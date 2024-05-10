Александр Мостовой: «Если бы я был в российском футболе, он выиграл бы от этого. Плохо, что места легенд занимают люди по объявлению»

Александр Мостовой высказался о своей роли в российском футболе.

Ранее экс-футболист красно-белых Олег Иванов заявил, что Мостовой «не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско».

Позднее Мостовой ответил Иванову: «Если бы хотел получать, как Абаскаль, бегал бы из команды в команду. Не стану прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол не играл»

«Блин, вообще не могу вспомнить этого Олега Иванова. Но в чем-то он прав. Вот и плохо, что в нашем футболе места людей, которые являются легендами российского футбола, занимают люди по объявлению.

Если бы я был в российском футболе, наш футбол от этого намного выиграл бы», – сказал бывший игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой.