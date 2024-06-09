Муравьева отписалась от Трусовой и Самоделкиной в инстаграме
Софья Муравьева отписалась от Александры Трусовой и Софьи Самоделкиной.
Подписчик в инстаграме спросил Муравьеву, поддерживает ли она общение с Трусовой.
«Нет», – ответила Муравьева.
Ранее фигуристка сообщила, что не будет выступать в шоу Евгения Плющенко в связи с обстоятельствами, которые от нее не зависят.
Поразительно, конечно, насколько Плющенко наплевательски относится к своей единственной приме. Муравьева - единственная причина, по которой начинающий заливщик числится в тренерах сборной, а он её в благодарность из шоу выкинул. Такое ощущение, что Рудковские в это межсезонье задались целью отвадить всех, кого только возможно, от своей академии.
А причём здесь "сборная Казахстана" в тегах к этой новости? Только из-за присутствия Софьи Самоделкиной? 🤔