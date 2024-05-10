Джоковичу потребовалась медицинская помощь после удара по голове бутылкой с водой
Инцидент с попаданием бутылки в голову Новака Джоковича оказался несчастным случаем, пишет AP cо ссылкой на организаторов турнира в Риме.
Сообщается, что мужчина наклонился, чтобы передать Джоковичу блокнот для автографа, и из его рюкзака выпала алюминиевая бутылка с водой.
По словам организаторов, у Джоковича шишка на голове, и его осмотрели врачи. Он отказался от пресс-конференции.
А тут всего-то легендарный серб.
В общем всем "шутникам" напоминаю,законы физики никто не отменял.
Как и "законы" кармы.(ну тут скорее больше веры).
P.S.Здоровья Джоке.
По словам организаторов, у Джоковича шишка на голове...
Нихрена себе перегнулся.
Чьи бутылочки круче, но в целом я не могу хейтить Рафу, но тебя и Ко запросто
>Хороший парень
Ага
Вы тупые не видите в в Новаке ребёнка, который бомбёжки пережил? И Слава Богу 🙏
Ну а факт выпадения предмета из рюкзака вы хоть не будете оспаривать,надеюсь?
Что за мир
"Теперь все, что нам нужно – это ****** Алькараса, Джоковича и, возможно, Медведева"
(с)
https://www.sports.ru/tennis/1115572720-toni-nadal-o-shansax-rafaelya-na-australian-open-on-pribavlyaet-teper-.html
Алькарас и Медведев (+ Синнер) - Мадрид
Джокович - Рим.
Совпадение?