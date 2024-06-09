Сарджент дважды столкнулся с барьерами на Гран-при Канады и вызвал появление машины безопасности
Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент досрочно завершил Гран-при Канады из-за аварии.
В начале дождевого заезда Сарджент дошел до контакта с барьерами, однако смог продолжить заезд. На 25-м круге американский пилот также столкнулся с ограждениями и сошел.
На трассу выехала машина безопасности.
За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:
Дождевая гонка «Ф-1» в Канаде: «Мерседес» и «Макларен» в лидерах, «Феррари» придется прорываться
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram