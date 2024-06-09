Ролан Гаррос. Финал. Алькарас встретится со Зверевым
Карлос Алькарас сыграет с Александром Зверевым за титул «Ролан Гаррос».
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«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Основная сетка
Финал
- Дата проведения
- 9 июня, 15.30
Ну да ладно, удачи в финале обоим теннисистам, оба заслужили титул.
Когда на душе плохо я советую посмотреть на улыбку Карлоса Алькараса и сразу станет легче, Карлос как никто другой умеет наслаждаться процессом, даже в очень сложные моменты, в этом даже биг 3 у него стоит поучиться.
Удачи обеим игрокам!
В общем, пусть победит сильнейший.
Саня же если возьмёт чашку, тоже получит буст перед ОИ. В конце концов сэр Энди у нас двукратный чемпион (второе золото от него уже мало кто ждал), так почему бы Саше тоже нет?