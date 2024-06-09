«МЮ» продаст Санчо летом. За Джейдона потребуют 40 млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на Джейдона Санчо в следующем сезоне.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «МЮ» решил продать вингера этим летом, независимо от того, кто будет главным тренером в следующем сезоне.
Клуб оценивает Санчо в 40 млн фунтов – сообщается, что в подписании Джейдона заинтересованы дортмундская «Боруссия» и ряд других клубов.
Зимой Санчо вернулся в «Боруссию» на правах аренды и отметился 2 голами и 2 ассистами в 14 матчах Бундеслиги.
Подробная статистика 24-летнего вингера, игравшего в финале Лиги чемпионов, доступна здесь.
А по факту, будет успех, если за эту бездарь столько дадут.
Да и в Германии он не показал чего-то невероятного. Просто пару классных игр в ЛЧ.
Но сумма конечно это боль
Может кто в АПЛ позарится, может Бавария продаст Комана и Гнабри и подумает над Санчо, может Дортмунд перестанет строить из себя банкротов.