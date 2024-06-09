Муравьева отписалась от Трусовой и Самоделкиной в инстаграме

Софья Муравьева отписалась от Александры Трусовой и Софьи Самоделкиной.

Подписчик в инстаграме спросил Муравьеву, поддерживает ли она общение с .

«Нет», – ответила .

Ранее фигуристка сообщила, что не будет выступать в шоу Евгения Плющенко в связи с обстоятельствами, которые от нее не зависят.