Виртц – приоритет «Барсы» на лето 2025-го. Каталонцы надеются, что Флориан откажет «Реалу» из-за скопления звезд с большим эго (Mundo Deportivo)
«Барселона» поборется с «Реалом» за подписание Флориана Виртца следующим летом.
Ранее стало известно, что у мадридского клуба есть устная договоренность с хавбеком «Байера» о переходе летом 2025 года
Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» считает трансфер Виртца приоритетным на следующее лето при наличии финансовых возможностей – в клубе знают, что сделка будет возможна не менее чем за 100 млн евро.
Каталонцы надеются, что скопление в составе «Реала» звездных игроков с большим эго повлияет на решение Виртца о будущем.
Отмечается, что Флориан ранее заявлял о своем желании играть за каталонский клуб. Кроме того, у руководства «Барселоны» сложились хорошие отношение со спортивным директором «Байера» Симоном Рольфесом.
В сезоне-2023/24 Виртц провел 49 матчей за «Байер» во всех турнирах, отметившись 18 голами и 20 ассистами. Подробная статистика 21-летнего полузащитника – здесь.
Повлияет на результаты. Замените слово Эго на Амбиций и вся картина сложится, это и есть секрет камбэков Реала потому что у них есть характер и амбиций а не просто ходячие куски бревна ничего не делающие, говоря себе что ладно в следующий раз повезет. Наследие Кройфа ушло и Барса больше никогда не вернётся на топ уровень а так и останется простым средняком. (Про наследие я говорю про Хави и Иньесту которые и были самыми главными причинами побед в эпоху праймовой Барселоны). После них Барселона сразу скатилась в пропасть, позорившись на протяжение 7 лет подряд в Лч вместе с Бильбо Беггинсом который добил клуб своей зарплатой, хотя мог отказаться как Хави, для него это ведь тоже любимый клуб)
Когда у тебя капитан ходит пешком когда команда летит 4:1 Баварий это уже все говорит о команде
Ахахаахахаа
За унижениями в бчк
Интересно,что ж выберет Вирц🤔