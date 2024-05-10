Александр Мостовой: «Если бы я был в российском футболе, он выиграл бы от этого. Плохо, что места легенд занимают люди по объявлению»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой высказался о своей роли в российском футболе.

Ранее экс-футболист красно-белых Олег Иванов заявил, что Мостовой «не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско».

Позднее Мостовой ответил Иванову: «Если бы хотел получать, как Абаскаль, бегал бы из команды в команду. Не стану прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол не играл»

«Блин, вообще не могу вспомнить этого Олега Иванова. Но в чем-то он прав. Вот и плохо, что в нашем футболе места людей, которые являются легендами российского футбола, занимают люди по объявлению.

Если бы я был в российском футболе, наш футбол от этого намного выиграл бы», – сказал бывший игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой.

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97 комментариев
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Никогда не понимал фразы «по объявлению понабрали». Ну да, по объявлению, а не через знакомых - то есть взяли сотрудников на открытом и конкурентном рынке труда, учитывая все качества соискателей, а не только связи и прошлые заслуги (чего, видимо, так хочется мостовому).
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В чем легендарность? На клубом уровне в России почти не играл, за сборную России самые яркие события - позорное письмо и отчисление с Евро
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🤡
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Ответ Stadjer
Никогда не понимал фразы «по объявлению понабрали». Ну да, по объявлению, а не через знакомых - то есть взяли сотрудников на открытом и конкурентном рынке труда, учитывая все качества соискателей, а не только связи и прошлые заслуги (чего, видимо, так хочется мостовому).
Ну он же всегда прямо и говорит, что хочет за былые заслуги.
Это как взять прорабом на объект Газпрома, потому что вы 15 лет назад вместе в стройбате служили.
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Тебя в Енисей звали, а ты даже не захотел по телефону с ними общаться
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий скрыт
Осподя, дети и тут Зенит умудрились приплести.
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Не царское это дело в рплах быть
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Сашенька в российском футболе вполне на своем месте, я считаю. На том, которое заслуживает.
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Не важно кем ты был, важно кем ты стал🤡
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Да сделайте его уже П̶р̶е̶з̶и̶д̶е̶н̶т̶ом Царем РПЛ. В первый же день после того, как отметил парой бутылок горящей радости, последует первая реформа: вместо серии пенальти серия набиваний, представлять команду в этом состязании может только игрок, который играл больше всех. Вторая реформа: команды, у которых нет футболистов, о которых слышал Мостовой, то минус 20 очков за нарушение Царского регламента. Третья реформа: Если команду тренирует офисный Клерк, а не легенда по какой-то причине, то всю команду отправляют в Медиа Лигу на перевоспитание
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Легенда по объявлению снова с нами :))
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Я же говорил, что неделю после слов Иванова лохматый выть будет. Как и после слов Шалимова. Кстати, обратите внимание, с каким плохо скрываемым презрением о нем говорят его ровесники, те, кто с ним играл. Случайность? Не думаю))
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совсем беда с головой....
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Ответ Мартинелли
Тебя в Енисей звали, а ты даже не захотел по телефону с ними общаться
Он думал поплавать, а Енисей так-то холодная река, да и не царское это дело.
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Легенда, иди детей попробуй потренировать хотя бы, какой тебе Спартак, хоть бы помощником попробовал. Андрей Тихонов вон учится, пробует, мы, спартачи, всегда будем рады, если он придёт, у него уже опыт какой то есть. А ты помело, когда то мяч чеканил, капитаном то хоть где то был?
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Плохо что ты тупой и 20 лет ничем не занимался а теперь хочешь занять чье то место.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий скрыт
Был бы сильнее, перешёл бы из Сельты в более серьезную команду. Например, как Валера в Сосьедад, с которым взял серебро
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Надоел уже, ничего нового. Можно не добавлять в теги Спартак при добавлении новости, вся лента в этом клоуне.
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Не отошел от праздника, либо с утра уже бахнул.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Может потому что лучшие игроки лиги играют там 🤣🤣🤣 ?
Вам за беспорядочный набор слов платят, что ли?
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Кроме балабольства ничего.
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Пятница, уже сходил в КБ походу
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А как он собирается работать в российском футболе, если он не знает одного из игроков, а именно, Иванова? Тренер разве не должен знать игроков?

Вот, скажем, примет Мостовой команду, будут они играть против команды Иванова, что он своим игрокам при подготовке скажет? В защите поуже, в атаке пошире?
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Эта легенда даже не играет в матчах легенд футбола ни на клубном уровне, ни на уровне сборных, сам себе испортил репутацию, всерьёз никто не воспринимает царя...
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Александр, выздоравливайте!
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Ответ Tun
В чем легендарность? На клубом уровне в России почти не играл, за сборную России самые яркие события - позорное письмо и отчисление с Евро
В киздабольстве. Легенда же!
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Ответ mikerud
У меня ребёнок даже так сильно игрушки не выпрашивает), дайте уже ему клуб какой-нибудь
Новый метод поиска работы - выклянчивание по Мостовому путем доставания.
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Жду не дождусь когда кто-нибудь его подпишет)
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Александр, пора уже переходить от слов к делу, а именно тренировать, хоть молодёжку, потом потихоньку во взрослую команду, хоть ассистентом, ну а там поймёшь надо тебе это или нет.
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Сашка давай к нам , в котельную, работа в три смены, харчи, проездной… правда ребята у нас суровые, про футбол не слышали но навалять могут
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