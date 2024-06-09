Тухель решил не продолжать переговоры с «МЮ». Томас собирается сделать паузу в карьере
Томаса Тухеля в «Манчестер Юнайтед» не будет.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, немец не собирается работать в английской команде. Он принял решение не продолжать переговоры.
50-летний специалист хочет сделать паузу и не намерен переходить в какой-либо клуб этим летом.
В сезоне-2023/24 «Бавария» под руководством Тухеля не выиграла ни одного трофея.
Тухель – 3-й в списке наиболее разочаровавших тренеров сезона Бундеслиги по версии футболистов, Ковач – 2-й (kicker)