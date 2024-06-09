Сарджент дважды столкнулся с барьерами на Гран-при Канады и вызвал появление машины безопасности

Теги Гран-при Канады Уильямс Формула-1 Логан Сарджент Авто

Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент досрочно завершил Гран-при Канады из-за аварии.

В начале дождевого заезда Сарджент дошел до контакта с барьерами, однако смог продолжить заезд. На 25-м круге американский пилот также столкнулся с ограждениями и сошел.

На трассу выехала машина безопасности.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Дождевая гонка «Ф-1» в Канаде: «Мерседес» и «Макларен» в лидерах, «Феррари» придется прорываться

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7 комментариев
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Легенда🦅🦅🦅🗽🗽🗽
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Никогда не сдается , даже если с первого раза не вышло что то
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Держит уровень
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Как же это ЧМО задолбало!!!!!!!!!!!
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Чемодан - вокзал - индикар. Задрал уже, бездарь. Лучше бы Латифи не выгоняли
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По конспектам Латифи. Помню когда дождевая гонка была с ним, никто не делал даже пит-стоп, ждали когда он впечатается.
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ЧТО ТАКОЕ КИЛОМЕТР, БЛ*ДЬ???!!!
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