Ролан Гаррос. Финал. Алькарас встретится со Зверевым

Теги Ролан Гаррос результаты ATP Теннис

Карлос Алькарас сыграет с Александром Зверевым за титул «Ролан Гаррос».

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Основная сетка

Финал

Александр Зверев (Германия) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
9 июня, 15.30
Онлайн матча
31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За Зверева! Победа даст ему ментальный скачок, и позиции Синнера с Алькарасом пошатнутся. Зритель только выиграет от отсутствия гегемонии.
+17
-5
+12
За Зверева! Ему мама собаку купит!
+12
-1
+11
Ответ laziofan
Глядя на состав финалистов хочешь не хочешь задумаешься о том, как мог сложиться путь Рафы при более удачном жребии... Ну да ладно, удачи в финале обоим теннисистам, оба заслужили титул.
Победителем он бы не стал, а остальное вторично
+10
-2
+8
Ответ laziofan
Глядя на состав финалистов хочешь не хочешь задумаешься о том, как мог сложиться путь Рафы при более удачном жребии... Ну да ладно, удачи в финале обоим теннисистам, оба заслужили титул.
Никак. 1, 2 , ну 3 круга и всё.
+5
-1
+4
Глядя на состав финалистов хочешь не хочешь задумаешься о том, как мог сложиться путь Рафы при более удачном жребии...

Ну да ладно, удачи в финале обоим теннисистам, оба заслужили титул.
+7
-4
+3
Держу кулаки за Карлоса, это самый талантливый и самый позитивный теннисист из всех, очень хочется чтобы он этот шлем выиграл.
Когда на душе плохо я советую посмотреть на улыбку Карлоса Алькараса и сразу станет легче, Карлос как никто другой умеет наслаждаться процессом, даже в очень сложные моменты, в этом даже биг 3 у него стоит поучиться.
+13
-10
+3
Вамос, Карлито!
+3
0
+3
За Карлитоса, за молодежь
+3
0
+3
Финал Зверев - Алькарас обещает быть очень интересным.
Удачи обеим игрокам!
+2
0
+2
Ответ Kluivert-88
Сколько сетов, как думаете?
Не меньше трёх, но и шесть не сыграют
+3
-1
+2
Ответ Igorsm
За Зверева! Ему мама собаку купит!
Это разве не у Мирры было?
0
0
0
Ответ Иван Дичковский
Держу кулаки за Карлоса, это самый талантливый и самый позитивный теннисист из всех, очень хочется чтобы он этот шлем выиграл. Когда на душе плохо я советую посмотреть на улыбку Карлоса Алькараса и сразу станет легче, Карлос как никто другой умеет наслаждаться процессом, даже в очень сложные моменты, в этом даже биг 3 у него стоит поучиться.
Комментарий удален модератором
Ответ Kluivert-88
Сколько сетов, как думаете?
Ну если Саня подключит свою убойную подачу, то запросто могут уехать в пятый сет.
0
0
0
Ответ Kluivert-88
Сколько сетов, как думаете?
3-1 Алькарас
0
0
0
Где-то встрепенулись пчёлы...
0
0
0
Удачи и победы Саше! Карлитос свой ТБШ на пастбище итак заберет без особых проблем.
0
0
0
Алькарас - Зверев, это шанс на какую-то интригу и борьбу в мужском финале.
0
0
0
Даже не знаю, за кого болеть. С одной стороны, Зверев, как человек - г*вно, но, может, Саша - это как почтальон Печкин, что тоже был не оч, потому что у него не было велосипеда? Глядишь, БШ Саша выиграет, стресс с плеч упадет, и узнаем мы нового человека.

В общем, пусть победит сильнейший.
0
0
0
Русскоязычный немец Зверев, родившийся в семье русских мигрантов, будет играть в финале, но блогеры либерального sportsru будут в каждом абзаце писать "немец Зверев", заставляя читателя верить, что Александр Зверев – чистый немец.
+1
-1
0
Для Карлитоса, если он возьмёт титул, плюс будет ещё и в том, что снимется давление по защите очков за Уим, т.е. к Олимпиаде можно будет готовиться более целенаправленно, подзабив на траву.
Саня же если возьмёт чашку, тоже получит буст перед ОИ. В конце концов сэр Энди у нас двукратный чемпион (второе золото от него уже мало кто ждал), так почему бы Саше тоже нет?
0
0
0
Зверев! За себя и за Сашку!
0
0
0
Думается нас ждёт интересный финал. Оба уже играли в финалах тбш. По личным 5-4 в пользу Саши, клиентов тут нет. Алькарас может взять тбш на всех покрытиях, Зверев может взять свой первый тбш. В общем смотрим
0
0
0
Ещё 31 мая писал тут, что Зверев главный фаворит на титул, а теперь Карлосу играть против него в финале, как же не везёт((
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий