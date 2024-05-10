ЧМ по хоккею 2024. Словакия против Германии, Чехия сыграет с Финляндией, Швеция – с США

В Чехии стартует групповой этап чемпионата мира по хоккею.

В первый день сборная сыграет с Финляндией, – с Германией, будет противостоять США.

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

-2024

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2024

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024

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