Беллингем, Ямаль, Кубарси, Палмер – среди номинантов на премию лучшему молодому игроку года в Европе от Globe Soccer Awards

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Стали известны претенденты на премию лучшему молодому игроку года в Европе от Globe Soccer Awards.

Полный список номинантов выглядит следующим образом:

Джуд БеллингемРеал»);

Эдуардо Камавинга («Реал»);

Пау Кубарси («Барселона»);

Эван ФергюсонБрайтон»)

Рико ЛьюисМанчестер Сити»);

Фермин Лопес («Барселона»);

Кобби МайнуМанчестер Юнайтед»);

Джамал Мусиала («Бавария»);

Жоау НевешБенфика»);

Коул ПалмерЧелси»);

Хави СимонсЛейпциг»);

Матис ТельБавария»);

Флориан ВиртцБайер»);

Ламин ЯмальБарселона»);

Уоррен Заир-ЭмериПСЖ»).

Винисиус, Беллингем, Холанд, Мбаппе – среди номинантов на премию игроку года в Европе от Globe Soccer Awards

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25 комментариев
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Учитывая, что Беллингем получил голден бой, плюс заметно устал ко второй половине сезона, то я бы отдал эту награду Виртцу, заслужил парень.
Но решать, конечно, не мне 😁
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Виртц и Джуд. Борьба будет между ними, как и между их тренерами
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Ответ Fendiman
Виртцу уже 23, он не подходит по возрасту насколько я знаю
Виртцу на прошлой неделе исполнилось 21
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Виртц на мой взгляд лучший игрок сезона среди всех возрастов на раане с Вини
+4
-2
+2
Ответ SaH4r.
Распиаренному Беллингему дадут ЗМ, поэтому награду спокойно заберёт Ямаль
Виртц > ямаль, кубарси и т.д
+5
-3
+2
А что там делает кубарси? За какие заслуги ?
+1
0
+1
Заслужил Вирц, получит Ямаль или, прости господи, Лопес с Кубарси, потому что академия, философия, спотифай и ещё что-то там
+1
0
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Ответ Okaka
вместо Кубарси в заголовке логично было написать Вирца
Ну так надо ж пиарить каталонское 💩
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вместо Кубарси в заголовке логично было написать Вирца
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Джуд хорошо себя показал себя в первом же для себя сезоне. Он отлично влился в команду, он стал неотъемлемой частью Мадрида. Он получил голден бой, он много забил в Ла лиге и показывает стабильную игру. Виртц конечно тоже хорош! но несмотря на то, что Белингем видно что подустал, все равно он заслужил и на эту награду. Но я болельщик Реала, поэтому может быть не совсем объективно рассуждаю )
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Ответ SaH4r.
Распиаренному Беллингему дадут ЗМ, поэтому награду спокойно заберёт Ямаль
Ямаль еще слишком молод и шансы взять награду у него будут, а вот Виртц провел феноменальный сезон, в отличии от распиаренного английского полена:)
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Ответ Okaka
Вини уже старый
Для чего?) я же говорил не о лучших среди молодых, а среди всех возрастов
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