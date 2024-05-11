У Бобровского 35 побед в плей-офф НХЛ за карьеру. Больше только у 3 российских вратарей

Сергей Бобровский достиг отметки 35 побед в плей-офф НХЛ за карьеру.

Вратарь «Флориды» отразил 15 бросков из 17 в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с « » (6:2, 2-1 в серии).

В текущем плей-офф у него стало 6 побед в 8 играх, за карьеру – 35 в 78.

Больше выигранных матчей в Кубке Стэнли только у 3 российских вратарей. Это Андрей Василевский («Тампа», 66 в 115), (42 в 86) и (39 в 72).