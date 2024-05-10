Винисиус, Эндрик, Родриго, Рафинья, Милитао, Мартинелли, Гимараэс и Маркиньос вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки, Каземиро – нет

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Стал известен состав сборной Бразилии на Кубок Америки.

До старта Кубка Америки в июне вызванные футболисты сыграют два товарищеских матча – против Мексики 8 мая и против США 12 мая.

Вратари: Бенто Крепски («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон («Ман Сити»), Алиссон («Ливерпуль»);

Защитники: Данило («Ювентус»), Ян Коуто («Жирона»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Венделл Боржес («Порту»), Маркиньос, Лукас Бералдо (оба – «ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Эдер Милитао («Реал»);

Полузащитники: Андреас Перейра («Фулхэм»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Лукас Пакета («Вест Хэм»);

Нападающие: Эндрик («Палмейрас»), Эванилсон («Порту»), Родриго, Винисиус (оба – «Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Рафинья («Барселона»), Савио Морейра («Жирона»).

Среди прочих в состав не попал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.

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45 комментариев
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Ну все логично, Каземиро в такой форме абсолютно точно не заслуживает вызова. Дорогая редакция, исправьте даты, а то получается что матч с Мексикой Бразилия уже провела, а завтра сыграет с США.
+12
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+9
Ответ corazon blanco
Ну все логично, Каземиро в такой форме абсолютно точно не заслуживает вызова. Дорогая редакция, исправьте даты, а то получается что матч с Мексикой Бразилия уже провела, а завтра сыграет с США.
насколько же на спортсе раздолбаи "журналисты" и отсутствует редактура, что под каждой новостью появляются комменты, что где надо исправить
+8
-3
+5
Все эти ваши Бразилии и Аргентины конечно хороши, но лично я бы хотел чтобы кубок взял Уругвай с Феде Вальверде и Араухо
+8
-3
+5
Каземиро загубил карьеру с лысым шарлатаном.
Либо клуб менять на другой европейский. Либо в СА ехать.
+8
-4
+4
какой-то тухловатый состав, кроме, нападения
+4
-1
+3
Ответ Инсаф Галиуллинн
Все эти ваши Бразилии и Аргентины конечно хороши, но лично я бы хотел чтобы кубок взял Уругвай с Феде Вальверде и Араухо
Забыли упомянуть рекордсмена по ударам в карас ворот в одном матче этого сезона Дарвина Нуньеса(4). Как только перестанет ставить такие рекорды - у Уругвая появится шанс!
+4
-2
+2
Ответ akaAzazello
Забыли упомянуть рекордсмена по ударам в карас ворот в одном матче этого сезона Дарвина Нуньеса(4). Как только перестанет ставить такие рекорды - у Уругвая появится шанс!
У Дарвина и вправду порой проблемы с реализацией бывают, не спорю, но в нужный момент он умеет забить победный гол
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+2
Ответ Glukinho
насколько же на спортсе раздолбаи "журналисты" и отсутствует редактура, что под каждой новостью появляются комменты, что где надо исправить
видать рикоберга новость создавал 😂
+3
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+1
Ответ Роман
Каземиро загубил карьеру с лысым шарлатаном. Либо клуб менять на другой европейский. Либо в СА ехать.
Да ведь жаль - у него игра при таком его использовании/тренере не идёт совсем, да и Мадрид/Анчи весь прошлый сезон пытались найти метод его заменить (купленный на замену Тчуамени - хорош, но играет иначе - только в этом году получилось позицию в опорной зоне полноценно закрыть).

Врядли кто-то понимает, почему он захотел переходить в кризисный МанЮнайтед :( (может, мысль от Варана - тут не надо напрягаться, а платят в 2 раза больше)
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Для Бразилии полузащита слабая. Всё эти Пакеты и Дугласы Луисы - это не уровень для топ-сборных
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Ответ Кирилл Голивец
Коуто, наверное, лучший фланговый защитник в этом составе.
Он в защите как раз не очень. В атаку же бегает отлично
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Ответ Oliver Kromwel
Для Бразилии полузащита слабая. Всё эти Пакеты и Дугласы Луисы - это не уровень для топ-сборных
Тебе, конечно, виднее, кто какого уровня, чем тренерам клубов АПЛ, которые этих полузащитников регулярно ставят в основу. ;)
+2
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Ответ kunaguero
А у кого в Америке лучше полузащита?
У Аргентины
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Ответ Oliver Kromwel
Для Бразилии полузащита слабая. Всё эти Пакеты и Дугласы Луисы - это не уровень для топ-сборных
А у кого в Америке лучше полузащита?
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Ответ Glukinho
насколько же на спортсе раздолбаи "журналисты" и отсутствует редактура, что под каждой новостью появляются комменты, что где надо исправить
Под каждой? Ну-ну...
Сегодня было опубликовано не менее тридцати новостей, сможете откопать хотя бы две с пробелами в редактуре?
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Ответ akaAzazello
Да ведь жаль - у него игра при таком его использовании/тренере не идёт совсем, да и Мадрид/Анчи весь прошлый сезон пытались найти метод его заменить (купленный на замену Тчуамени - хорош, но играет иначе - только в этом году получилось позицию в опорной зоне полноценно закрыть). Врядли кто-то понимает, почему он захотел переходить в кризисный МанЮнайтед :( (может, мысль от Варана - тут не надо напрягаться, а платят в 2 раза больше)
Ну вроде понятно все, это его последний большой контракт в Европе, в Реале бы ему точно столько не предложили. А так вроде и клуб большой и платят почти как в СА
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Ответ igorkruglov
какой-то тухловатый состав, кроме, нападения
вратари?
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Ответ igorkruglov
какой-то тухловатый состав, кроме, нападения
И то в атаке нет сильной девятки. Видимо, будет играть Эндрик.
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Коуто, наверное, лучший фланговый защитник в этом составе.
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Ответ Oliver Kromwel
Для Бразилии полузащита слабая. Всё эти Пакеты и Дугласы Луисы - это не уровень для топ-сборных
а у кого топовая полузащиты? Только у Англии и возможно Германии
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Ответ <Inter>
Спорный выбор по Милитао, когда есть Бремер. Милитао на бумаге лучший защитник сборной, но он уже год без практики из-за травмы
Соглашусь. Эдер сейчас не в форме. В Последних турах чемпионата он будет много играть. Может быть, наберёт форму. У Бразилии достаточно средний состав. В полузащите вообще нет звёзд, отсутствует топовая девятка.
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Ответ Homelander_666
Соглашусь. Эдер сейчас не в форме. В Последних турах чемпионата он будет много играть. Может быть, наберёт форму. У Бразилии достаточно средний состав. В полузащите вообще нет звёзд, отсутствует топовая девятка.
Не обязательно иметь мегазвезд, нужно создать из хороших игроков команду-звезду.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Не обязательно иметь мегазвезд, нужно создать из хороших игроков команду-звезду.
Такое прокатит в клубном футболе (Байер -яркий пример). В сборных чаще всего решают личности.
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Ответ Ночной кошмар Логинова
Мощный состав. Мне еще Жоэлинтон нравится, но, видимо, не в форме
Долго был травмирован
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Ответ kunaguero
Долго был травмирован
Да(
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Спорный выбор по Милитао, когда есть Бремер. Милитао на бумаге лучший защитник сборной, но он уже год без практики из-за травмы
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Ответ akaAzazello
Забыли упомянуть рекордсмена по ударам в карас ворот в одном матче этого сезона Дарвина Нуньеса(4). Как только перестанет ставить такие рекорды - у Уругвая появится шанс!
Уругвай с ним в старте и Бразилию и Аргентину обыграл, добрый вечер
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решил почти всех нападающих с англии слить антони, ришарлсона, жезуса, ну и правильно, хотя я последнего взял бы на банку
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Белардо это не тот Абелардо из Газмяса?)
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Маню кудесники. Превратили одного из лучших опорников , которого даже сравнили с Канте в шута
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