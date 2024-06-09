«Зенит» делал запрос по Йовичу. «Милан» хочет продлить контракт с форвардом (Маттео Моретто)

«Зенит интересуется Лукой Йовичем.

По данным журналиста Маттео Моретто, « » и некоторые клубы Саудовской Аравии делали запросы по форварду « », но конкретики не было.

Несколько недель назад «Милан» решил продлить контракт с Йовичем, но игрок попросил время, так как хочет максимально прояснить свою роль в проекте. Люди из окружения серба настаивают на том, чтобы он остался в «Милане».

В ближайшие дни ожидаются новые контакты между окружением и «Миланом», которые прояснят ситуацию.

В 23 матчах завершившегося сезона Серии А Йович забил 6 голов. Статистика 26-летнего игрока – здесь.