Де Лигт женился на Аннеки Моленар в родной деревне девушки. После свадьбы Маттейс вернулся в сборную Нидерландов

Маттейс де Лигт женился.

Защитник «Баварии» и сборной Нидерландов и Аннеки Моленар женились 7 июня в родной деревне девушки. Это была небольшая церемония с участием родных и свидетелей. Пара в будущем планирует устроить «большую итальянскую свадьбу в Тоскане».

Маттейс и Аннеки познакомились шесть лет назад, когда им было по 18 лет. Он сделал предложение на пляже в Греции. Они планировали жениться в мае, однако из-за игры «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов отложили свадьбу.

Невеста шла к алтарю под песню Бруно Марса Just the Way You Are. Музыку для этого дня выбирал футболист, остальными организационными вопросами занималась девушка.

Вечером после торжества де Лигт вынужден был вернуться в тренировочный лагерь сборной , готовящейся к .

Фото: vogue.de

