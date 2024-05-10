ЧМ по хоккею 2024. Словакия против Германии, Чехия сыграет с Финляндией, Швеция – с США
В Чехии стартует групповой этап чемпионата мира по хоккею.
В первый день сборная Чехии сыграет с Финляндией, Словакия – с Германией, Швеция будет противостоять США.
Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.
Чемпионат мира-2024
Группа А
- Дата проведения
- 10 мая, 17.20, «O2 Arena»
- Дата проведения
- 10 мая, 21.20, «O2 Arena»
Группа B
- Дата проведения
- 10 мая, 17.20, «ČEZ Aréna (Ostrava)»
- Дата проведения
- 10 мая, 21.20, «ČEZ Aréna (Ostrava)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024
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