У Бобровского 35 побед в плей-офф НХЛ за карьеру. Больше только у 3 российских вратарей

Теги рейтинги Бостон Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Николай Хабибулин Евгений Набоков НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Сергей Бобровский достиг отметки 35 побед в плей-офф НХЛ за карьеру.

Вратарь «Флориды» отразил 15 бросков из 17 в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (6:2, 2-1 в серии).

В текущем плей-офф у него стало 6 побед в 8 играх, за карьеру – 35 в 78. 

Больше выигранных матчей в Кубке Стэнли только у 3 российских вратарей. Это Андрей Василевский («Тампа», 66 в 115), Евгений Набоков (42 в 86) и Николай Хабибулин (39 в 72). 

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2 комментария
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делит 37 место с Потвином, Питерсом и Бауером.
На Зал Славы уже заработал, но надо подняться в кубковом победном рейтинге как можно выше.
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