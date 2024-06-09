Алькарас выиграл третий ТБШ в карьере. Теперь у него есть «Шлемы» на всех покрытиях

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Матс Виландер Бьорн Борг Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас за 4 часа 19 минут обыграл Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос» – 6:2, 3:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Теперь Алькарас трехкратный чемпион «Больших шлемов». Также он выиграл US Open-2022 и «Уимблдон»-2023.

В мужском туре только два действующих игрока с ТБШ на трех покрытиях – это Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

В Открытой эре только Бьорн Борг (20 лет), Матс Виландер (20) и Надаль (21) были моложе Алькараса, когда брали свой третий титул на ТБШ.

Это второй титул Алькараса в сезоне и 14-й в карьере. По итогам турнира он обойдет в рейтинге Джоковича и станет №2.
80 комментариев
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Один вывод: Победа Алькараса заслуженна. Как бы я ни болел за Зверя, но чем ближе был конец матча, чем противнее за ним было наблюдать. Он после каждой ошибки обращался к папе на трибуне, спорил с ним, спорил с судьями. В то же время испанец после бездарно слитого третьего сета тупо разозлился на себя и разнёс Зверя в щепки. И проблемы с ногами не помешали. Но финал был шикарен, настоящее удовольствие:))
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+29
Красавчик! Спас теннис! Удивительно, как много людей болеют за Зверева. Института репутации не только в России нет, но и во всем мире, печально
+28
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Звереву подарили фору в сет и всё что он потом смог сделать это взять три гейма. Саш, прости, конечно, но это у тебя в голове.
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Карлитос какой-то ментальный монстр. В таком возрасте столько пятисетовиков взять, да еще на таких стадиях!
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US Open 2022 - done;
Wimbledon 2023 - done;
Roland Garros 2024 - done;
Australian Open 2025 - ?
+14
-2
+12
С чемпионством великого Карлитоса гангстеритоса!🏆
+15
-4
+11
Не секунды не сомневался что Киса как обычно сольёт..Таких чокеров еше поискать..Данечка Медведев вот такой же...Два двухметровых амбала ,а нервишки как у первокурсницы перед экзаменом. Вамос Карлитос!
+15
-4
+11
Малой, машина конечно.
К 21 году 3 из 4 ТБШ взял. Что тут сказать - красавчик)
+10
-1
+9
Ответ arspurs9
Причем здесь институт репутации?
Лучше вместо того чтобы свою девку лупить, фх тренировал
+9
-1
+8
Заслужил Карлито!🇪🇸👏
+8
0
+8
Заслуженно! Как он прибавил в последнем сете 🔥
+9
-1
+8
Ментальный днец конечно кисочкин. Очень посредственный финал и уровень тенниса. Фу
+9
-2
+7
Вернул должок Звереву за Надаля.
+7
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Какая приятная новость! Карасик очень приятный парень и рада за него! А какие нервы!!! Заслуженно выиграл
+6
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И все-таки на шлемах Класс становится во главу угла, гениальные игроки поколения 80х и 00х сжирают поколение 90х с двух краёв)
+6
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+6
Титулы на всех покрытиях шикарно.
+4
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+4
Судья сломал игру — пятый и седьмой гол забиты из офсайда. Увы, Сашка, уже давно лежит в карьерной могиле и сегодня туда только подкинул сам себе земли.
+5
-1
+4
Качество игры, конечно, не выдающееся, но победителей не судят.
+4
0
+4
Ответ igor nn
Не секунды не сомневался что Киса как обычно сольёт..Таких чокеров еше поискать..Данечка Медведев вот такой же...Два двухметровых амбала ,а нервишки как у первокурсницы перед экзаменом. Вамос Карлитос!
Амбал Медведев – это ок)
+4
-1
+3
Саша все эмоции потратил на споры с судьями, а надо было на свою игру тратить энергию...
+3
0
+3
В этом и разница между ним и Сашей, в нужный момент добавил, с победой чемпиона🔥🎉💯
+3
0
+3
Заслуженно. Интересный матч. Vamos!!!
+3
0
+3
ждём Австралию
+3
0
+3
Какая приятная новость! Карасик очень приятный парень и рада за него! А какие нервы!!! Заслуженно выиграл
+3
0
+3
Ответ Добрый Андрей
Красавчик! Спас теннис! Удивительно, как много людей болеют за Зверева. Института репутации не только в России нет, но и во всем мире, печально
Причем здесь институт репутации?
+4
-2
+2
Зверев очень ограниченный игрок. Да, он отлично бьёт слева и справа, хорошо подаёт, но чтобы выиграть тбш этого мало, особенно против разносторонних игроков. Алькараз сегодня в каждом выигранном сете удивлял Сашу, свечками замучал, то резаки, то пушки, то оборона, немец не знал и не понимал чего ждать уже. Поэтому и проиграл. А Карлос - талантище, любо-дорого за ним наблюдать, именно, что играет в теннис, а не мучается как Саша.
+2
0
+2
Болел за Алькараса. Зверев удивил, один из его лучших матчей. Сил не хватило у Саши, почти все матчи на РГ у него были тяжелейшие, только с Руудом ему повезло немного. 4 и 5 сет Карлос конечно проявил сильнейшую психологическую устойчивость. Зверев же был наоборот, немного на Медведева похож в последних сетах.
+2
0
+2
Я не то чтобы фанат Алькараса, но иногда он играет как бог. И то что он бежит за самыми мёртвыми мячами дико подкупает. С победой, Карлос!
+2
0
+2
Ответ Левчик
А что скажет автор про трехкратного ещё действующего игрока Стэна Вавринку.
Вавринка брал АО и ЮС на харде + РГ на грунте, Уимблдона нет, т.е. 2 покрытия
+2
0
+2
Алькарас - уникум. С ростом 179-180 см взять три шлема в эпоху долбил и мутантов. В 21 год.
Просто зверь.
+2
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