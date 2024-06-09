«Зенит» делал запрос по Йовичу. «Милан» хочет продлить контракт с форвардом (Маттео Моретто)

Теги Зенит Милан премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Лука Йович Футбол

«Зенит интересуется Лукой Йовичем.

По данным журналиста Маттео Моретто, «Зенит» и некоторые клубы Саудовской Аравии делали запросы по форварду «Милана», но конкретики не было.

Несколько недель назад «Милан» решил продлить контракт с Йовичем, но игрок попросил время, так как хочет максимально прояснить свою роль в проекте. Люди из окружения серба настаивают на том, чтобы он остался в «Милане».

В ближайшие дни ожидаются новые контакты между окружением Йовича и «Миланом», которые прояснят ситуацию.

В 23 матчах завершившегося сезона Серии А Йович забил 6 голов. Статистика 26-летнего игрока – здесь.

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11 комментариев
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Йович вторую половину сезона провел мощно. Но как им Кассьерой уживаться?
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Гуарирапу надо брать из Сочи, и можно считать чемпионат 24-25 завершен.
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Это было бы интересно
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Если у парня есть амбиции, то выбор очевиден, если нет, то таким в нынешнем Зените всегда рады)
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Ответ gustavo1097
У Семака фетиш на навесы, а Йович маленький
И пухлый 🤔
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Ответ superbro
Было бы максимально глупо со стороны Йовича
Максимально глупо средняку из Тушино писать свои завистливые кометы на ветках Зенита.
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Ответ Dimario
Йович вторую половину сезона провел мощно. Но как им Кассьерой уживаться?
Касьерой вроде мексиканцы интересуются.
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