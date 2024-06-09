«МЮ» продаст Санчо летом. За Джейдона потребуют 40 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на Джейдона Санчо в следующем сезоне.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, « » решил продать вингера этим летом, независимо от того, кто будет главным тренером в следующем сезоне.

Клуб оценивает Санчо в 40 млн фунтов – сообщается, что в подписании заинтересованы дортмундская « » и ряд других клубов.

Зимой Санчо вернулся в «Боруссию» на правах аренды и отметился 2 голами и 2 ассистами в 14 матчах Бундеслиги.

Подробная статистика 24-летнего вингера, игравшего в финале Лиги чемпионов, доступна здесь.