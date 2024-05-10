Винисиус, Эндрик, Родриго, Рафинья, Милитао, Мартинелли, Гимараэс и Маркиньос вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки, Каземиро – нет
Стал известен состав сборной Бразилии на Кубок Америки.
До старта Кубка Америки в июне вызванные футболисты сыграют два товарищеских матча – против Мексики 8 мая и против США 12 мая.
Вратари: Бенто Крепски («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон («Ман Сити»), Алиссон («Ливерпуль»);
Защитники: Данило («Ювентус»), Ян Коуто («Жирона»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Венделл Боржес («Порту»), Маркиньос, Лукас Бералдо (оба – «ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Эдер Милитао («Реал»);
Полузащитники: Андреас Перейра («Фулхэм»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Лукас Пакета («Вест Хэм»);
Нападающие: Эндрик («Палмейрас»), Эванилсон («Порту»), Родриго, Винисиус (оба – «Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Рафинья («Барселона»), Савио Морейра («Жирона»).
Среди прочих в состав не попал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро.
Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.
Либо клуб менять на другой европейский. Либо в СА ехать.
Врядли кто-то понимает, почему он захотел переходить в кризисный МанЮнайтед :( (может, мысль от Варана - тут не надо напрягаться, а платят в 2 раза больше)
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