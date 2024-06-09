Охранник ударил футболиста 2Drots Стиля по лицу на матче Медиалиги. Игрок упал на землю, ему потребовалась помощь медиков

Охранник ударил Алекса Стиля на матче Winline Медиалиги.

Инцидент произошел во втором тайме матча МФЛ между 2Drots и « ».

Вингер 2D Александр Степанов, известный как Алекс Стиль, не играет с апреля из-за травмы. На сегодняшнем матче он присутствовал как зритель.

По ходу игры у Александра произошел конфликт с одним из сотрудников службы безопасности, который ударил его по лицу. Футболист оказался на земле.

Позже он вступил в словесную перепалку с ударившим его охранником и его коллегами. В спор вмешались технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава и ответственный за безопасность сотрудник лиги Дэн Безопасность.

Стиль пожаловался на головокружение, ему оказали помощь в машине скорой помощи, после чего он смог вернуться на стадион.

Глава МФЛ Николай Осипов рассказал, что охранник не пускал Стиля на бровку из-за отсутствия аккредитации. Удар по лицу футболиста Осипов объяснил тем, что Александр начал толкать охранника.