«Алавес» предлагал «Локо» 3 млн евро за Баринова, а игроку 700 тысяч в год – в 2 раза меньше, чем сейчас. Дмитрий отказал (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Метц Алавес Дмитрий Баринов деньги Футбол

Дмитрием Бариновым интересовались в Испании и Франции.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Алавес» из Ла Лиги предлагал «Локомотиву» 3 млн евро за футболиста, а самому Баринову – контракт на 700 тысяч евро в год, что в 2 раза меньше, чем его зарплата в «Локо». Дмитрия такое предложение не заинтересовало.

Кроме того, хавбеком интересовался французский «Метц». Однако он вылетел из Лиги 1, и до предметного обсуждения дело не дошло.

Баринов – воспитанник «Локомотива». В прошлом сезоне Мир РПЛ полузащитник провел 27 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. 

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63 комментария
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Ответ Pato07
я бы не отказался от 700к евро в год
Если бы зарабатывал 1,5 млн евро?
+68
-6
+62
Ответ Алексей Мишин
99% бы отказались и 100% здесь сидящих
я бы не отказался от 700к евро в год
+65
-12
+53
99% бы отказались и 100% здесь сидящих
+68
-16
+52
Ну вот и реальные претенденты на топов РПЛ раскрылись, а не вечное "Рассматриваю только команды-медалисты топ-5 лиг Европы,туда б соизволил перейти".
+30
-5
+25
Ответ Green grass
Вот и ответ почему сербы и хорваты играют в топ-чемпионатах, а наши у себя. и я не осуждаю игроков
Сербам столько дома не платят
+26
-1
+25
Вот и ответ почему сербы и хорваты играют в топ-чемпионатах, а наши у себя.

и я не осуждаю игроков
+17
-3
+14
Ответ Владислав Харламов
Ехать из Москвы в какой-то Алавес (это город такой?) с двойным понижением зарплаты... Все хотят лучшего для себя и своей семьи, и это явно не тот случай
Витория-Гастейс приятный маленький городок с кучей солнечных дней, практически без зимы и недалеко от моря

именно с семьёй там вероятно приятнее жить

тусить по кабакам - ни в какое сравнение с москвой конечно
+13
-1
+12
Ответ cektor
2 раза меньше, чем его зарплата в «Локо» , выбрал деньги ...
С учетом налогов, скорее всего, больше, чем в 2 раза разница
+11
-1
+10
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну вот и реальные претенденты на топов РПЛ раскрылись, а не вечное "Рассматриваю только команды-медалисты топ-5 лиг Европы,туда б соизволил перейти".
Так клуб и не медалист, и от зоны еврокубков далеко, Баринов и октазал, где противоречие-то?
+7
0
+7
Ответ Алексей Мишин
99% бы отказались и 100% здесь сидящих
Ты никого из сидящих здесь не знаешь. С чего вдруг такие предположения?
+8
-1
+7
Ехать из Москвы в какой-то Алавес (это город такой?) с двойным понижением зарплаты... Все хотят лучшего для себя и своей семьи, и это явно не тот случай
+12
-6
+6
Ответ Pato07
я бы не отказался от 700к евро в год
Взять бы ты их взял, да кто тебе даст
+6
0
+6
28 лет в сентябре, думается, больше могут и не позвать.
+5
0
+5
Ответ Sarumian
Баринов закончился как футболист. Играть в Топ лиге или играть в РПЛ ? Посмотреть свой уровень на фоне других ? Правильно ! Уровень никакой. Денег в 2 раза больше платят. 30 раз за год сыграть - высочайшие нагрузки !
По твоей логике, тебе нужно в Финляндию клубнику собирать ехать за меньшую зарплату, чтобы оценить свой уровень на фоне других
+5
-1
+4
Ответ Vadim Medvedev
дело не в топах кузяев метит на французское гражданство если тебе и в россии нормально, то нет никакого смысла ехать в условный алавес, в футбольном плане это не будет каким-то особым прогрессом, тем более в 28 лет
Будет прогресс.
Хотя бы потому , что ты будешь играть против сильных соперников и сам будешь прогрессировать невольно.
+3
0
+3
За 3 миллиона - самим нужен, это несерьёзно, за эти деньги даже замену адекватную не купишь.
+3
0
+3
Ответ ivan666
Если бы зарабатывал 1,5 млн евро?
Смотря что ты хочешь исходя из своей карьере попробовать, как Кузяев инрать развиваться в Европе, играть каждые выходные против топов или нет, если не нет хочешь, ты выбор понятен
+8
-5
+3
Ответ cektor
2 раза меньше, чем его зарплата в «Локо» , выбрал деньги ...
А вы за еду работаете или так от нечего делать?
+4
-1
+3
Новость ещё и неполностью перепечатали. А там существенный момент.

"А вот Алавес (10-е место по итогам сезона в Ла Лиге) сделал конкретный оффер паровозам за Бару на 3 млн евро. Это не устраивало Локо, но многое зависело от желания игрока.

Баски предложили Баринову €700к в год. Это в 2 раза меньше, чем сейчас. Такой оффер ожидаемо не заинтересовал футболиста. Только если бы он согласился — кЛуб бы стал торговаться по трансферу.

Еще год назад Локомотив и Дмитрий договорились, что если будет предметный интерес — желдор пойдет бы на встречу. Но отдавать капитана за трешник все равно никто бы не стал.

А вот будь это 5 млн — может и прокатило бы. Но в любом случае парня не возбудили условия личного контракта. Поэтому на сегодняшний день — он остается лидером Локо."

То есть, дело не только в Баринове, а в том, что клубу такие условия тоже неинтересны, и он бы за 3 не продал.

Покупатель хочет купить подешевле и платить зп поменьше, продавец хочет продать подороже, клиент не захочет сильно падать в зарплате - обычная история, когда не договорились, таких полно.
+2
0
+2
Не для 700 тысяч евро мама конфетку растила!
+2
-1
+1
Самим нужен, не надо продавать
+3
-2
+1
Ответ Иван Егурнов
Сербам столько дома не платят
интересно почему же
+1
0
+1
Ответ ivan666
Если бы зарабатывал 1,5 млн евро?
то было бы вообще шикарно конечно
+1
0
+1
Ответ rusya_10
Смотря что ты хочешь исходя из своей карьере попробовать, как Кузяев инрать развиваться в Европе, играть каждые выходные против топов или нет, если не нет хочешь, ты выбор понятен
Далеко он развился😂
0
0
0
Ответ rusya_10
Смотря что ты хочешь исходя из своей карьере попробовать, как Кузяев инрать развиваться в Европе, играть каждые выходные против топов или нет, если не нет хочешь, ты выбор понятен
Далеко он развился😂
0
0
0
Ответ Andrei Shprenhel
Справедливости ради, Алавес — не тот клуб, ради которого стоит отказаться от 700k в год.
Блин,ну спорно.10 место Ла лиги в этом сезоне,на что большее Баринов может расчитывать?
На счет денег,не осуждаю,дело каждого
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Ответ Green grass
Вот и ответ почему сербы и хорваты играют в топ-чемпионатах, а наши у себя. и я не осуждаю игроков
Не было бы досадно если бы РФПЛ от этого только выиграл и был по уровню чемпа сразу за топ-5, во второй половине нулевых так наверное и было , но потом этот уровень просел
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Ответ Иван Егурнов
Сербам столько дома не платят
Да и нашим не должны
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Ответ Эмиль Шайдуллин
интересно почему же
Потому что государство не лезет в клубный футбол
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Ответ Невский баклан
Не для 700 тысяч евро мама конфетку растила!
Плюс там налоги, скорее всего конские, а по новости не понятно, 700к до вычета или после.
Но классная страна и чемп. В любом случае, сложно осуждать.
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