О трансфере Мбаппе в «Реал» планируют объявить после финала Лиги чемпионов

Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал».

Сегодня француз объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, о переходе Мбаппе в «Реал», предположительно, будет объявлено после финала Лиги чемпионов.

Финал ЛЧ между «Реалом» и «Боруссией» пройдет 1 июня в Лондоне.