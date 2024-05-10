Беллингем, Ямаль, Кубарси, Палмер – среди номинантов на премию лучшему молодому игроку года в Европе от Globe Soccer Awards

Стали известны претенденты на премию лучшему молодому игроку года в Европе от Globe Soccer Awards.

Полный список номинантов выглядит следующим образом:

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(«Реал»);

(«Барселона»);

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(«Барселона»);

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Винисиус, Беллингем, Холанд, Мбаппе – среди номинантов на премию игроку года в Европе от Globe Soccer Awards