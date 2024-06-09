Виртц – приоритет «Барсы» на лето 2025-го. Каталонцы надеются, что Флориан откажет «Реалу» из-за скопления звезд с большим эго (Mundo Deportivo)

«Барселона» поборется с «Реалом» за подписание Флориана Виртца следующим летом.

Ранее стало известно, что у мадридского клуба есть устная договоренность с хавбеком «Байера» о переходе летом 2025 года

Как сообщает Mundo Deportivo, « » считает трансфер Виртца приоритетным на следующее лето при наличии финансовых возможностей – в клубе знают, что сделка будет возможна не менее чем за 100 млн евро.

Каталонцы надеются, что скопление в составе « » звездных игроков с большим эго повлияет на решение о будущем.

Отмечается, что Флориан ранее заявлял о своем желании играть за каталонский клуб. Кроме того, у руководства «Барселоны» сложились хорошие отношение со спортивным директором « » .

В сезоне-2023/24 Виртц провел 49 матчей за «Байер» во всех турнирах, отметившись 18 голами и 20 ассистами. Подробная статистика 21-летнего полузащитника – здесь.