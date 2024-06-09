«Алавес» предлагал «Локо» 3 млн евро за Баринова, а игроку 700 тысяч в год – в 2 раза меньше, чем сейчас. Дмитрий отказал (Иван Карпов)
Дмитрием Бариновым интересовались в Испании и Франции.
По данным инсайдера Ивана Карпова, «Алавес» из Ла Лиги предлагал «Локомотиву» 3 млн евро за футболиста, а самому Баринову – контракт на 700 тысяч евро в год, что в 2 раза меньше, чем его зарплата в «Локо». Дмитрия такое предложение не заинтересовало.
Кроме того, хавбеком интересовался французский «Метц». Однако он вылетел из Лиги 1, и до предметного обсуждения дело не дошло.
Баринов – воспитанник «Локомотива». В прошлом сезоне Мир РПЛ полузащитник провел 27 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
и я не осуждаю игроков
именно с семьёй там вероятно приятнее жить
тусить по кабакам - ни в какое сравнение с москвой конечно
Хотя бы потому , что ты будешь играть против сильных соперников и сам будешь прогрессировать невольно.
"А вот Алавес (10-е место по итогам сезона в Ла Лиге) сделал конкретный оффер паровозам за Бару на 3 млн евро. Это не устраивало Локо, но многое зависело от желания игрока.
Баски предложили Баринову €700к в год. Это в 2 раза меньше, чем сейчас. Такой оффер ожидаемо не заинтересовал футболиста. Только если бы он согласился — кЛуб бы стал торговаться по трансферу.
Еще год назад Локомотив и Дмитрий договорились, что если будет предметный интерес — желдор пойдет бы на встречу. Но отдавать капитана за трешник все равно никто бы не стал.
А вот будь это 5 млн — может и прокатило бы. Но в любом случае парня не возбудили условия личного контракта. Поэтому на сегодняшний день — он остается лидером Локо."
То есть, дело не только в Баринове, а в том, что клубу такие условия тоже неинтересны, и он бы за 3 не продал.
Покупатель хочет купить подешевле и платить зп поменьше, продавец хочет продать подороже, клиент не захочет сильно падать в зарплате - обычная история, когда не договорились, таких полно.
На счет денег,не осуждаю,дело каждого
Но классная страна и чемп. В любом случае, сложно осуждать.