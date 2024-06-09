Тухель решил не продолжать переговоры с «МЮ». Томас собирается сделать паузу в карьере

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Фабрицио Романо Футбол

Томаса Тухеля в «Манчестер Юнайтед» не будет.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, немец не собирается работать в английской команде. Он принял решение не продолжать переговоры.

50-летний специалист хочет сделать паузу и не намерен переходить в какой-либо клуб этим летом.

В сезоне-2023/24 «Бавария» под руководством Тухеля не выиграла ни одного трофея.

Тухель – 3-й в списке наиболее разочаровавших тренеров сезона Бундеслиги по версии футболистов, Ковач – 2-й (kicker)

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23 комментария
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Решил поберечь нервы. Правильно сделал. Последние годы у Тухеля выдались тяжелыми. В МЮ его бы ещё сильнее помотало
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Ответ a2wai
Сам спас Манчестер Юнайтед от себя)))
Да, теперь МЮ в надёжных руках Тен Хага.
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Может, это и к лучшему
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Правильное решение, после таких то неудач лучше взять паузу
+9
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Прошлый перерыв и поездка в Индию после Челси чет не особо помогли
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0
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Сам спас Манчестер Юнайтед от себя)))
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Пообщался с руководством МЮ и решил закончить карьеру.
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Снова в Индию чистить карму от Кейна)
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Как раз через годик уволят очередного тренера Челси :))
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Ответ a2wai
Сам спас Манчестер Юнайтед от себя)))
К сожалению, но объективности ради: спас себя от Манчестер Юнайтед.
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Это он напрасно,после индийской паузы его трансферная стоимость существенно похудела.
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Сделал подарок всем болельщикам команд, где он потенциально мог тренировать.
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Походу ждёт, когда позовут в Барсу на второй круг)
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Его просили избавиться от тен Хага.. Тухель сказал,что это невозможно)
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Саутгейт все ближе)
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Готовится через полгода возглавить Спартак 🤣🤣🤣
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Так он же только с перерыва
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