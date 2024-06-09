Головин – самый дорогой российский игрок по версии Transfermarkt, Сафонов – 2-й, Захарян – 3-й. Миранчук, Чалов, Тюкавин и Кузяев – в топ-10
Transfermarkt опубликовал список самых дорогих российских футболистов.
Самым дорогим российским игроком после обновления трансферной стоимости стал полузащитник «Монако» Александр Головин, которого оценили в 30 млн евро.
На втором месте вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (20 млн). Замыкает топ-3 хавбек «Реал Сосьедад» Арсен Захарян (18 млн).
Топ-10 самых дорогих российских футболистов:
1.Александр Головин («Монако») – 30 млн евро
2. Матвей Сафонов («Краснодар») – 20 млн
3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») – 18 млн
4. Константин Тюкавин («Динамо») – 16 млн
5. Федор Чалов (ЦСКА) – 11 млн
6. Максим Глушенков («Локомотив») – 11 млн
7. Алексей Миранчук («Аталанта») – 10 млн
8. Иван Обляков (ЦСКА) – 9 млн
9. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 8 млн
10. Далер Кузяев («Гавр») – 8 млн.