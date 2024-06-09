Хвича за 85 млн евро – самый дорогой игрок с постсоветского пространства в истории Transfermarkt, Мудрик – 2-й. В топ-9 россиян нет

Опубликован рейтинг игроков с постсоветского пространства на пике стоимости.

Первое место в списке, составленном Transfermarkt за период с 2004 года, занял Хвича Кварацхелия. В первую девятку не попал ни один россиянин.

В топ-15 вошли:

1. (« ») – 85 млн евро в 2023 году

2. (« ») – 60 млн евро в 2023 году

3. (« ») – 51 млн евро в 2006 году

4. («Арсенал») – 42 млн евро в 2023 году

5. (« ») – 37 млн евро в 2016 году

6-8. Георгий Судаков («Шахтер») – 35 млн евро в 2024 году

6-8. Георгий Мамардашвили (« ») – 35 млн евро в 2024 году

6-8. Артем Довбик («Жирона») – 35 млн евро в 2024 году

9. Илья Забарный («Борнмут») – 32 млн евро в 2024 году

10-13. Александр Головин («Монако») – 30 млн евро в 2018 году

10-13. Марио Фернандес (ЦСКА) – 30 млн евро в 2019 году

10-13. Руслан Малиновский («Аталанта») – 30 млн евро в 2021 году

10-13. Виктор Цыганков («Жирона») – 30 млн евро в 2024 году

14. Виталий Миколенко («Эвертон») – 28 млн евро в 2023 году

15. Андрей Аршавин («Арсенал») – 26 млн евро в 2009 году.