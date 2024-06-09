Хвича за 85 млн евро – самый дорогой игрок с постсоветского пространства в истории Transfermarkt, Мудрик – 2-й. В топ-9 россиян нет

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Опубликован рейтинг игроков с постсоветского пространства на пике стоимости.

Первое место в списке, составленном Transfermarkt за период с 2004 года, занял Хвича Кварацхелия. В первую девятку не попал ни один россиянин.

В топ-15 вошли:

1. Хвича КварацхелияНаполи») – 85 млн евро в 2023 году

2. Михаил МудрикЧелси») – 60 млн евро в 2023 году

3. Андрей ШевченкоМилан») – 51 млн евро в 2006 году

4. Александр Зинченко («Арсенал») – 42 млн евро в 2023 году

5. Генрих МхитарянМанчестер Юнайтед») – 37 млн евро в 2016 году

6-8. Георгий Судаков («Шахтер») – 35 млн евро в 2024 году

6-8. Георгий Мамардашвили («Валенсия») – 35 млн евро в 2024 году

6-8. Артем Довбик («Жирона») – 35 млн евро в 2024 году

9. Илья Забарный («Борнмут») – 32 млн евро в 2024 году

10-13. Александр Головин («Монако») – 30 млн евро в 2018 году

10-13. Марио Фернандес (ЦСКА) – 30 млн евро в 2019 году

10-13. Руслан Малиновский («Аталанта») – 30 млн евро в 2021 году

10-13. Виктор Цыганков («Жирона») – 30 млн евро в 2024 году

14. Виталий Миколенко («Эвертон») – 28 млн евро в 2023 году

15. Андрей Аршавин («Арсенал») – 26 млн евро в 2009 году.

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82 комментария
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Шева на пике стоил в 3 раза дороже Хвичи, если учитывать инфляцию и тд))
+99
-8
+91
А что это за топ-9?
Почему не топ-6 или не топ-13?
+63
-5
+58
Ответ JuVero
Шева на пике стоил в 3 раза дороже Хвичи, если учитывать инфляцию и тд))
Обладатель золотого мяча, тут ясен красен
+52
-3
+49
Ответ Al Al
Удивительно. В других странах СНГ почти нет в футболе бюджетных денег, а футболисты вырастают. У нас с пафосом тратят миллиарлды на строительство полей, Зенит внедряет какие то передовые методики, приглашали иностранцев рулить Академией. А на выходе - только Саша Головин из сибирской деревни, который в 14 лет приехал в Цска)
Какая-то из сборных стран СНГ кроме России доходила и до полуфинала ЧЕ и до одной четвёртой ЧМ?
+46
-10
+36
Ответ Бременер
А что это за топ-9? Почему не топ-6 или не топ-13?
это очень хитрый топ. Так чтобы Головина там не было. (Хотя по мне он сильнее многих., кто по оценке трансфмаркета стоит дороже). Но этот сайт любит такие манипуляции устраивать...
+41
-8
+33
Ответ Бременер
А что это за топ-9? Почему не топ-6 или не топ-13?
Ну вы же всё сами понимаете 🗿
+36
-4
+32
А почему нельзя написать: в 🔝10 Головин. Что за шиза у новостника?
+28
-1
+27
Ответ moysimferopol777
Комментарий скрыт
Не знаю ничего насчёт Малиновского, но знаю точно, судя по твоим комментам , что Симферополь щас не твой
+23
0
+23
Ответ Al Al
Удивительно. В других странах СНГ почти нет в футболе бюджетных денег, а футболисты вырастают. У нас с пафосом тратят миллиарлды на строительство полей, Зенит внедряет какие то передовые методики, приглашали иностранцев рулить Академией. А на выходе - только Саша Головин из сибирской деревни, который в 14 лет приехал в Цска)
Это где в странах СНГ "почти" нет в футболе бюджетных денег?
Что за волшебные страны? И кто там вырос?
+23
-1
+22
Ответ JuVero
Шева на пике стоил в 3 раза дороже Хвичи, если учитывать инфляцию и тд))
В 2001 году Перес прилетел в Милан и предлагал Галлиани 70 млн. за Шевченко, Милан отказался. После этого Перес подписал Зидана. Известная история.
+19
-2
+17
Если честно, так себе новость: например сравнить пиковую стоимость Аршавина (2009 год) и Мудрика... Лучше посмотрите ролики их выступления в АПЛ, у второго есть ли вообще нарезки
+17
-3
+14
Ну ладно, допишите там что стоимость Ильи Забарного в 4 раза выше, чем была у Диего Марадоны.... )))
Что за умник решил составить один рейтинг для футболистов из разных десятилетий с совершенно разной конъектурой рынка.
При всем уважении к Хвичи, пока он еще близко не Андрей Шевченко. Хотя и желаю ему успехов.
+15
-1
+14
А где-то тихо посмеивается Аршавин закрывая глаза двумя евротрофеями, бронзой Евро и игрой за Арсенал)
А Шева вообще где-то в космосе (жаль, что за сборную он мало чего добился, ну 1/4 ЧМ тож неплохо).
+10
-1
+9
А в топ-10 россияне есть, но заголовок чисто для привлечения внимания
+8
0
+8
Можно написать в топ-9 нет россиян, а можно по-нормальному : в топ-10 один россиянин.
+8
0
+8
Ответ Кирилл Польский
А почему нельзя написать: в 🔝10 Головин. Что за шиза у новостника?
Скорее непонятно почему Головин , который на протяжении многих лет показывает пусть и средний , но стабильный результат, а прошлом сезоне был вообще просто великолепен, только десятый ?
28 лет ?
+7
0
+7
Не проще было написать, что в Топ 10 только один россиянин вошёл ? А не про топ 9, хаха новостник насмешил прям)
+6
0
+6
Мудрик дороже Шевы - это конечно феерично
+6
-1
+5
Головин как раз попал в десятку, автор так хотел отличиться
+6
-1
+5
Удивительно.
В других странах СНГ почти нет в футболе бюджетных денег, а футболисты вырастают.
У нас с пафосом тратят миллиарлды на строительство полей, Зенит внедряет какие то передовые методики, приглашали иностранцев рулить Академией.
А на выходе - только Саша Головин из сибирской деревни, который в 14 лет приехал в Цска)
+31
-27
+4
ну так учитывать надо "стоимость денег" так сказать, а не просто цифры тупо
+4
0
+4
Бессмысленный рейтинг.
"В первую девятку не попал ни один россиянин."
Это что за отсечка такая на девяти?
+3
0
+3
Ответ Зеленский
Да понятно уже что украинская футбольная школа лучшая в постсоветском пространстве.Там и золотомячисты Блохин и Беленов,Ребров и Шевченко громившие барсу,гений тренерского цеха Лобановский,Шовковский не пропустивший ни одного пенальти на ЧМ,Довбик лучший бомбардир Ла Лигу и Лунин остановивший Сити🇺🇦
Согласен, Шовковский топ, не каждому дано в отборе Евро с центра поля получить от Ачимовича. , своего рода легендарное событие, куда тому же Акинфееву, который от испанцев два взял, тут же целая Швейцария
+6
-3
+3
Ответ Al Al
Удивительно. В других странах СНГ почти нет в футболе бюджетных денег, а футболисты вырастают. У нас с пафосом тратят миллиарлды на строительство полей, Зенит внедряет какие то передовые методики, приглашали иностранцев рулить Академией. А на выходе - только Саша Головин из сибирской деревни, который в 14 лет приехал в Цска)
Ну окей, в ТОП-15 нет Сафонова, хотя он уже в еврокубках играет давным давно и за клуб. Как это оценивают вообще? Мёртвый Зинченко и Мудрик только из-за клуба такую трансферную цену получили, а не за счёт каких-либо достижений.
+5
-2
+3
Хвича, при всем уважении, уступает пиковым Шевченко, Аршавину и Мхитаряну
+4
-2
+2
Ответ Зеленский
Да понятно уже что украинская футбольная школа лучшая в постсоветском пространстве.Там и золотомячисты Блохин и Беленов,Ребров и Шевченко громившие барсу,гений тренерского цеха Лобановский,Шовковский не пропустивший ни одного пенальти на ЧМ,Довбик лучший бомбардир Ла Лигу и Лунин остановивший Сити🇺🇦
Да, лучшая школа) В советском союзе были результаты сборной, когда там были представители московских команд. После развала СССР, РФ почти всегда попадала на Евро (и даже в полуфинала играла), взяли 3 еврокубка, часто играли на ЧМ (и опять же 1/4). Великая школа незалежной. Великая Украинская школа - это в союзе класть под Динамо Киев все команды в УССР, притаскивать любых игроков и убивать соперников с помощью судей (тот же Тимулович рассказывал, как их весело на западной Украине почти каждый выезд судьи убивали. А Тумиловичу вера есть, потому что он не стесняясь говорил про договорняки в той же РПЛ или ФНЛ)
+3
-1
+2
Ответ moysimferopol777
Комментарий скрыт
спасибо, что посмешил. 🤣🤣🤣
+2
0
+2
Ответ counsel
Какая-то из сборных стран СНГ кроме России доходила и до полуфинала ЧЕ и до одной четвёртой ЧМ?
Я про 2024 год и про вложения в последние 15 лет, про пафосные речи о развитии футбола всяких Мутко, Фурсенко

В итоге защитная линия - Дивеев, Осипенко и Горшков с Ваханией)
И да, сб. Украины в 2006 была в 1/4 ЧМ. А ранее, в 1999, Динамо Киев дошло до 1/2 ЛЧ без легионеров почти.
+24
-22
+2
Смысл сравнивать ценники игроков разных лет, даже десятилетий. Про инфляцию слышали? Если ввести уравнивающие кэфы. то Шева 1й, а далее Аршавин, Мхитарян, Хвича, Головин.
+2
0
+2
Мудрик - самый переоцененный игрок мирового пространства.
+3
-1
+2
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