
Дата проведения
9 июня, 21.45, «Городской стадион Трнава»
Онлайн матча

 

Франция – Канада
Дата проведения
9 июня, 22.15, «Матмют Атлантик»
Онлайн матча

Аргентина – Эквадор
Дата проведения
10 июня, 02.00, «Солдир Филд»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

2 комментария
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