Де Лигт женился на Аннеки Моленар в родной деревне девушки. После свадьбы Маттейс вернулся в сборную Нидерландов
Маттейс де Лигт женился.
Защитник «Баварии» и сборной Нидерландов и Аннеки Моленар женились 7 июня в родной деревне девушки. Это была небольшая церемония с участием родных и свидетелей. Пара в будущем планирует устроить «большую итальянскую свадьбу в Тоскане».
Маттейс и Аннеки познакомились шесть лет назад, когда им было по 18 лет. Он сделал предложение на пляже в Греции. Они планировали жениться в мае, однако из-за игры «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов отложили свадьбу.
Невеста шла к алтарю под песню Бруно Марса Just the Way You Are. Музыку для этого дня выбирал футболист, остальными организационными вопросами занималась девушка.
Вечером после торжества де Лигт вынужден был вернуться в тренировочный лагерь сборной Нидерландов, готовящейся к Евро-2024.
Фото: vogue.de
Аннеки Моленар – изящная девушка Маттейса де Лигта. Модель без накачанных губ и пластических операций!
Изверги, хотя б на утро после брачной ночи разрешили б вернуться)
Ладно,месяцок пока побудет девственницей
Меня в армию в 18 забрали в СССР