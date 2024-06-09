Хвича за 85 млн евро – самый дорогой игрок с постсоветского пространства в истории Transfermarkt, Мудрик – 2-й. В топ-9 россиян нет
Опубликован рейтинг игроков с постсоветского пространства на пике стоимости.
Первое место в списке, составленном Transfermarkt за период с 2004 года, занял Хвича Кварацхелия. В первую девятку не попал ни один россиянин.
В топ-15 вошли:
1. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 85 млн евро в 2023 году
2. Михаил Мудрик («Челси») – 60 млн евро в 2023 году
3. Андрей Шевченко («Милан») – 51 млн евро в 2006 году
4. Александр Зинченко («Арсенал») – 42 млн евро в 2023 году
5. Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед») – 37 млн евро в 2016 году
6-8. Георгий Судаков («Шахтер») – 35 млн евро в 2024 году
6-8. Георгий Мамардашвили («Валенсия») – 35 млн евро в 2024 году
6-8. Артем Довбик («Жирона») – 35 млн евро в 2024 году
9. Илья Забарный («Борнмут») – 32 млн евро в 2024 году
10-13. Александр Головин («Монако») – 30 млн евро в 2018 году
10-13. Марио Фернандес (ЦСКА) – 30 млн евро в 2019 году
10-13. Руслан Малиновский («Аталанта») – 30 млн евро в 2021 году
10-13. Виктор Цыганков («Жирона») – 30 млн евро в 2024 году
14. Виталий Миколенко («Эвертон») – 28 млн евро в 2023 году
15. Андрей Аршавин («Арсенал») – 26 млн евро в 2009 году.
Почему не топ-6 или не топ-13?
Что за волшебные страны? И кто там вырос?
Что за умник решил составить один рейтинг для футболистов из разных десятилетий с совершенно разной конъектурой рынка.
При всем уважении к Хвичи, пока он еще близко не Андрей Шевченко. Хотя и желаю ему успехов.
А Шева вообще где-то в космосе (жаль, что за сборную он мало чего добился, ну 1/4 ЧМ тож неплохо).
28 лет ?
В других странах СНГ почти нет в футболе бюджетных денег, а футболисты вырастают.
У нас с пафосом тратят миллиарлды на строительство полей, Зенит внедряет какие то передовые методики, приглашали иностранцев рулить Академией.
А на выходе - только Саша Головин из сибирской деревни, который в 14 лет приехал в Цска)
"В первую девятку не попал ни один россиянин."
Это что за отсечка такая на девяти?
В итоге защитная линия - Дивеев, Осипенко и Горшков с Ваханией)
И да, сб. Украины в 2006 была в 1/4 ЧМ. А ранее, в 1999, Динамо Киев дошло до 1/2 ЛЧ без легионеров почти.