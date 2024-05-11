Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ», Дегтярев может стать министром спорта, Джоковичу случайно разбили голову бутылкой, «Зенит» хочет Волкова из «Краснодара» и другие новости

1. Теперь точно: Мбаппе уходит из «ПСЖ», о чем Килиан сам объявил в прощальном видео. Форварду нужен новый вызов. Француз должен перейти в «Реал»: пишут, что контракт уже давно подписан, а объявят о трансфере после финала Лиги чемпионов. У «ПСЖ» после ухода главной звезды освободится 225 млн евро, которые могут потратить в том числе на Хвичу.

2. НХЛ. «Флорида» обыграла «Бостон» (6:2, 2-1 в серии), Бобровский достиг отметки 35 побед в плей-офф, Тарасенко забросил 2-ю шайбу в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

3. НБА. «Индиана» обыграла «Нью-Йорк» (1-2 в серии).

4. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев может стать министром спорта РФ. Также рассматриваются кандидатуры двух заместителей Матыцина.

5. Хачанов, Джокович, Зверев вышли в 3-й круг турнира ATP в Риме, Котов, Бублик, Рууд выбыли. У женщин в третий клуб пробились Калинская, Касаткина, Шнайдер, Соболенко, Швентек, а Павлюченкова, Потапова, Кудерметова, Жабер выбыли.

После игры Джоковичу случайно разбили голову бутылкой: болельщик уронил ее на голову Новаку после матча. Теннисисту потребовалась медицинская помощь после удара.

6. «Зениту» интересен правый защитник «Краснодара» Волков. «Быки» хотят за Сергея 5 млн евро, переговоры уже начались.

7. В единственном матче дня в Мир РПЛ «Ахмат» победил «Крылья» на выезде (2:0). Грозненцы первыми выиграли 5 матчей подряд в этом и повторили клубный рекорд.

8. В Чехии стартовал групповой этап чемпионата мира по хоккею. В первый день сборная Чехии победила Финляндию (1:0), Словакия проиграла Германии (4:6), Швеция обыграла США (5:2). В ходе трансляции последнего матча ИИХФ не указала Россию в топ-3 самых титулованных сборных в истории ЧМ.

9. Комитет по этике рассмотрит шутку Безрукова про «денежки» и «Краснодар» 21 мая. Будет не одно заседание, возможно.

10. Винисиус, Беллингем, Холанд, Мбаппе – среди номинантов на премию игроку года в Европе от Globe Soccer Awards. Анчелотти, Алонсо, Гвардиола, Хави претендуют на премию тренеру года, «Реал», «Ман Сити», «Байер», «Боруссия» – на награду клубу года, Беллингем, Ямаль, Кубарси, Палмер – на премию лучшему молодому футболисту года.

11. World Aquatics начала расследование в связи с выступлением российских пловцов на турнире в Баня-Луке. Их подозревают в нарушении нейтральности. Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что российские пловцы не нарушали правил.

12. Матвей Лукин может перейти из ЦСКА в «Спартак». Красно-белые работают над трансфером 20-летнего защитника, утверждает Иван Карпов.

13. Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. ЦСКА обыграл «Зенит» в 3-м матче серии.

14. «Интер» разгромил «Фрозиноне» на выезде в 36-м туре Серии А – 5:0. «Комо» вышел в высший дивизион Италии, «Сампдория» Пирло и «Венеция» Ваноли попали в плей-офф за повышение. Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера вылетел с «Асколи» в Серию С.

15. Тибо Куртуа, вероятно, выйдет в старте «Реала» на финал Лиги чемпионов против «Боруссии», несмотря на то, что большую часть сезона основным вратарем «Мадрида» был Андрей Лунин.

16. Винисиус, Эндрик, Родриго, Рафинья, Милитао, Мартинелли, Гимараэс и Маркиньос вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки, Каземиро – нет.

17. В Северной Америке создают хоккейную лигу «3 на 3» с поддержкой Саудовской Аравии. Потолок зарплат – 30 млн долларов, 100 тысяч долларов за победу, можно подписать россиян.

Цитаты дня.

Тен Хаг не боится, что его могут уволить: «У владельцев есть здравый смысл: они понимают, что 32 сочетания в защите и 13 пар в центре обороны плохо влияют на результат»

Третьяк про инаугурацию Путина: «Он будет опираться на народ – вот что главное. Наше государство всегда должно быть неделимым»

Никита Чернов: «Абаскаль хотел, чтобы «Спартак» выходил из обороны через короткий пас, разыгрывал. Но в более простой футбол нам легче играть»

Ротенберг про арену в Туле: «Отличный лед. Когда 20 тысяч человек, плохое качество льда – сложнее выиграть, болото. Как «Барселона» в болоте будет играть, тики-таку сможет сыграть?»

Трусова об учебе на журфаке МГУ: «После Олимпиады было много предложений вести программы, брать интервью. Я подумала: пойду научусь этому»

Александр Мостовой: «Если бы я был в российском футболе, он выиграл бы от этого. Плохо, что места легенд занимают люди по объявлению»

Олег Иванов о Мостовом: «Ощущение, что он не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Я же футболист отличный – давайте мне тоже миллион или два в год»