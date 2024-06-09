Головин – самый дорогой российский игрок по версии Transfermarkt, Сафонов – 2-й, Захарян – 3-й. Миранчук, Чалов, Тюкавин и Кузяев – в топ-10

Теги ЦСКА Локомотив Монако Аталанта премьер-лига Россия Реал Сосьедад лига 1 Франция рейтинги Динамо Москва Гавр Краснодар Далер Кузяев Алексей Миранчук Дмитрий Баринов Александр Головин Матвей Сафонов Федор Чалов Иван Обляков Максим Глушенков Арсен Захарян Константин Тюкавин Transfermarkt (Трансфермаркт) Футбол

Transfermarkt опубликовал список самых дорогих российских футболистов.

Самым дорогим российским игроком после обновления трансферной стоимости стал полузащитник «Монако» Александр Головин, которого оценили в 30 млн евро.

На втором месте вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (20 млн). Замыкает топ-3 хавбек «Реал Сосьедад» Арсен Захарян (18 млн).

Топ-10 самых дорогих российских футболистов:

1.Александр Головин («Монако») – 30 млн евро

2. Матвей Сафонов («Краснодар») – 20 млн

3. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») – 18 млн

4. Константин Тюкавин («Динамо») – 16 млн

5. Федор Чалов (ЦСКА) – 11 млн

6. Максим Глушенков («Локомотив») – 11 млн

7. Алексей Миранчук («Аталанта») – 10 млн

8. Иван Обляков (ЦСКА) – 9 млн

9. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 8 млн

10. Далер Кузяев («Гавр») – 8 млн.

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сафонов 20млн€ - 60млн рублей)
+73
-2
+71
Головина в миллионов 40 бы оценил он после этого сезона прям топчик
+31
-4
+27
Ответ Барыга блинами
А где Соболев за 30 млн. евро?)
Текущая стоимость Соболева 7.5 млн. евро плюс авторские отчисления дельфинам и стоимость доставки древесины в Спб (сборный груз, одно место) - итого 30 млн.
+26
-6
+20
Сафонов погаси долг!))
+20
-5
+15
А где Соболев за 30 млн. евро?)
+15
-5
+10
Глушенков впервые дороже Облякова, ну надо же.
+6
-1
+5
Сутормин - 50₽
+3
0
+3
А Малком где?
+2
0
+2
Ответ Mihei4
Текущая стоимость Соболева 7.5 млн. евро плюс авторские отчисления дельфинам и стоимость доставки древесины в Спб (сборный груз, одно место) - итого 30 млн.
🤣🔥
+2
0
+2
Ответ tfghfpv527
Где же игроки Зенитика?)
Они по категории "Лучшие бразильские игроки" проходят. Где-то во второй сотне.
+2
0
+2
Обляков ахахаха
+4
-3
+1
Где же игроки Зенитика?)
+3
-2
+1
Ответ StarWings
Как по-немецки будет алиментщик?
alimentierer)
+1
0
+1
как в этот список деревяшка Баринов затесался?!
+1
-1
0
Касаемо данного списка, как то режет слово «топ», на слух было бы правильнее «… в 1й десятке»
0
0
0
Ответ ПСЖ Сафонова
А Малком где?
Из Рияда вон выходящий случай.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий