Тухель покинул встречу с «МЮ» с ощущением, что он не главный кандидат на замену тен Хагу, и поэтому решил сделать перерыв в карьере

Томас Тухель почувствовал, что «Манчестер Юнайтед» не так сильно в нем нуждается.

Немецкий тренер пообщался с , совладельцем « », в Монако в четверг и обсудил возможное сотрудничество.

Как сообщает The Times, 50-летний специалист покинул встречу с ощущением, что манкунианцы не считают его главным фаворитом на замену тен Хагу. После этого принял решение сделать перерыв в карьере.

Отмечается, что «МЮ» действительно больше не рассматривает немца как кандидата на пост главного тренера.

В сезоне-2023/24 «Бавария» под руководством Тухеля не выиграла ни одного трофея.