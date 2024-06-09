Головин – самый дорогой российский игрок по версии Transfermarkt, Сафонов – 2-й, Захарян – 3-й. Миранчук, Чалов, Тюкавин и Кузяев – в топ-10

Transfermarkt опубликовал список самых дорогих российских футболистов.

Самым дорогим российским игроком после обновления трансферной стоимости стал полузащитник «Монако» Александр Головин, которого оценили в 30 млн евро.

На втором месте вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (20 млн). Замыкает топ-3 хавбек «Реал Сосьедад» Арсен Захарян (18 млн).

Топ-10 самых дорогих российских футболистов:

1.Александр Головин («Монако») – 30 млн евро

2. Матвей Сафонов («Краснодар») – 20 млн

3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») – 18 млн

4. Константин Тюкавин («Динамо») – 16 млн

5. Федор Чалов (ЦСКА) – 11 млн

6. Максим Глушенков («Локомотив») – 11 млн

7. Алексей Миранчук («Аталанта») – 10 млн

8. Иван Обляков (ЦСКА) – 9 млн

9. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 8 млн

10. Далер Кузяев («Гавр») – 8 млн.