Швентек выиграла «Ролан Гаррос», «ПСЖ» не сомневается в трансфере Сафонова, Расселл взял поул в Канаде, Бобровский сыграл на ноль в финале НХЛ, Карпин завел мальтипу и другие новости🏎️

1. Ига Швентек разгромила Жасмин Паолини в финале «Ролан Гаррос», отдав сопернице лишь три гейма. Польская теннисистка стала пятикратной чемпионкой «Больших шлемов» – догнала Шарапову и Хингис.

2. Матвей Сафонов вернулся в Москву после матча с Беларусью. Переходящему в «ПСЖ» вратарю «Краснодара» запрещен выезд из России. Впрочем, парижане не сомневаются в успешном трансфере российского голкипера.

3. Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады-2024, Ферстаппен показал то же время, Норрис – 3-й.

3. Товарищеские матчи. Испания забила 5 мячей Северной Ирландии, Португалия впервые в истории проиграла Хорватии, Бразилия одолела Мексику за счет гола Эндрика на 90+6.

4. СКА разгрузил платежку на 66 млн рублей, переподписав контракты с Воробьевым, Хайруллиным, Дедуновым, Педаном, Зыковым и Земченком.

5. ФИДЕ призвала Федерацию шахмат России прекратить работу на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. ФШР, в свою очередь, подаст апелляцию на лишение членства в Международной шахматной федерации.

6. НХЛ. «Флорида» начала финальную серию Кубка Стэнли с сухой победы над «Эдмонтоном» (3:0). Бобровский сыграл на ноль и стал 1-й звездой матча с 32 отраженными бросками.

7. Марко Николич заблокировал трансфер капитана «Войводины» Деяна Зукича в ЦСКА. За него давали 1,2 млн евро.

8. ЦСКА впервые в истории завоевал женский Суперкубок России, обыграв «Зенит» – 1:0.

9. Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи», грузинский полузащитник просит 5 млн евро в год вместо нынешних 1,5. «ПСЖ» дает 7,5 млн.

10. Трансферные новости. «Барса» хочет продать 3-4 центральных защитников. На Лангле и Иньиго не рассчитывают, Кубарси – неприкосновенный. Также каталонцы интересуются воспитанником «Реала» Майоралем на случай ухода Роке. «Челси» лидирует в борьбе за защитника Бразилии U20 Лиму, «Реалу» «новый Кафу» тоже интересен. Кроме того, «Мадрид» хочет продать Рейньера, чтобы вернуть хоть часть от заплаченных 30 млн евро – у него 0 матчей и 3 аренды с 2020-го.

11. Давиде Анчелотти, сын и помощник Карло, останется в «Реале» еще на один год – он не примет предложения «Лестера» и «Реймса».

12. Главный тренер сборной России Валерий Карпин завел щенка мальтипу.

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