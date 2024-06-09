Виртц – приоритет «Барсы» на лето 2025-го. Каталонцы надеются, что Флориан откажет «Реалу» из-за скопления звезд с большим эго (Mundo Deportivo)

Теги Байер Симон Рольфес бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флориан Виртц Футбол

«Барселона» поборется с «Реалом» за подписание Флориана Виртца следующим летом.

Ранее стало известно, что у мадридского клуба есть устная договоренность с хавбеком «Байера» о переходе летом 2025 года

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» считает трансфер Виртца приоритетным на следующее лето при наличии финансовых возможностей – в клубе знают, что сделка будет возможна не менее чем за 100 млн евро.

Каталонцы надеются, что скопление в составе «Реала» звездных игроков с большим эго повлияет на решение Виртца о будущем.

Отмечается, что Флориан ранее заявлял о своем желании играть за каталонский клуб. Кроме того, у руководства «Барселоны» сложились хорошие отношение со спортивным директором «Байера» Симоном Рольфесом.

В сезоне-2023/24 Виртц провел 49 матчей за «Байер» во всех турнирах, отметившись 18 голами и 20 ассистами. Подробная статистика 21-летнего полузащитника – здесь.

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49 комментариев
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это скопление звёзд с большим эго отлично работает на команду, делают друг другу комплименты и не создают токсичную атмосферу в раздевалке, чего не сказать о Барсе, когда Гюндоган критикует партнёров после удаления)
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подписной бонус — коробка конфет с лого клуба
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Премиум подписка спотифай, фото с ЗМ Месси, что еще может предложить Барса?)
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Мда... а в бчк скопление не пойми кого с большим эго)
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-2
+12
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Они их за год родят ?
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Очередной вброс ! Пора просто признать, никто из мегаталантов не пойдет в эту Барсу. Здесь все очень просто - нет денег ! Жить надо было по средствам в свое время , а сейчас пожинайте плоды глупости
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Надо не путать, что в Реале игроки с большим эго, а в Барсе, где Левандовский отчитывает Ямаля и Гюндоган ругает Араухо публично - семейная атмсофера
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Это всё равно, что прийти в ресторан и ждать, что тебя накормят бесплатно, ведь когда-то ты был постоянным клиентом. Так и Барселона действует. Никаких козырей нет.
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Чего, чего? Поборется? За игрока с цеником 100+, а как?
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"Каталонцы надеются, что скопление в составе «Реала» звездных игроков с большим эго повлияет"
Повлияет на результаты. Замените слово Эго на Амбиций и вся картина сложится, это и есть секрет камбэков Реала потому что у них есть характер и амбиций а не просто ходячие куски бревна ничего не делающие, говоря себе что ладно в следующий раз повезет. Наследие Кройфа ушло и Барса больше никогда не вернётся на топ уровень а так и останется простым средняком. (Про наследие я говорю про Хави и Иньесту которые и были самыми главными причинами побед в эпоху праймовой Барселоны). После них Барселона сразу скатилась в пропасть, позорившись на протяжение 7 лет подряд в Лч вместе с Бильбо Беггинсом который добил клуб своей зарплатой, хотя мог отказаться как Хави, для него это ведь тоже любимый клуб)
Когда у тебя капитан ходит пешком когда команда летит 4:1 Баварий это уже все говорит о команде
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Барсе потребуется много рычагов для такого трансфера
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Я понимаю почему Виртц может не попасть в Реал. Большая конкуренция действительно может его отпугнуть. Но я не понимаю зачем ему Барселона с кучей проблем? Он не знает про клубы АПЛ? Он не знает, что есть Бавария? Он не знает про тот же Интер в Италии?
+6
-1
+5
Правильно, лучше сидеть до конца трансферного окна и гадать - смогут зарегистрировать твой трансфер или нет
+7
-2
+5
Ответ Никита Алексеев
Премиум подписка спотифай, фото с ЗМ Месси, что еще может предложить Барса?)
в 2025 закончат платить зарплату Месси, там не только на Вирца хватит
+4
0
+4
Что на этот раз активируют? Музейную комнату с трофеями продадут?
+4
0
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"Каталонцы надеются, что Флориан откажет «Реалу»"
Ахахаахахаа
+4
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+4
Ответ раскаявшийся жиробас
это скопление звёзд с большим эго отлично работает на команду, делают друг другу комплименты и не создают токсичную атмосферу в раздевалке, чего не сказать о Барсе, когда Гюндоган критикует партнёров после удаления)
Надо посмотреть, как Мбаппе с Винисиусом уживутся
+8
-5
+3
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Ага, если молодёжь не поломается от нагрузок, как Фати
+2
0
+2
Если бы Барселона, фанаты Барселоны, руководство Барселоны вели себя скромно и тихо, а не обвиняли бы в своих проблемах Реал, судей, то никто бы и слова не сказал. А так Барселона сейчас ничего не может предложить никому, но понтов столько...
+2
0
+2
Ответ revodrok
там не было ситуаций, где на +2 в 1/4 лч твой защитник в необязательном эпизоде решает низвергнуть удалением команду на дно
Абсолютно уверен, что в реале никто бы таких критических стрел не метал бы в интервью. Честно говоря, вообще нигде не представляю. Гюндоган странно поустпил.
+2
0
+2
Ответ Никита Алексеев
Премиум подписка спотифай, фото с ЗМ Месси, что еще может предложить Барса?)
3 месяца питаться бесплатно в столовой.
+2
0
+2
Ответ Dexter Morgan
Это всё равно, что прийти в ресторан и ждать, что тебя накормят бесплатно, ведь когда-то ты был постоянным клиентом. Так и Барселона действует. Никаких козырей нет.
Раньше еще чаевые хорошие оставляли Негрейре
+2
0
+2
У Вирца в Байере больше шансов на трофеи, чем в Барсе
+2
0
+2
За трофеями в Реал
За унижениями в бчк
Интересно,что ж выберет Вирц🤔
+2
0
+2
Рычаг
+2
0
+2
Новый "Рычаг Взрыва Эгоизма в Реале"
+2
0
+2
Как это убого выглядит
+3
-1
+2
Все игроки команды согласились бесплатно год поиграть или Камп Ноу продать решили? откуда бабло?)) или на органы решили пустить половину команды?
+2
0
+2
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Ага, на ЧМ с Фликом всех разнесли))
+1
0
+1
Виртц наверняка уедет в апл. Это другой уровень футбола и зарплат
+2
-1
+1
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