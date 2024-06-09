Охранник ударил футболиста 2Drots Стиля по лицу на матче Медиалиги. Игрок упал на землю, ему потребовалась помощь медиков

Теги происшествия Дмитрий Кортава 2Drots Winline Медиалига Алекс Стиль Николай Осипов Народная Команда Дэн Безопасность Медиафутбол

Охранник ударил Алекса Стиля на матче Winline Медиалиги.

Инцидент произошел во втором тайме матча МФЛ между 2Drots и «Народной Командой».

Вингер 2D Александр Степанов, известный как Алекс Стиль, не играет с апреля из-за травмы. На сегодняшнем матче он присутствовал как зритель.

По ходу игры у Александра произошел конфликт с одним из сотрудников службы безопасности, который ударил его по лицу. Футболист оказался на земле.

Позже он вступил в словесную перепалку с ударившим его охранником и его коллегами. В спор вмешались технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава и ответственный за безопасность сотрудник лиги Дэн Безопасность.

Стиль пожаловался на головокружение, ему оказали помощь в машине скорой помощи, после чего он смог вернуться на стадион.

Глава МФЛ Николай Осипов рассказал, что охранник не пускал Стиля на бровку из-за отсутствия аккредитации. Удар по лицу футболиста Осипов объяснил тем, что Александр начал толкать охранника.

37 комментариев
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Побольше бы таких хороших новостей на главной
+81
-5
+76
Ответ LNk O
Побольше бы таких хороших новостей на главной
Я вообще не знаю кто этот цирк смотрит, у них там какой-то свой мир, где у каждого еще есть какое-то свое погоняло - Дэн Безопасность 🤦
+54
-1
+53
Ещё пара сотен охранников и медиафутбол пропадёт со спортса...
+36
-1
+35
Знаю родителей этого оператора, классные мужики 👍
+28
-2
+26
Сначала прёт как мужик, потом лежит и жалуется как баба.
+19
0
+19
Спасибо Охраннику. Молодец
+14
-3
+11
Не удар, кажется не кулаком ударил, а ладонью, это скорее пощёчина. Но очки слетели эпично )
+10
0
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Суть всей этой Медиалиги в том, что кроме конфликтов, они ничего не могут предложить, качество футбола уровня второй лиги, это не вызывает интереса за ними следить
+9
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Помойка, эта ваша медиалига
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Верим, не постанова
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Когда читаю про Медиалигу с их именами и прозвищами, представляю себе разборки коротышек из "Незнайка на Луне"
+6
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Я то думал там нормально охранник ему прописал, а оказалось всего лишь леща дал🤦🏻‍♂️
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Нарисовал не сотрешь. Охраннику надо выписать премию.
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Алекс Стиль, Дэн Безопасность... 🤦‍♂️
+3
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Охранник ударил Стиль, после чего вмешались Директор и Безопасность. Ему оказал помощь Санитар. Глава сказал, что Охранник прав.

Спортивная новость.
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+3
Бред какой-то с этим медиа футболом, какие-то чудаки с кличками вместо фамилий. Какая организация такие и действия, всё логично.
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Ответ Папа Футбола
Я вообще не знаю кто этот цирк смотрит, у них там какой-то свой мир, где у каждого еще есть какое-то свое погоняло - Дэн Безопасность 🤦
никто не смотрит, но таким новостям порадуется каждый
+7
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+3
Кличка или погоняло - Дэн Безопасность.?) а чего не на новый манер Дэн Секурити?
+2
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Дал леща, в медиа лиге все должно быть максимально медийно. Интриги, скандалы, расследования
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Ответ Папа Футбола
Я вообще не знаю кто этот цирк смотрит, у них там какой-то свой мир, где у каждого еще есть какое-то свое погоняло - Дэн Безопасность 🤦
Со следующего матча будет Дэн Небезопасность😅
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подпортил стиль так сказать
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Не хватает капитана Очевидность и Кака-мена.
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Просто испанский стыд как и сам мидия футбол
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Дырка от жопы, новое название лиги.
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Олег Чапалах срубил Алекса Стиля на бровке
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"По твоему это удар?"
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Это они так пиарят МЛ?
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Ну в принципе и с пощечины можно глаз пальцев выбить
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Надо было с ноги добавить, чтоб лежал более натурально.
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Ответ Папа Футбола
Я вообще не знаю кто этот цирк смотрит, у них там какой-то свой мир, где у каждого еще есть какое-то свое погоняло - Дэн Безопасность 🤦
Подростки смотрят, они их всех знают и эти игроки для них словно Батистута для меня
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