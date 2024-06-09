Тухель покинул встречу с «МЮ» с ощущением, что он не главный кандидат на замену тен Хагу, и поэтому решил сделать перерыв в карьере
Томас Тухель почувствовал, что «Манчестер Юнайтед» не так сильно в нем нуждается.
Немецкий тренер пообщался с Джимом Рэтклиффом, совладельцем «МЮ», в Монако в четверг и обсудил возможное сотрудничество.
Как сообщает The Times, 50-летний специалист покинул встречу с ощущением, что манкунианцы не считают его главным фаворитом на замену Эрику тен Хагу. После этого Тухель принял решение сделать перерыв в карьере.
Отмечается, что «МЮ» действительно больше не рассматривает немца как кандидата на пост главного тренера.
В сезоне-2023/24 «Бавария» под руководством Тухеля не выиграла ни одного трофея.
- Мы вам перезвоним!
Очень страшное кино.
Кто нибудь, вмонтируйте лицо Тухеля в эту сцену, плиз)