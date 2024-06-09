Де Лигт женился на Аннеки Моленар в родной деревне девушки. После свадьбы Маттейс вернулся в сборную Нидерландов

Теги Бавария Сборная Нидерландов по футболу бундеслига Германия светская хроника Евро-2024 девушки и спорт Маттейс де Лигт Футбол

Маттейс де Лигт женился.

Защитник «Баварии» и сборной Нидерландов и Аннеки Моленар женились 7 июня в родной деревне девушки. Это была небольшая церемония с участием родных и свидетелей. Пара в будущем планирует устроить «большую итальянскую свадьбу в Тоскане».

Маттейс и Аннеки познакомились шесть лет назад, когда им было по 18 лет. Он сделал предложение на пляже в Греции. Они планировали жениться в мае, однако из-за игры «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов отложили свадьбу.

Невеста шла к алтарю под песню Бруно Марса Just the Way You Are. Музыку для этого дня выбирал футболист, остальными организационными вопросами занималась девушка.

Вечером после торжества де Лигт вынужден был вернуться в тренировочный лагерь сборной Нидерландов, готовящейся к Евро-2024.

Фото: vogue.de

Аннеки Моленар – изящная девушка Маттейса де Лигта. Модель без накачанных губ и пластических операций!

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34 комментария
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На вид приятная девушка. И познакомились ещё в детстве. Совет да любовь!
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"Вечером после торжества де Лигт вынужден был вернуться в тренировочный лагерь сборной Нидерландов."

Изверги, хотя б на утро после брачной ночи разрешили б вернуться)
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Счастье да любовь молодым!) Красивая пара, давно уже вместе.
+19
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Вечером после торжества де Лигт вынужден был вернуться в тренировочный лагерь сборной Нидерландов." Изверги, хотя б на утро после брачной ночи разрешили б вернуться)
Ночью друг отработал)))
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Зашел, чтобы посмотреть фотки европейской деревни.
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Ответ Сергей Лютый
Ночью друг отработал)))
это была вынужденная замена)))
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Вечером после торжества де Лигт вынужден был вернуться в тренировочный лагерь сборной Нидерландов

Ладно,месяцок пока побудет девственницей
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Гигза с Терри на свадьбу приглашали? )))
+1
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Брачный контракт то додумался хоть составить?
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Ответ Владислав Харламов
На вид приятная девушка. И познакомились ещё в детстве. Совет да любовь!
18 лет это не детство)
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Ответ Владислав Харламов
На вид приятная девушка. И познакомились ещё в детстве. Совет да любовь!
Это по каким правилам 18 лет детство?

Меня в армию в 18 забрали в СССР
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Ответ Зеленский
Вечером после торжества де Лигт вынужден был вернуться в тренировочный лагерь сборной Нидерландов Ладно,месяцок пока побудет девственницей
Ничего страшного. Разместится в отеле рядом с лагерем сборной. После тренировок он будет заскакивать к ней на часок.
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Ответ Benjamin
Какие у нее тонкие ноги🤦‍♂️
обычные ноги стройной девушки... странное удивление, может вы давно ног женских не видели?
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Ответ Benjamin
Какие у нее тонкие ноги🤦‍♂️
тебе то что? на свои посмотри
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Ответ Helge
это была вынужденная замена)))
Самое главное что все счастливы остались и довольны)))
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Ответ Wiley Fox
Это по каким правилам 18 лет детство? Меня в армию в 18 забрали в СССР
А меня в России и отправили на войну)))
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Ответ Владислав Харламов
На вид приятная девушка. И познакомились ещё в детстве. Совет да любовь!
Так бывает что после 4-6 лет отношений стоит пожениться и бац уже через 2 года развод.
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Ответ Зеленский
Сафонова тоже познакомилась в детстве
Как сложится, никогда не знаешь. Но когда пререквезиты хорошие, а не условная тарелщица и манекенщица, то шансов на успех больше
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Девушку для этого дня выбирал футболист, остальными организационными вопросами занимались под музыку.
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на деревню девушке
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Зачем такая свадьба? Полтора месяца подождать не могли?
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Кстати, в деревнях запрятаны красавицы. Иногда вижу и удивляюсь какие в России в деревнях красавицы живут.
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