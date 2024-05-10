Джоковичу потребовалась медицинская помощь после удара по голове бутылкой с водой

Инцидент с попаданием бутылки в голову Новака Джоковича оказался несчастным случаем, пишет AP cо ссылкой на организаторов турнира в Риме.

Сообщается, что мужчина наклонился, чтобы передать Джоковичу блокнот для автографа, и из его рюкзака выпала алюминиевая бутылка с водой.

По словам организаторов, у Джоковича шишка на голове, и его осмотрели врачи. Он отказался от пресс-конференции.