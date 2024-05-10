Беллингем, Ямаль, Кубарси, Палмер – среди номинантов на премию лучшему молодому игроку года в Европе от Globe Soccer Awards
Стали известны претенденты на премию лучшему молодому игроку года в Европе от Globe Soccer Awards.
Полный список номинантов выглядит следующим образом:
Джуд Беллингем («Реал»);
Эдуардо Камавинга («Реал»);
Пау Кубарси («Барселона»);
Эван Фергюсон («Брайтон»)
Рико Льюис («Манчестер Сити»);
Фермин Лопес («Барселона»);
Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);
Джамал Мусиала («Бавария»);
Жоау Невеш («Бенфика»);
Коул Палмер («Челси»);
Хави Симонс («Лейпциг»);
Матис Тель («Бавария»);
Флориан Виртц («Байер»);
Ламин Ямаль («Барселона»);
Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).
Винисиус, Беллингем, Холанд, Мбаппе – среди номинантов на премию игроку года в Европе от Globe Soccer Awards
Но решать, конечно, не мне 😁