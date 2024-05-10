О трансфере Мбаппе в «Реал» планируют объявить после финала Лиги чемпионов
Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал».
Сегодня француз объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона.
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, о переходе Мбаппе в «Реал», предположительно, будет объявлено после финала Лиги чемпионов.
Финал ЛЧ между «Реалом» и «Боруссией» пройдет 1 июня в Лондоне.
Все-таки хороший центрдеф напрашивается более сильно.
я думаю, Анчи планирует его как 9ку. а на флангах Вини, в центре Били и справа Родриго 🇧🇷 если срастется так, то это ппц мощь. Но мы Чебурашку знаем как флангового напа... в этом проблема. хотя Родриго неплохо показывает игру напа. при всем уважении к хоселу он дерево, но полезное🤣
короче, вариантов масса. И тренер толковый. это главное👍👍👍