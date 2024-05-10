Третьяк про инаугурацию Путина: «Он будет опираться на народ – вот что главное. Наше государство всегда должно быть неделимым»

Владислав Третьяк поделился эмоциями от инаугурации Владимира Путина.

– Во вторник вы были приглашены на инаугурацию президента России Владимира Путина. Какие это у вас вызвало эмоции? Какую вы получили информацию?

– Эмоции всегда потрясающие.

Это большое событие в жизни нашей страны – инаугурация президента, за которого проголосовала большая часть россиян, кому они доверяют.

Проникновенными были слова: «Я готов защищать целостность государства». Это очень важно.

Еще Путин сказал, что все мы должны быть в одной семье. Это как в хоккее.

Не будет победы, если не будет семьи – такой вот настоящей команды. Как сказал президент, мы все должны работать, чтобы быть сильными, сплоченными.

А в своем руководстве он будет опираться на народ. Вот что самое главное.

И наше государство всегда должно быть неделимым, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.