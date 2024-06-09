Тухель покинул встречу с «МЮ» с ощущением, что он не главный кандидат на замену тен Хагу, и поэтому решил сделать перерыв в карьере

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Томас Тухель почувствовал, что «Манчестер Юнайтед» не так сильно в нем нуждается.

Немецкий тренер пообщался с Джимом Рэтклиффом, совладельцем «МЮ», в Монако в четверг и обсудил возможное сотрудничество.

Как сообщает The Times, 50-летний специалист покинул встречу с ощущением, что манкунианцы не считают его главным фаворитом на замену Эрику тен Хагу. После этого Тухель принял решение сделать перерыв в карьере.

Отмечается, что «МЮ» действительно больше не рассматривает немца как кандидата на пост главного тренера.

В сезоне-2023/24 «Бавария» под руководством Тухеля не выиграла ни одного трофея.

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26 комментариев
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Тухель покинул встречу с «МЮ» с ощущением, что он не конкурент тен Хагу, и решил сделать перерыв в карьере
+57
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Бывало тоже уходил с собеседования с ощущением что меня не возьмут на работу, но потом звонили и приглашали) Может Тухель и согласится, если позовут в итоге
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Рэтклифф в конце встречи:
- Мы вам перезвоним!
+18
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+16
"Год назад были третьими, этот сезон завершили шестыми? Господа, мне решительно нечем вас удивить"
+14
-3
+11
Ответ Фут.Боль
Рэтклифф в конце встречи: - Мы вам перезвоним!
И не взял номер телефона
+5
0
+5
Ответ Radio Muller
"Год назад были третьими, этот сезон завершили шестыми? Господа, мне решительно нечем вас удивить"
восьмыми)
+6
-1
+5
Тухель вышел после встречи с руководством МЮ и, от услышанного, решил сделать перерыв в карьере
+5
-1
+4
Ответ Radio Muller
"Год назад были третьими, этот сезон завершили шестыми? Господа, мне решительно нечем вас удивить"
Они же стали восьмыми, а не шестыми
+3
0
+3
"Ну на хер".(с).
Очень страшное кино.
Кто нибудь, вмонтируйте лицо Тухеля в эту сцену, плиз)
+2
0
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Мне интересно журналисты сами придумывают или им Тухель рассказал о своих «ощущениях» после встречи
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Думаю, Рэтклифф никому из кандидатов не скажет и не покажет, что в нём нуждается)
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Ответ kaka10
Тухель покинул встречу с «МЮ» с ощущением, что он не конкурент тен Хагу, и решил сделать перерыв в карьере
Не конкурент Гарету Саутгейту
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Ответ Борис Энгельгардт
восьмыми)
Ещё лучше! 😅
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Так бы смог и Мостовой
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Ответ мс-мешок
Тут недавно статистику показывали между Клопом, Артетой и Тен Хаагом за два года. Голландец не плох, статистика тоже. Только вот руководители клубов разные. Дайте доработать Тен Хаагу
Вы же понимаете, что нельзя просто циферки сравнивать? Что там насчет составов, положения клубов до приходов тренеров, качества игры? У артеты и клоппа был прогресс из сезона в сезон, при этом они недобирали очков. А у тен хага деградация, и в прошлом, и в этом сезоне они перебрали очки. Как может мю перебрать очки и закончить восьмым?
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Через год в Реал
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Какой важный павлин. Или его настолько эта встреча поразила, что аж карьеру приостановил?
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Ответ Зеленский
В следующем сезоне опять с Тен Хаагом позориться
Если оставят ещё на сезон, то значит и новый владелец не заинтересован в развитии клуба☝️
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Если уж в середняк не берут, то тут не перерыв - тут заканчивать надо.
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