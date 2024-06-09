Алина Загитова: «Факап, наверное, безызбежен. Каждый из нас хотя бы раз в жизни где-нибудь факапился, что-то не удавалось»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова считает, что без провалов нет развития человека.

– Что для вас провал – это что-то плохое, хорошее, неизбежное?

– У нас очень необычная тема сегодняшнего дня. Я хочу сказать, что факап, наверное, безызбежен. В любом случае каждый из нас хотя бы один раз в жизни где-нибудь факапился, что-то не удавалось.

Потому что без этого, мне кажется, нет развития человека, потому что ты сразу понимаешь после ошибки своей, на чем сфокусироваться, что улучшить. В этом самый главный кайф, наверное, – сказала Загитова во время public-talk в рамках фестиваля «Т-двор».

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98 комментариев
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А по-русски можно ?
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Кринж за кринжом выдаёт, чемпионка по кринжу, как бы сказали её фанатики королева кринжа
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Безызбежный факап тратит очень много нерв, но помогают разные музыки.
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+38
Ответ private dancer
А по-русски можно ?
Это для нее русский
+41
-6
+35
Ответ Петрович
Что в этой голове происходит вообще?
факап
+38
-3
+35
Что в этой голове происходит вообще?
+38
-5
+33
Ответ private dancer
А по-русски можно ?
что-то на татарском сказала, хотя это не точно
+35
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+30
Алина Дурочкина
+31
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+27
Ответ bond77
А теперь скажи это на нормальном языке.
― Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности))
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Проблема Загитовой в том, что она всегда дико, УЖАСНО, МОНУМЕНТАЛЬНО серьезна. Но в сочетании с тем, что она несет, это вынлядит максимально нелепо
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Ей слово так понравилось? )) Причем журналист использует нормальное человеческое "провал" ) Но нет...у Алинушки есть свое словечко...
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Без пяти минут дипломированный журнализд, между прочим.
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Сейчас её поклонники будут умиляться какая она остроумная и с юмором) Раз в жизни...ага. У кого-то может и раз, а у некоторых всё, что после спорта один сплошной факап, без особенных просветлений. Правильно что именно её пригласили, один из самых наглядных представителей просто полнейшего...
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А теперь скажи это на нормальном языке.
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Голова у нее как шейкер, туда словей всяких насыпали и хорошенько встряхнули. Она нам это теперь изливает))
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Ответ R Air
Алина Дурочкина
Безызбежовна
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+15
Ответ Гамарджоба Генацвале
Безызбежный факап тратит очень много нерв, но помогают разные музыки.
Помогают сородичи!
Факапер факаперу - поневоле брат.
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Приходится напрягаться, чтобы вникнуть
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А ведь была когда-то приятной девушкой с милой улыбкой. И во что она себя превратила. Вот это реальный провал (а вообще нормально нецензурно выражаться to f*ck up на форумах, так сейчас делают? Это как если бы русским матом на конференции гордо говорили иностранные фигуристы )
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Забавно, что даже ее фаны уже отчаялись придумывать отмазки ее поведению
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Который год ей советуют прочитать книгу 4 класса, но не может до сих пор сфокусироваться на этом 🤷
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Это уже доктор или сразу академик?
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А она сама понимает что говорит или ей потом переводят?
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А ведь скоро Игры БРИКС стартуют... Ох, как много интересного нас ждёт.
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А сегодня, в завтрашний день, войти без факапа могут не все. Вернее, не факапиться безызбежно могут не только лишь все, мало кто может это делать.
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"Велик могучим русский языка".
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Не знаешь великий и могучий -- смело заменяй сленгом и будешь на своей волне. А она куда-нибудь да вынесет...
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Главный fuck up это Алиночка во всех интервью...
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Дичь какая-то.
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Воплощение дерьма в медиапространстве
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