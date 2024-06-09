Алькарас выиграл третий ТБШ в карьере. Теперь у него есть «Шлемы» на всех покрытиях
Карлос Алькарас за 4 часа 19 минут обыграл Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос» – 6:2, 3:6, 5:7, 6:1, 6:2.
Теперь Алькарас трехкратный чемпион «Больших шлемов». Также он выиграл US Open-2022 и «Уимблдон»-2023.
В мужском туре только два действующих игрока с ТБШ на трех покрытиях – это Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
В Открытой эре только Бьорн Борг (20 лет), Матс Виландер (20) и Надаль (21) были моложе Алькараса, когда брали свой третий титул на ТБШ.
Это второй титул Алькараса в сезоне и 14-й в карьере. По итогам турнира он обойдет в рейтинге Джоковича и станет №2.
Wimbledon 2023 - done;
Roland Garros 2024 - done;
Australian Open 2025 - ?
К 21 году 3 из 4 ТБШ взял. Что тут сказать - красавчик)
Просто зверь.