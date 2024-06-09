Дегтярев об отстранении российских спортсменов: «Это полный беспредел. Никто уже не помнит, за что нас исключают – то ли за допинг, то ли за участие в СВО»

Теги допинг МОК Олимпийская сборная России РУСАДА Министерство спорта России Политика Михаил Дегтярев дискриминация Легкая атлетика

Михаил Дегтярев назвал беспределом отстранение российских спортсменов.

– Михаил Владимирович, есть еще важный вопрос о международных связях. С кем удалось на ПМЭФ встретиться? Как будет строиться ваше общение с международными организациями?

– Ну, для меня в должности министра это уже второй крупный саммит. Первый был в Алма-Ате – саммит министров ШОС. Познакомился с коллегами из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Китая. С коллегами по ШОС и с генсеком этой организации.

В Петербурге тоже состоялись интересные контакты. Удалось пообщаться с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Вы знаете, что Венгрия, хоть и член Евросоюза, но возглавляется очень крепким политиком – Виктором Орбаном, и вот в его команде состоит и Петер Сийярто.

Он публично не раз выступал, за что я его поблагодарил, призывая исключить дискриминацию по национальному признаку в мировом спорте. Это как раз то, чем сегодня занимается МОК, некоторые федерации дискриминируют нас, русских спортсменов по национальному признаку. Потому что уже никто не помнит, за что нас исключают. То ли за допинг, то ли за участие в СВО – никто не помнит, с чего все начиналось. Ну, это же полный беспредел. <...>

– То есть, говорить об изоляции сейчас уже не стоит?

– Никакой изоляции нет. Есть дискриминация наших спортсменов и недопуск на некоторые международные соревнования. Как многолетний председатель комитета Государственной думы по спорту, хорошо помню, как в 2016 году все начиналось. Помните, недопуск в Рио, спортивные арбитражи, суды, наши лучшие юристы защищали российских атлетов.

У меня было ощущение, что сейчас мы все исправим, и все наладится. И мы исправили. Лично этим занимался в 2016-2017 году. Мы полностью перекроили закон о спорте в плане борьбы с допингом. Ввели в уголовный кодекс, как они и просили, статью за склонение к допингу. То есть, вроде мы все сделали. Но ничего не изменилось.

От нас требовали все новых и новых действий. Закончилось тем, что дожили до спецоперации, и никто не помнит, за что начали наказывать спортсменов. А вывод очень простой. Речь идет о дискриминации по политическим мотивам и по национальным признакам. На юридическом языке это называется именно так. Мы со своей стороны от диалога все равно не отказываемся.

– Это очень важно услышать от Вас.

– Мы остаемся в олимпийском движении, мы ждем разъяснений, на основании чего и что нужно сделать? Если они говорят о спецоперации, то это не касается спортсменов, к спорту это не имеет никакого отношения.

Если мы говорим о допинге, то мы все уже давно исправили. Мы боремся с допингом с младых ногтей, у нас самые молодые атлеты с самого начала тренировок участвуют в антидопинговой программе. Проходят лекции, есть тотальный контроль за нашими юными атлетами. Мы все сделали.

Если это политика, тогда признайте, что нас отстраняют по политическим мотивам, тогда это политическая дискриминация, вероломная. Если про допинг речь, то мы все исправили, давайте с этим заканчивать.

Аккредитуйте нашу лабораторию РУСАДА. Наши агентство и лаборатория лучшие в мире. Это признают за кулисами сами международные чиновники, которые приезжают, инспектируют, смотрят, ахают, разводят руками и говорят – лучше, чем у русских, лаборатории нет.

Мы готовы вести диалог. Все, что от нас зависит, как от спортивных властей, мы уже сделали. Если надо еще что-то сделать, пусть скажут. Но вопрос спецоперации не обсуждается. Спортсмены к этому отношения не имеют. Это вопрос политический, – сказал министр спорта РФ.

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Подсказка Мишане: и за то, и за то
+23
-2
+21
Блатная терминология плотно вошла в обиход с подачи интеллектуалов с берегов Невы . Полный беспредел , мочить в сортире , баварская протухшая сосиска- феноменальна феня от так называемой элиты .
+19
-2
+17
Министр спорта не в курсе и нужно освежить матчасть? Ну пожалуйста. Устав ООН: "Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций"
+15
-2
+13
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Надо активнее участвовать в азиатских соревнованиях. Там такой шизофрении нет по отношению к русским. А вообще, пока идёт война, то можно забыть о полноценном участии в мировом спорте. Деньги должны идти внутрь страны. Развивать и популяризировать свои лиги. Никаких проблем.
какой турнир сейчас идет в мск? без гугла ответишь? а группы на евро многие наизусть помнят. аты дальше чота там развивай
+6
0
+6
просто Путин наглым образом нарушил подписанные РФ когда-то еще до него международные договора, поэтому большинство стран мира решило воздержаться от участия в совместных с РФ спортивных и не только мероприятиях. Зачем прикидываться дурачком
+6
0
+6
Ответ ыеем
Комментарий скрыт
Сша, как и Россия, в странах типа Сирии не посягали на территориальную неприкосновенность.
+5
-1
+4
Он же до этого говорил про национальный признак... Хотя какой национальный признак может быть в нашей многонациональной стране? Знает только он и ещё 145 тысяч чиновников
+4
-1
+3
Ответ Ильдар М
А что Дегтярев не так сказал? Это он ещё мягко выразился. Отстранили спортсменов за войну? Но почему тогда ни до, ни после никакие страны не отстраняли? Все прекрасно всё понимают - спортивного принципа тут нет, это исключительно политическое давление, причем без правил и пределов. То есть беспредел, по-русски говоря. Интересно, есть ли точный перевод этого слова на западные языки)
Так а чего мы тогда так стремимся вернуться в этот беспредел?)
+3
0
+3
Слушая (читая), что и как часто излагает данный персонаж сразу возникают стойкие ассоциации с песней из альбома ΓΟ "Мышеловка" 1987 года "Иван Говнов" 💯%☝️
+3
-1
+2
Ответ ыеем
Комментарий скрыт
Так пусть дягтерев вместе с партнерами, с которыми познакомился на форуме ШОС, инициирует отстранение США, в чем проблема?
+2
0
+2
Это не изоляция, это дискриминация. Дягтерев одной фразой стол перевернул
+1
0
+1
обзырянились по всем фронтам(
+3
-2
+1
Главное, Михаил, чтоб вы запомнили. На будущее.
+3
-2
+1
Этот точно ничего не помнит,.того и гляди с Новым годом поздравит
0
0
0
может никто и не помнит, но конкретно ты знаешь.
+1
-1
0
Ответ VictorVallecano
Так пусть дягтерев вместе с партнерами, с которыми познакомился на форуме ШОС, инициирует отстранение США, в чем проблема?
Попробуй вякнуть против Гитлера в Германии 39-го года😁
0
0
0
Ответ ыеем
Комментарий скрыт
да, прикинь, другое. РФ тоже была на ближнем востоке и никто не наказывал. там кто только не был.

тот же Путин на эти операции не особо возражал и уж тем более не накладывал санкции, а в случае с Афганом и вовсе помогал, разрешив пострлить базу НАТО в Ульяновске
0
0
0
Ответ ShadyL
да, прикинь, другое. РФ тоже была на ближнем востоке и никто не наказывал. там кто только не был. тот же Путин на эти операции не особо возражал и уж тем более не накладывал санкции, а в случае с Афганом и вовсе помогал, разрешив пострлить базу НАТО в Ульяновске
Там ещё Югославия перечислена, которую ты в упор не замечаешь)) она на ближнем востоке была? Или на неё давал добро совбез ООН? Учи историю, не будь жертвой пропаганды(любой)✌️😁
0
0
0
Действительно, какая-то неразбериха. Михаил, наведите порядок тут.
+2
-2
0
Ответ Ильдар М
А что Дегтярев не так сказал? Это он ещё мягко выразился. Отстранили спортсменов за войну? Но почему тогда ни до, ни после никакие страны не отстраняли? Все прекрасно всё понимают - спортивного принципа тут нет, это исключительно политическое давление, причем без правил и пределов. То есть беспредел, по-русски говоря. Интересно, есть ли точный перевод этого слова на западные языки)
да, действительно, почему же РФ до этого не отстраняли за Крым, тот же ближний восток, чечню и тд?
наверное потому этот конфликт можно сравнить только с 39годом прошлого столетия
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий