Джоковичу потребовалась медицинская помощь после удара по голове бутылкой с водой

Теги Новак Джокович происшествия болельщики Открытый чемпионат Италии Теннис

Инцидент с попаданием бутылки в голову Новака Джоковича оказался несчастным случаем, пишет AP cо ссылкой на организаторов турнира в Риме.

Сообщается, что мужчина наклонился, чтобы передать Джоковичу блокнот для автографа, и из его рюкзака выпала алюминиевая бутылка с водой.

По словам организаторов, у Джоковича шишка на голове, и его осмотрели врачи. Он отказался от пресс-конференции.

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Несчастный случай, выходит. Вера в человечество восстановлена)
+16
0
+16
Посмотрел свежее видео с камеры. Там не ребенок. Там взрослый мужик, у которого бутылка находилась во внешнем боковом кармашке. Мужик видимо не знает правила пользования рюкзаком в местах массового скопления людей.
+17
-3
+14
Здоровья Легенде♥
+6
0
+6
Ответ Stas Salesov
Комментарий удален пользователем
Вообще странно, что все тянут листочки для автографа. А именно этот мужик тянет пустую руку.
+5
0
+5
Ответ Хозяин патриотов
Там новое видео появилось. Бутылка выпала из рюкзака с высоты максимум 1.5 метра, и так далеко отрикошетила от головы, будто она и вовсе почти пустая. А согнулся то как, как будто с верхнего яруса кинули.
Плешка Рафы не выдержала бы и турнир прикрыли бы навсегда)
А тут всего-то легендарный серб.
+7
-3
+4
Для всех "шутников" напоминаю:если б на голову спортсмена (независимо от Джоковича) упал предмет массой в условные 250-300 грамм,а может и больше) с высоты 1.5 метра и попал в височную(толщина от 2-х до 4-х мм,конечно условно!) область кости во время подписания автографов(а такое вполне вероятно,зависит от обстоятельств),либо в глаз...
В общем всем "шутникам" напоминаю,законы физики никто не отменял.
Как и "законы" кармы.(ну тут скорее больше веры).
P.S.Здоровья Джоке.
+5
-1
+4
Ребёнок так себе,30+
+4
-1
+3
...ребенок перегнулся через перила, чтобы передать Джоковичу блокнот для автографа, и из его рюкзака выпала алюминиевая бутылка с водой.
По словам организаторов, у Джоковича шишка на голове...
Нихрена себе перегнулся.
+5
-2
+3
Хорошо, что ребенок в рюкзаке гантели не носит...
+3
0
+3
Ответ Хозяин патриотов
Бутылочка > легендарный серб. Серб прекрасен
Ну это мы ещё посмотрим...
Чьи бутылочки круче, но в целом я не могу хейтить Рафу, но тебя и Ко запросто
+4
-1
+3
Новаку здоровья, а зрители пусть обойдутся без автографов.
+5
-2
+3
Почему бы не изменить заголовок предыдущей новости? Не бросали, а случайно.
+3
-1
+2
просто не надо давать автографы в коридоре учтуттак можно и не бутылочку случайно бросить
+2
0
+2
Ответ SaltyRose
Да, кстати, за чем он тянется-то?
По, всей видимости, хотел, чтобы Джокович ему отбил пятюню. Но не на уровне головы же. Странный тип какой-то.
+2
0
+2
Ответ Хозяин патриотов
Там новое видео появилось. Бутылка выпала из рюкзака с высоты максимум 1.5 метра, и так далеко отрикошетила от головы, будто она и вовсе почти пустая. А согнулся то как, как будто с верхнего яруса кинули.
А вы о 9,8 м/с (в квадрате) слыхали? Или что такое масса тела при ускорении?
+2
0
+2
Ответ Честный контроль
...ребенок перегнулся через перила, чтобы передать Джоковичу блокнот для автографа, и из его рюкзака выпала алюминиевая бутылка с водой. По словам организаторов, у Джоковича шишка на голове... Нихрена себе перегнулся.
И не ребенок и без блокнота
+2
0
+2
Ответ sedric
Вообще странно, что все тянут листочки для автографа. А именно этот мужик тянет пустую руку.
Да, кстати, за чем он тянется-то?
+1
0
+1
Ответ sedric
Вообще странно, что все тянут листочки для автографа. А именно этот мужик тянет пустую руку.
Поздороваться хотел)
+1
0
+1
Ответ Nikolay Stavrogin
Столько покушений на гитлера и других таких же персонажей заканчивались ничем по невероятным случайностям и везению, а здесь хорошему парню и кумиру миллионов случайно, из не закрытого рюкзака прилетает точно в голову. Что за мир
>Джокович
>Хороший парень
Ага
+3
-3
0
Ответ sedric
По, всей видимости, хотел, чтобы Джокович ему отбил пятюню. Но не на уровне головы же. Странный тип какой-то.
наверное блокнот он выронил раньше ...
+1
-1
0
Ответ sedric
Вообще странно, что все тянут листочки для автографа. А именно этот мужик тянет пустую руку.
Скорее Новак ему отдаёт уже подписанное
0
0
0
Ответ Адекватный неадекват
Вот иди и давай после такого автографы
так часто автографы раздаёшь?
+2
-2
0
Ответ etozhelesha
В след раз надо по-тяжелее что-то
Серб выдержит и потяжелее, но карма от фанатиков рикошетит) Я ради Новака очень стараюсь быть хорошей девочкой)

Вы тупые не видите в в Новаке ребёнка, который бомбёжки пережил? И Слава Богу 🙏
0
0
0
Ответ Dr. Heisenberg
Сейчас очень смешно перечитывать гневные комменты в соседней ветке про акт вандализма, "вот ваша Европа", "найти и наказать виновного" и т.д. Просто перепись, как тут принято обозначать, #########.
Ага, "покушение на императора".
+2
-2
0
Ответ etozhelesha
Зная актёрские способности серба, не исключено, что нарисовал травму
Камрад,даже не хочу спорить.
Ну а факт выпадения предмета из рюкзака вы хоть не будете оспаривать,надеюсь?
0
0
0
Ответ sedric
Посмотрел свежее видео с камеры. Там не ребенок. Там взрослый мужик, у которого бутылка находилась во внешнем боковом кармашке. Мужик видимо не знает правила пользования рюкзаком в местах массового скопления людей.
Комментарий удален пользователем
Сейчас очень смешно перечитывать гневные комменты в соседней ветке про акт вандализма, "вот ваша Европа", "найти и наказать виновного" и т.д. Просто перепись, как тут принято обозначать, #########.
+3
-3
0
дебил с рюкзаком, тупой зожник сразу видно
+1
-1
0
Столько покушений на гитлера и других таких же персонажей заканчивались ничем по невероятным случайностям и везению, а здесь хорошему парню и кумиру миллионов случайно, из не закрытого рюкзака прилетает точно в голову.
Что за мир
+1
-1
0
Из интервью Тони Надаля перед АО-2024:
"Теперь все, что нам нужно – это ****** Алькараса, Джоковича и, возможно, Медведева"
(с)
https://www.sports.ru/tennis/1115572720-toni-nadal-o-shansax-rafaelya-na-australian-open-on-pribavlyaet-teper-.html

Алькарас и Медведев (+ Синнер) - Мадрид
Джокович - Рим.
Совпадение?
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий