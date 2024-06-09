«МЮ» продаст Санчо летом. За Джейдона потребуют 40 млн фунтов

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на Джейдона Санчо в следующем сезоне.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «МЮ» решил продать вингера этим летом, независимо от того, кто будет главным тренером в следующем сезоне.

Клуб оценивает Санчо в 40 млн фунтов – сообщается, что в подписании Джейдона заинтересованы дортмундская «Боруссия» и ряд других клубов.

Зимой Санчо вернулся в «Боруссию» на правах аренды и отметился 2 голами и 2 ассистами в 14 матчах Бундеслиги.

Подробная статистика 24-летнего вингера, игравшего в финале Лиги чемпионов, доступна здесь.

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42 комментария
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Можно акцию сделать: при покупке Санчо за 40, Антони в подарок за 1 фунт, потому что за одного Санчо никто столько не даст
+37
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+35
Если Джейдона купит Ахмат и он будет играть плохо, то с трибун можно будет услышать выкрики в рупор: Джей дон, играй хорошо, дон! Ган ( пистолет ) дон !
+20
-8
+12
Ответ Willy Kambwala
Можно акцию сделать: при покупке Санчо за 40, Антони в подарок за 1 фунт, потому что за одного Санчо никто столько не даст
А можно ли в АПЛ/МЮ выставлять отрицательную цену за Антони, если он идёт впридачу к Санчо по указанной вами акции?
+9
-1
+8
А кому он нужен за 40кк? Тут многие ссались «как круто играет Санча в Дортмунде, лысый шарлатан его хотел сгноить в резерве», а вот если реально подумать кому он нафиг нужен даже за такую небольшую сумму? Разве только клубам СА, но сомневаюсь, что Джейдон туда захочет
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+8
Ответ Король Предголевых
Я бы на месте Арсенала рискнул купить. Во первых Санчо 100% очень силён как игрок когда в форме и настроении, во вторых будет стремление доказать что это МЮ был ужасен, а не он, в 3-х Мартинелли достиг кажется своего потолка и этого потолка мало для больших побед, так что позиция отчасти вакантна
Откуда эти 100% уверенности, что он виден, когда в форма и настроении ? Во-первых, судя по его последним годам в форме он бывает крайне редко и точно не в АПЛ, что он и сам признавал. А во-вторых, на кой Арсеналу игрок настроения ? У них хорошая команда работяг, а тут придет лентяй, для которого важнее не прийти вовремя на тренировку, а зарубиться на ночь в плейстейшен
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Ответ Amalfitano
Да условный Вест Хэм или Астон Вилла с удовольствием его купит за такую цену. Да может тот же Дортмунд купит.
Я еще нигде не видел новости о том, что Вест Хэм или Вилла хотят его купить. А Дортмунд жмотится, не хочет отдать за такого биста 40кк
+3
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+3
Ответ QWertY
А кому он нужен за 40кк? Тут многие ссались «как круто играет Санча в Дортмунде, лысый шарлатан его хотел сгноить в резерве», а вот если реально подумать кому он нафиг нужен даже за такую небольшую сумму? Разве только клубам СА, но сомневаюсь, что Джейдон туда захочет
А как же тот легендарный матч с ПСЖ ? Забыли чтоль как Санчо был хорош ?!
+4
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Слушайте, Боруссия так на него наяривала, что может, заплатит сорокет за такой бриллиант?
А по факту, будет успех, если за эту бездарь столько дадут.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
А как же тот легендарный матч с ПСЖ ? Забыли чтоль как Санчо был хорош ?!
Это из разряда "два раза в сутки и сломанные часы правильное время показывают".
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Откуда эти 100% уверенности, что он виден, когда в форма и настроении ? Во-первых, судя по его последним годам в форме он бывает крайне редко и точно не в АПЛ, что он и сам признавал. А во-вторых, на кой Арсеналу игрок настроения ? У них хорошая команда работяг, а тут придет лентяй, для которого важнее не прийти вовремя на тренировку, а зарубиться на ночь в плейстейшен
Люди способны с возрастом извлекать уроки из ошибок. То что он талантлив не подлежит сомнению, не раз и не два он это доказывал в ЛЧ с Дортмундом. Артета способен сделать из него работягу, я уверен. Посмотри как он пахал в обороне против ПСЖ и Реала, там не лентяй, а трудяга был самый настоящий. Тренер нужен который вправит мозги и направит в нужное русло и всё пойдёт
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Ну с таким Гарначо это очевидное решение.
Да и в Германии он не показал чего-то невероятного. Просто пару классных игр в ЛЧ.
Но сумма конечно это боль
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Проблема не столько в цене(40 мультов по нынешним меркам уже более-менее норма), а в его огромной личке.
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Было бы большой удачей толкнуть его за такие деньги!
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Ответ Alihan Abdiraikhanov
Они же его вроде за 85млн взяли. Могли бы не покупать, а Боруссии просто 45 лямов дать. Лучше бы тренера поменяли. Во времена Ферги, они такой фигнёй не страдали
Во времена Ферги таких игроков быстро сливали. Ленивый Санчо
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Не пойму, а почему Дортмунд не хочет себе выкупить обратно такого "топчика", как они его сами называли ? Все полгода, что он в аренде немцы его так вылизывали, что казалось вопрос выкупа уже решен, а тут даже за 40 миллионов в его сторону не смотрят. В чем же дело ?🤔 Ещё недавно даже здесь писали мол "Тен Хаг, смотри, Санчо в ЛС играет!" Куда сейчас делись эти люди ? По итогу Тен Хаг закончил сезон с кубком Англии, а Санчо остался ни с чем
Ну в новости вообще-то пишут что Боруссия рассматривает вариант выкупа, для них покупки за 40🍋 всё же серьёзное дело... Да и в целом где-то я уже читал подобные насмешки... Ах да, когда Арсенал Хаверца покупал и все хором ржали... Думаю тут минимум 3-4 клуба будет в списке желающих перезагрузить его карьеру, и шансы что он перезапустит её удачно не такие уж и маленькие, учитывая возраст
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Потребуют))) в их ситуации лучше попросить
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Я бы на месте Арсенала рискнул купить. Во первых Санчо 100% очень силён как игрок когда в форме и настроении, во вторых будет стремление доказать что это МЮ был ужасен, а не он, в 3-х Мартинелли достиг кажется своего потолка и этого потолка мало для больших побед, так что позиция отчасти вакантна
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Даже аль хилял столько не заплатит
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Ответ Alihan Abdiraikhanov
Они же его вроде за 85млн взяли. Могли бы не покупать, а Боруссии просто 45 лямов дать. Лучше бы тренера поменяли. Во времена Ферги, они такой фигнёй не страдали
Верон особенно круто у Фергюсона играл, Форлан феерил прямо, Бебе голов назабивал
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Ответ Alihan Abdiraikhanov
Они же его вроде за 85млн взяли. Могли бы не покупать, а Боруссии просто 45 лямов дать. Лучше бы тренера поменяли. Во времена Ферги, они такой фигнёй не страдали
кхе-кхе Верон кхе-кхе
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Ответ Axs Men
А за сколько покупали его?
85
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ему надо оставаться в Боруссии
Кому он там нужен, ничтожество, а не игрок
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Вот, как раз наш Спартак ищет вингера
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Ответ Willy Kambwala
Можно акцию сделать: при покупке Санчо за 40, Антони в подарок за 1 фунт, потому что за одного Санчо никто столько не даст
за антони тоже
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Ответ QWertY
А кому он нужен за 40кк? Тут многие ссались «как круто играет Санча в Дортмунде, лысый шарлатан его хотел сгноить в резерве», а вот если реально подумать кому он нафиг нужен даже за такую небольшую сумму? Разве только клубам СА, но сомневаюсь, что Джейдон туда захочет
Да условный Вест Хэм или Астон Вилла с удовольствием его купит за такую цену. Да может тот же Дортмунд купит.
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Смачный ответ всем любителям таланта Санчо) за 14 матчей в лёгком чемпионате 2 гола и 2 паса. Он катится по наклонной и в 29 может повесить бутсы на гвоздь.
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Если лысый останется продать его за 4 ( четыре) будет чудом, будет очередная аренда и 85% зарплаты платит мю
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Нормальная цена, дороже он не стоит, дешевле продавать нет смысла.
Может кто в АПЛ позарится, может Бавария продаст Комана и Гнабри и подумает над Санчо, может Дортмунд перестанет строить из себя банкротов.
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Очередное бездарное решение руководства, предлагали б за 70+ - псж в тот же день подтянулся бы)
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А за сколько покупали его?
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