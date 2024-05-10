Третьяк про инаугурацию Путина: «Он будет опираться на народ – вот что главное. Наше государство всегда должно быть неделимым»

Теги ФХР Владислав Третьяк Владимир Путин КХЛ Политика Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк поделился эмоциями от инаугурации Владимира Путина.

– Во вторник вы были приглашены на инаугурацию президента России Владимира Путина. Какие это у вас вызвало эмоции? Какую вы получили информацию?

– Эмоции всегда потрясающие.

Это большое событие в жизни нашей страны – инаугурация президента, за которого проголосовала большая часть россиян, кому они доверяют.

Проникновенными были слова: «Я готов защищать целостность государства». Это очень важно.

Еще Путин сказал, что все мы должны быть в одной семье. Это как в хоккее.

Не будет победы, если не будет семьи – такой вот настоящей команды. Как сказал президент, мы все должны работать, чтобы быть сильными, сплоченными.

А в своем руководстве он будет опираться на народ. Вот что самое главное.

И наше государство всегда должно быть неделимым, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

73 комментария
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Когда мы защищаем целостность своего государства - это важно. Когда соседи защищают целостность своего государства - это нацизм.
Смотрите, не перепутайте.
+156
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А в чем его опора на народ? в репрессивных законах, росте цен или пушечном мясе?
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+66
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Во-первых, какая разница?
Во-вторых, примерно столько же, сколько РФ.
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
РФ = Российская Федерация = Россия
Запомни это и всем своим передай. Заодно почитай конституцию своей страны. Узнаешь для себя много нового и интересного.
+37
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+32
Целостность государства это конечно хорошо, но при чём тут Васильич вообще?!
+35
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+29
Ответ Maturmalai
Когда мы защищаем целостность своего государства - это важно. Когда соседи защищают целостность своего государства - это нацизм. Смотрите, не перепутайте.
Тут можно добавить,что поддерживать свое государство -это скрепы, семья и духовность, а когда другие это делают -то это проклятый национализм, потому что у других народов скреп, ценностей, а возможно даже души, конечно, нет. Ну не считая, конечно, севернокорейских, иранских и китайских братьев.
+29
-3
+26
Ответ Лыж_Ник
Комментарий скрыт
Лицемерие меня раздражает и в будние и в выходные, что поделаешь.
+28
-3
+25
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
Ну да, я забыл, что больше двух лет в соседнем государстве против нас воюют лишь призраки из армии Дунхарроу. Причем натовским оружием.
+21
-3
+18
Флюгер Владик если когда и колебался , то только с линией партии . Он был в восторге от ,,дорогого Леонида Ильича ,
Андропова , Чененко, Горбачева , Ельцина ,Путина - западника в 2000-х , Медведева / Свобода лучше чем не свобода/ ...и опять Путина но в роли евразийского консерватора ..
Третьяк на XVII съезде ВЛКСМ, проходившем 23—27 апреля 1974 года избран членом ЦК ВЛКСМ
Уже в 24 года Третьяк стал преданным членом КПСС . Окончил военно-политическую академию имени Ленина
Был завзятым, воинствующим атеистом. После развала СССР ледовый безбожник внезапно уверовал, произошло радостное, долгожданное свидание с Христом. Вот что говорит сам Владислав: "В Троице­-Сергиевой лавре состоялась моя встреча с архимандритом Алексием – это крестный моей супруги, моих детей. Благодаря ему я укрепился в вере, больше узнал о Церкви. Он открыл мне глаза..
+17
0
+17
Плевать ему на народ, как и остальным чиновникам. Их интересуют только свои карманы, а Вову ещё и власть.
Славик,такой Славик.
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-6
+14
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
Я на 100% уверен, что и не все жители России готовы быть в ее составе и защищать ее целостность. Иначе, в УК РФ не было бы статьи за сепаратизм, а в Ингушетии или Чечне не было бы необходимости все еще периодически проводить контр-террористические операции. Хотя лично я против сепаратизма и терроризма.
Так что твой вопрос вообще ни о чем.
+16
-2
+14
На народ он уже давно уперся
+16
-4
+12
Свою настоящую семью он скрывает почему-то?😏
+12
-3
+9
Ответ andreymat
Комментарий скрыт
Ты приводишь достаточно лживый и манипулятивных аргумент. В ходе разного рода операций против сепаратистов и террористов в России тоже погибали люди, мирные, свои. И в Чечне такое было, и в Беслане, и в Норд-Осте. И что, это был повод обозвать это нацизмом? Или повод бросать бороться с сепаратистами и террористами? Очевидно, что нет.
+9
0
+9
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
Чего хотят или не хотят целые регионы, судить не берусь. И тебе не советую, ибо вряд ли ты уполномочен выражать мнение целых регионов.
А война с сепаратистами в Чечне - общеизвестный факт.
+9
0
+9
Целостность государства в логике фюрера означает истребление собственного населения и ненависти к стране.. которую он превратил в изгой..
+12
-4
+8
Ответ Dmitry Tolove
Комментарий скрыт
А что, им надо было за 30 серебрянников продаться дяде Вове?
+11
-3
+8
Сел на народ
+8
-1
+7
Лучший правитель — тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те правители, которые требуют от народа его любить и возвышать. Еще хуже те правители, которых народ боится, и хуже всех те правители, которых народ презирает.
Лао-Цзы
+10
-3
+7
Ответ Варлампий Варлампий
А в чем его опора на народ? в репрессивных законах, росте цен или пушечном мясе?
Все в целом. Это и есть целостность государства.
+10
-3
+7
Ответ Dmitry Tolove
Комментарий скрыт
Ну Белоруссия продалась нам за 10 руб, это,видимо, другое?
+5
0
+5
Ответ Maturmalai
Когда мы защищаем целостность своего государства - это важно. Когда соседи защищают целостность своего государства - это нацизм. Смотрите, не перепутайте.
Золотые слова по настоящему адекватного человека, он они уже давно придумали свой удобный для них мир!!:-))
+7
-2
+5
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
Но если речь идет об Украине, то желание сепаратистов - это священное право.
Спасибо за ликбез, дальше буду стараться не путать.
+5
0
+5
Ответ Большое сердце Неймара
Плевать ему на народ, как и остальным чиновникам. Их интересуют только свои карманы, а Вову ещё и власть. Славик,такой Славик.
так карманы давно забиты на поколения вперед...
+5
0
+5
Ответ Savardus
Целостность государства это конечно хорошо, но при чём тут Васильич вообще?!
Ловите логику. Он будет опираться на народ. Народ может не выдержать тяжесть. Целостность государства может пострадать.
+7
-3
+4
Ответ Dmitry Tolove
Комментарий скрыт
Висеть на титьке = продаться за молоко из титьки, так что разницы тут нет.
А завтра еще кто-нибудь скажет, что независимость и Дмитрий Толове - это несовместимые слова и отправят тебя на кирпичный завод в Дагестане. Вот тогда поймешь, как рассуждать о независимости других людей.
+3
0
+3
этот народ в думе весь сидит
+4
-1
+3
Ответ andreymat
Хорошо.А про нацистские наколки со свастикой,лозунги,призывы,литературу,фашисткие зиги,восславление Бандеры и Шухевича,снос памятников воинов-освободителей в ВОВ.Что скажешь?
Неонацисты, скинхеды и разного рода похожее отребье бывает и в России. Как и философы националистического толка, которых по слухам читают и даже уважают в высшем руководстве страны.
Снос памятник героям ВОВ считаю очень неправильным. Но и не достаточным поводом к боевым действиям.
Кстати, просвети меня, сколько памятников героям ВОВ снесли на Украине до того как мы забрали у них Крым?
+3
0
+3
Ответ Mukunku 64
Флюгер Владик если когда и колебался , то только с линией партии . Он был в восторге от ,,дорогого Леонида Ильича , Андропова , Чененко, Горбачева , Ельцина ,Путина - западника в 2000-х , Медведева / Свобода лучше чем не свобода/ ...и опять Путина но в роли евразийского консерватора .. Третьяк на XVII съезде ВЛКСМ, проходившем 23—27 апреля 1974 года избран членом ЦК ВЛКСМ Уже в 24 года Третьяк стал преданным членом КПСС . Окончил военно-политическую академию имени Ленина Был завзятым, воинствующим атеистом. После развала СССР ледовый безбожник внезапно уверовал, произошло радостное, долгожданное свидание с Христом. Вот что говорит сам Владислав: "В Троице­-Сергиевой лавре состоялась моя встреча с архимандритом Алексием – это крестный моей супруги, моих детей. Благодаря ему я укрепился в вере, больше узнал о Церкви. Он открыл мне глаза..
вот что делает крест животворящий))) был членом кпсс а теперь с открытыми глазами прям в рай вместе с дедом....
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Что-то знакомое. Один крестный отец, на которого все равняются, единая семья, во все сферы жизни внедрены верные капо, весь внешний мир поделен на сферы влияния, главная ценность - организация, инакомыслие - предательство и т.д.
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