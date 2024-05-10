О трансфере Мбаппе в «Реал» планируют объявить после финала Лиги чемпионов

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал».

Сегодня француз объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, о переходе Мбаппе в «Реал», предположительно, будет объявлено после финала Лиги чемпионов.

Финал ЛЧ между «Реалом» и «Боруссией» пройдет 1 июня в Лондоне.

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68 комментариев
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Глядя на этот, в целом, сбалансированный Реал, думаешь, а нужен ли он вообще?
+63
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+59
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Кто бы сомневался, что фанат Сити будет болеть за Боруссию))) неожиданно то как
+25
-4
+21
Ответ BeaM
Глядя на этот, в целом, сбалансированный Реал, думаешь, а нужен ли он вообще?
с точки зрения пиара да, с точки зрения игры а вот черт знает.
+21
-3
+18
Ответ Aidos9419
Лучше бы топового чистого напа купили на замену Хоселу)
Эндрик для Вас шутка какая-то?)
+20
-5
+15
Ответ BeaM
Глядя на этот, в целом, сбалансированный Реал, думаешь, а нужен ли он вообще?
Видимо одна из причин почему хотят продлить Крооса и Модрича, что бы держали раздевалку.
+12
0
+12
Мбаппе создан для Реала, он усилит атаку! Ничего он не испортит в раздевалке, там золотая молодежь собирается Всё будет хорошо и тяжело соперникам только)))
+10
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+9
Ответ BeaM
Глядя на этот, в целом, сбалансированный Реал, думаешь, а нужен ли он вообще?
Это покажет только время!Так не хочется что бы из за него начался разлад в раздевалке!
+9
-1
+8
Ответ BeaM
Глядя на этот, в целом, сбалансированный Реал, думаешь, а нужен ли он вообще?
Нужен, сравни Реалы при Роналду, Бейле и Бензема и сейчас. Против Сити единственный вариант был это парковать автобус, еле доиграли, некем было тупо заменить игроков, нужен еще один тащер как Вини, плюс Анчи потихоньку начал искать новую роль для Вини в центре, а значит Мбаппе будет слева или они будут меняться. Единственный минус - как бы не испортилась атмосфера в раздевалке, но поэтому и продлевают Модрича, Крооса и остальных ветеранов, чтобы они передали этот дух и показали что такое носить майку Реал Мадрида и показали внутреннюю иерархию.
+7
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+6
Ответ corazon blanco
Эндрик для Вас шутка какая-то?)
он топовый?!
+6
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+5
Лучше бы топового чистого напа купили на замену Хоселу)
+6
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+5
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Зато из тех кого обидели
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0
+4
Если будет свой характер показывать, Перес быстро его на место поставит, ему не привыкать.
+3
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Фанаты реала начинают напоминать жителей одной печально известной страны. Те тоже верят, что #весьмирснами, а если кто-то их не поддерживает, то сразу враг и агент Кре…то есть Каталонии🤓
А где я упомянула, что все хотят и будут болеть за Реал? Вы это сами себе придумали и сами в это поверили)
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Ответ Вадим flanec
Забавно как мадридисты поливали помоями Мбаппе пару лет назад, и как начинают любить его сейчас.
Забавно как вы отследили комментарии всех болельщиков Реала и тогда и сейчас. Знаю людей, которые и тогда негативно к нему относились и сейчас. Ровно как и наоборот
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Надоели уже все эти черепашьи секреты полишинеля.
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Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Испанские не нравятся говоришь? Зато клуб без истории очень понравился? Ещё скажи что с детства за него топишь? Глорье и не более!
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Ответ BeaM
Глядя на этот, в целом, сбалансированный Реал, думаешь, а нужен ли он вообще?
Тоже боюсь, что команда начнет дисбалансить с ним в составе.
Все-таки хороший центрдеф напрашивается более сильно.
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Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
прочитать любой ваш комментарий - кажется что не нравится вам лишь Реал:)
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Ответ corazon blanco
Эндрик для Вас шутка какая-то?)
эндрик это эндрик это пока не топ нападающий .да талантливый но не более
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Ответ дмитрий кутаев
Это покажет только время!Так не хочется что бы из за него начался разлад в раздевалке!
это да. если Вини остаётся на лавке - он промолчит. если черепашка - туши свет, кидай гранату😁😁😁😁
я думаю, Анчи планирует его как 9ку. а на флангах Вини, в центре Били и справа Родриго 🇧🇷 если срастется так, то это ппц мощь. Но мы Чебурашку знаем как флангового напа... в этом проблема. хотя Родриго неплохо показывает игру напа. при всем уважении к хоселу он дерево, но полезное🤣
короче, вариантов масса. И тренер толковый. это главное👍👍👍
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Ответ Dexter Morgan
Жду. Мбаппе наконец-то окажется в команде, в которой сможет себя полностью проявить. И так тащил ПСЖ все эти годы. Огромное количество разнообразных рекордов установил. Его статистика на стабильном уровне. Человек профессионально относится к тренировкам, к своей форме и карьере. Именно такие люди нужны в Мадриде. Голова уже кружится от того, чего он может достичь.
С этим составом можно играть в любой футбол. Здесь ничего не нужно строить. Только побеждать
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Ответ BeaM
Глядя на этот, в целом, сбалансированный Реал, думаешь, а нужен ли он вообще?
А почему нет собственно? Завершителей уровня Мбаппе раз и обчёлся. Атака с ним станет ещё сильнее.
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Удивительно, но у Реала итак все хорошо, что кажется, что Мбаппе и не нужен особо, хотя француз - футболист экстра-класса. Анчелотти найдет ему применение
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Анчелотти придётся голову ломать, чтобы ставить на поле и Мбаппе и Винисиуса. Перес рискует на те же грабли наступить, что были с первым галактикос.
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Жду. Мбаппе наконец-то окажется в команде, в которой сможет себя полностью проявить. И так тащил ПСЖ все эти годы. Огромное количество разнообразных рекордов установил. Его статистика на стабильном уровне. Человек профессионально относится к тренировкам, к своей форме и карьере. Именно такие люди нужны в Мадриде. Голова уже кружится от того, чего он может достичь.
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Ответ ZA.RMA
прочитать любой ваш комментарий - кажется что не нравится вам лишь Реал:)
Чтооо ?) Ему вообще не какой клуб не нравится ) Ты посмотри его комменты и все сразу станет понятно)
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Ответ corazon blanco
Эндрик для Вас шутка какая-то?)
Он мелкий. Тут речь думаю о мощном форварде, который может столбить. Типа Левандовского или Бензема.
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Ответ BeaM
Глядя на этот, в целом, сбалансированный Реал, думаешь, а нужен ли он вообще?
Имхо, условный Кейн или Холанд подошли бы гораздо лучше.
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Ответ Aidos9419
Лучше бы топового чистого напа купили на замену Хоселу)
А кто сейчас топ нап?
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Ответ Aidos9419
он топовый?!
В перспективе - более чем. А важна именно она, поскольку даже из кривого-косого Винисиуса, в котором талант таки разглядели, со временем вылепили топа. У Эндрика есть, по сути, всё: плотный поставленный удар, физически силён, быстро бегает, неплохо видит поле. Осталось адаптироваться в Европе и раскрываться дальше.
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