«Алавес» предлагал «Локо» 3 млн евро за Баринова, а игроку 700 тысяч в год – в 2 раза меньше, чем сейчас. Дмитрий отказал (Иван Карпов)

Дмитрием Бариновым интересовались в Испании и Франции.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Алавес» из Ла Лиги предлагал «Локомотиву» 3 млн евро за футболиста, а самому Баринову – контракт на 700 тысяч евро в год, что в 2 раза меньше, чем его зарплата в «Локо». Дмитрия такое предложение не заинтересовало.

Кроме того, хавбеком интересовался французский «Метц». Однако он вылетел из Лиги 1, и до предметного обсуждения дело не дошло.

Баринов – воспитанник «Локомотива». В прошлом сезоне Мир РПЛ полузащитник провел 27 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.