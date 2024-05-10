ЧМ по хоккею 2024. Словакия против Германии, Чехия сыграет с Финляндией, Швеция – с США

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В Чехии стартует групповой этап чемпионата мира по хоккею.

В первый день сборная Чехии сыграет с Финляндией, Словакия – с Германией, Швеция будет противостоять США.

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют. 

Чемпионат мира-2024

Группа А

Швейцария – Норвегия
Дата проведения
10 мая, 17.20, «O2 Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чехия – Финляндия
Дата проведения
10 мая, 21.20, «O2 Arena»
Онлайн матча Видео

Группа B

Словакия – Германия
Дата проведения
10 мая, 17.20, «ČEZ Aréna (Ostrava)»
Онлайн матча Видео

 

Швеция – США
Дата проведения
10 мая, 21.20, «ČEZ Aréna (Ostrava)»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2024

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024

Статистика ЧМ по хоккею 2024

18 комментариев
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Ответ Владислав Корженевский
Без России и Беларуси этот турнир мало кому интересен .
Ага, а канадцы об этом в курсе, не уточняли?
+3
0
+3
Жаль что без фэнтези в этом году
+2
0
+2
Ответ Владислав Корженевский
Без России и Беларуси этот турнир мало кому интересен .
странные вы люди.... вот если мне не интересны игры россии и беларуси между собой так я на те ветки и не хожу, я их даже не замечаю.
+2
0
+2
Не нужен нам ваш неонацистский чемпионат, у нас идёт Большой Межгалактический тур лучшей сборной Вселенной Россия у 25
+3
-2
+1
Швейцарцы должны накидать шайб норвегам)
+1
0
+1
наконец-то нормальный хоккейчик
+2
-1
+1
Канада победит
+1
-1
0
Щас Кожева похмелится и выдаст страстный репортаж о загнивании мирового хоккея без Рэфии и картофельной "мега державы"..
+1
-1
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Наши во сколько играют?
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Слишком большой турнир, 10-12 команд было бы норм
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За немцау!! 🇩🇪
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Словакия-Германия игра за потенциальное 4 место в группе.Ну и остальные матчи не менее интересны.Погнали!
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В первый же день Швеция-США - серьезный заход, хотя, понятно, команды пока сырые, но все-таки..
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Ответ Владислав Корженевский
Ну а так ,Швейцария должна накидать норгам .Остальные матчи вполне себе конкурентные .Разумеется особенно за словаков,одна из оставшихся адекватных стран .
словаки не взяли никого из кхл )
единственный кхловец, не считая казахов, да коста
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Ответ Юрий Плотников
Наши во сколько играют?
11 мая в Минске)))
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