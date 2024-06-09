Сарджент дважды столкнулся с барьерами на Гран-при Канады и вызвал появление машины безопасности

Гонщик « » досрочно завершил из-за аварии.

В начале дождевого заезда Сарджент дошел до контакта с барьерами, однако смог продолжить заезд. На 25-м круге американский пилот также столкнулся с ограждениями и сошел.

На трассу выехала машина безопасности.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Дождевая гонка «Ф-1» в Канаде: «Мерседес» и «Макларен» в лидерах, «Феррари» придется прорываться

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