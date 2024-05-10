Третьяк про инаугурацию Путина: «Он будет опираться на народ – вот что главное. Наше государство всегда должно быть неделимым»
Владислав Третьяк поделился эмоциями от инаугурации Владимира Путина.
– Во вторник вы были приглашены на инаугурацию президента России Владимира Путина. Какие это у вас вызвало эмоции? Какую вы получили информацию?
– Эмоции всегда потрясающие.
Это большое событие в жизни нашей страны – инаугурация президента, за которого проголосовала большая часть россиян, кому они доверяют.
Проникновенными были слова: «Я готов защищать целостность государства». Это очень важно.
Еще Путин сказал, что все мы должны быть в одной семье. Это как в хоккее.
Не будет победы, если не будет семьи – такой вот настоящей команды. Как сказал президент, мы все должны работать, чтобы быть сильными, сплоченными.
А в своем руководстве он будет опираться на народ. Вот что самое главное.
И наше государство всегда должно быть неделимым, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Смотрите, не перепутайте.
Во-вторых, примерно столько же, сколько РФ.
Запомни это и всем своим передай. Заодно почитай конституцию своей страны. Узнаешь для себя много нового и интересного.
Андропова , Чененко, Горбачева , Ельцина ,Путина - западника в 2000-х , Медведева / Свобода лучше чем не свобода/ ...и опять Путина но в роли евразийского консерватора ..
Третьяк на XVII съезде ВЛКСМ, проходившем 23—27 апреля 1974 года избран членом ЦК ВЛКСМ
Уже в 24 года Третьяк стал преданным членом КПСС . Окончил военно-политическую академию имени Ленина
Был завзятым, воинствующим атеистом. После развала СССР ледовый безбожник внезапно уверовал, произошло радостное, долгожданное свидание с Христом. Вот что говорит сам Владислав: "В Троице-Сергиевой лавре состоялась моя встреча с архимандритом Алексием – это крестный моей супруги, моих детей. Благодаря ему я укрепился в вере, больше узнал о Церкви. Он открыл мне глаза..
Славик,такой Славик.
Так что твой вопрос вообще ни о чем.
А война с сепаратистами в Чечне - общеизвестный факт.
Лао-Цзы
Спасибо за ликбез, дальше буду стараться не путать.
А завтра еще кто-нибудь скажет, что независимость и Дмитрий Толове - это несовместимые слова и отправят тебя на кирпичный завод в Дагестане. Вот тогда поймешь, как рассуждать о независимости других людей.
Снос памятник героям ВОВ считаю очень неправильным. Но и не достаточным поводом к боевым действиям.
Кстати, просвети меня, сколько памятников героям ВОВ снесли на Украине до того как мы забрали у них Крым?