«Зенит» делал запрос по Йовичу. «Милан» хочет продлить контракт с форвардом (Маттео Моретто)
«Зенит интересуется Лукой Йовичем.
По данным журналиста Маттео Моретто, «Зенит» и некоторые клубы Саудовской Аравии делали запросы по форварду «Милана», но конкретики не было.
Несколько недель назад «Милан» решил продлить контракт с Йовичем, но игрок попросил время, так как хочет максимально прояснить свою роль в проекте. Люди из окружения серба настаивают на том, чтобы он остался в «Милане».
В ближайшие дни ожидаются новые контакты между окружением Йовича и «Миланом», которые прояснят ситуацию.
В 23 матчах завершившегося сезона Серии А Йович забил 6 голов. Статистика 26-летнего игрока – здесь.