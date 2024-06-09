Муравьева отписалась от Трусовой и Самоделкиной в инстаграме

Теги сборная России сборная Казахстана женское катание соцсети Александра Трусова Софья Самоделкина Софья Муравьева Фигурное катание

Софья Муравьева отписалась от Александры Трусовой и Софьи Самоделкиной.

Подписчик в инстаграме спросил Муравьеву, поддерживает ли она общение с Трусовой.

«Нет», – ответила Муравьева.

Ранее фигуристка сообщила, что не будет выступать в шоу Евгения Плющенко в связи с обстоятельствами, которые от нее не зависят.

Материалы по теме

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Из шоу Муравьеву исключили, она отписалась от Трусовой и Самоделкиной. Кажется, здесь все очевидно.
Поразительно, конечно, насколько Плющенко наплевательски относится к своей единственной приме. Муравьева - единственная причина, по которой начинающий заливщик числится в тренерах сборной, а он её в благодарность из шоу выкинул. Такое ощущение, что Рудковские в это межсезонье задались целью отвадить всех, кого только возможно, от своей академии.
+48
-8
+40
Горяченькая пошла. Наконец-то настоящее межсезонье!!
+21
-4
+17
Ответ Леди Брэкнелл
Че они там ссорятся все с Трусовой? То с Нугумановой дружили и теперь ее нет в шоу, теперь Соня.
«Если и третий муж бьёт по морде...
+10
0
+10
Любимое развлечение журналистов - шариться по соцсетям спортсменов и отсматривать кто на кого подписан или не подписан.
+11
-3
+8
Че они там ссорятся все с Трусовой? То с Нугумановой дружили и теперь ее нет в шоу, теперь Соня.
+12
-4
+8
Не ожидала такого от Саши в сторону той девочки, которая единственная поддержала ее после ОИ. Я ведь я была трусоботом. Теперь розовые очки упали и я не могу понять, где та искренняя девочка с 5 элементом, в которую я влюбилась? Теперь я вспоминаю все ситуации, где защищала Сашу и вижу все по-другому.
+12
-5
+7
Ответ tanya_1111
Что у Муравьевой есть? Победитель этапа юниорского Гран-при, а что есть у Трусовой? По моему выбор очевиден, сильно сомневаюсь что Трусова решает кого брать, а кого нет, Яна тоже не лыком шита
Так у Трусовой, кроме прыжков и уродского кантилевера ничего нет. Четверные уже ушли, скоро и тройные по праздникам будут. А Соня тренируется к сезону и не деревянная буратинка, а вполне себе женственная девушка.
+11
-7
+4
Ответ taisiahajrullina@gmail.com
когда такое было
Года три назад, оператора обматерила и камеру ему сломала.
+7
-3
+4
Кузнецов там в телеге пишет, что Трусова сильно влияет на состав шоу. Не знаю, насколько правдивы его инсайды, конечно, но вполне допускаю, что Муравьеву выкинули из шоу в угоду Самоделкиной, за которую замолвила словечко как раз Саша. Вообще Плющенко просто по-свински поступает, Соня единственная, кто приносит академии действительно значимые медали и заслуживает соответствующего признания.
+7
-3
+4
Закончившие поколения ТЩК и ВУХ успели вписаться в шоу. А вот поколению ПМС (Петросян, Муравьёва, Самоделкина) которое заканчивает сейчас уже не хватает мест и они останутся не у дел.
+6
-3
+3
Это фейк. Ни от кого она не отписалась. Проверяли болельщики после вброса.
+3
0
+3
Ответ Леди Брэкнелл
Че они там ссорятся все с Трусовой? То с Нугумановой дружили и теперь ее нет в шоу, теперь Соня.
Cruella de Vill, Cruella de Vill, she wants to be bad so run for the hills
+3
-1
+2
Ответ АннаФ
Ну может тренер или мама решили, что нужно больше сосредоточиться на спорте.. или федра сказала, что никаких шоу у номер 2 в женской одиночке в России, что нужно сосредоточиться на соревнованиях и подготовке. В прошлом году те, кто много участвовал в шоу к открытым прокатам не лучшем образом были готовы, программы были не вкатаны. Короче говоря много вариантов почему так могло произойти.
У Плющенко реклама с Игнатовым и Семененко, они вроде не заканчивали.
+3
-1
+2
Ответ Мой уезд к Брайану (ЖМ)
Так у Трусовой, кроме прыжков и уродского кантилевера ничего нет. Четверные уже ушли, скоро и тройные по праздникам будут. А Соня тренируется к сезону и не деревянная буратинка, а вполне себе женственная девушка.
Да что ты говоришь, ну получается что зрителю больше по душе прыжки так как основная масса идут на имя Трусовой.
+5
-3
+2
Ответ tanya_1111
Это всё исключительно для хейтеров Трусовой
Нет, для ненавистников Плющенко. Один, который всегда в космосе, уже отписался здесь и лидирует по количеству лайков
+3
-1
+2
Ответ tanya_1111
Что у Муравьевой есть? Победитель этапа юниорского Гран-при, а что есть у Трусовой? По моему выбор очевиден, сильно сомневаюсь что Трусова решает кого брать, а кого нет, Яна тоже не лыком шита.
А ничего, что у Муры нет ничего из-за отсутствия международных? Об этом умолчать решили? К слову, и Саши как и у Сони серебро ЧР. Если нет международных титулов из-за бана, это не вина Сони
+5
-3
+2
Вопрос к редактору новостей -- Анне Лаптевой.
А причём здесь "сборная Казахстана" в тегах к этой новости? Только из-за присутствия Софьи Самоделкиной? 🤔
+4
-2
+2
Ответ EmperorNazer
Кузнецов там в телеге пишет, что Трусова сильно влияет на состав шоу. Не знаю, насколько правдивы его инсайды, конечно, но вполне допускаю, что Муравьеву выкинули из шоу в угоду Самоделкиной, за которую замолвила словечко как раз Саша. Вообще Плющенко просто по-свински поступает, Соня единственная, кто приносит академии действительно значимые медали и заслуживает соответствующего признания.
Да хоть на спорте сосредоточится. Эти шоу только распыляют силы. Действующий спортсмен должен соревноваться. Всё что ни делается, всё к лучшему
+2
0
+2
Ответ Jessi
И заметьте Нуги тоже нет в шоу Плющенко. Марк, Нуга, Мура.. пока Аленка не по зубам и из разводят по шоу…
Если это реально из-за Трусовой, то Плющенко поделом будет, если Соня уйдет туда, где ей помогут ЧР стать. Но я не очень пока в эти сплетни верю.
+1
0
+1
Ответ Леди Брэкнелл
Че они там ссорятся все с Трусовой? То с Нугумановой дружили и теперь ее нет в шоу, теперь Соня.
И заметьте Нуги тоже нет в шоу Плющенко. Марк, Нуга, Мура.. пока Аленка не по зубам и из разводят по шоу…
+1
0
+1
Ответ tanya_1111
Что у Муравьевой есть? Победитель этапа юниорского Гран-при, а что есть у Трусовой? По моему выбор очевиден, сильно сомневаюсь что Трусова решает кого брать, а кого нет, Яна тоже не лыком шита.
А почему нужно выбирать "или-или"? У Навки в одном шоу прекрасно катают Синицина и Щербакова/Валиева /Загитова. И потом, кто сказал, что конкуренция с Трусовой? Её Костылева с Самоделкиной выдавили из шоу. У этих что есть против Муравьевой? Титулы, международное признание, армия фанатов?
+1
0
+1
Ответ Jessi
Здесь?
А почему не здесь? Думаете Саша потребовала убрать Соню, ну не знаю ))) как говориться это было не просто смело, а ...... как смело ))) сомневаюсь я.
+2
-1
+1
Ответ Jessi
https://t.me/elenarodinastar/4564
Фомичёв? Так он помешан на Муравьёвой, для него больше никого и не существует. Ему верить- себя не уважать.
+2
-1
+1
Ответ ретроградный меркурий
Из шоу Муравьеву исключили, она отписалась от Трусовой и Самоделкиной. Кажется, здесь все очевидно. Поразительно, конечно, насколько Плющенко наплевательски относится к своей единственной приме. Муравьева - единственная причина, по которой начинающий заливщик числится в тренерах сборной, а он её в благодарность из шоу выкинул. Такое ощущение, что Рудковские в это межсезонье задались целью отвадить всех, кого только возможно, от своей академии.
Надеюсь они примут правильное решение
+2
-1
+1
Трусова- продает билеты. Самоделкину, видимо, по дружбе тоже затащила в шоу. Ну а Муравьёву выкинули, так как места ограничены, а теперь еще Леночку обхаживать надо, растить звезду. Мура у АП явно определена в бесперспективные.
+1
0
+1
Ответ ретроградный меркурий
Из шоу Муравьеву исключили, она отписалась от Трусовой и Самоделкиной. Кажется, здесь все очевидно. Поразительно, конечно, насколько Плющенко наплевательски относится к своей единственной приме. Муравьева - единственная причина, по которой начинающий заливщик числится в тренерах сборной, а он её в благодарность из шоу выкинул. Такое ощущение, что Рудковские в это межсезонье задались целью отвадить всех, кого только возможно, от своей академии.
Согласна с вами, меня всегда удивляло отношение Плющенко к Муравьевой..
+2
-1
+1
Ретроградный, вы если отвечаете как с вами беседу-то вести если всё закрыто?
+1
0
+1
Мы на это не подписывались, а нас потчуют новостями из личных аккаунтов фигуристов.
+2
-1
+1
Ответ Е...С
Если это правда о Трусовой, то потеряет уважение.
Надо бы сначала выяснить, а то тут уже все нарисовались, прокомментировал бы кто из Плющенских что да как.
0
0
0
Ответ EmperorNazer
Кузнецов там в телеге пишет, что Трусова сильно влияет на состав шоу. Не знаю, насколько правдивы его инсайды, конечно, но вполне допускаю, что Муравьеву выкинули из шоу в угоду Самоделкиной, за которую замолвила словечко как раз Саша. Вообще Плющенко просто по-свински поступает, Соня единственная, кто приносит академии действительно значимые медали и заслуживает соответствующего признания.
Соня своими медалями не приносит денег, а бизнес Плющенко явно держится не на медалях, а на заработках на шоу.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий