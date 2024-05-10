Винисиус, Эндрик, Родриго, Рафинья, Милитао, Мартинелли, Гимараэс и Маркиньос вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки, Каземиро – нет

Стал известен состав сборной Бразилии на Кубок Америки.

До старта Кубка Америки в июне вызванные футболисты сыграют два товарищеских матча – против 8 мая и против 12 мая.

Вратари: («Атлетико Паранаэнсе»), («Ман Сити»), («Ливерпуль»);

Защитники: Данило («Ювентус»), Ян Коуто («Жирона»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Венделл Боржес («Порту»), Маркиньос, Лукас Бералдо (оба – «ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Эдер Милитао («Реал»);

Полузащитники: Андреас Перейра («Фулхэм»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Лукас Пакета («Вест Хэм»);

Нападающие: Эндрик («Палмейрас»), Эванилсон («Порту»), Родриго, Винисиус (оба – «Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Рафинья («Барселона»), Савио Морейра («Жирона»).

Среди прочих в состав не попал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.