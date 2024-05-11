Задоров забросил 4-ю шайбу в этом плей-офф, набрав 1+1 с «Эдмонтоном». У защитника 7 очков в 8 играх

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров забросил 4-ю шайбу в этом плей-офф, набрав 1+1 с «Эдмонтоном».

Защитник «Ванкувера» отметился результативными действиями во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:3, третий период). 

В активе россиянина стало 7 (4+3) очков в 8 играх в текущем плей-офф.

Он обновил личные рекорды по голам и очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли (ранее лучшим результатом были 3+2 в 15 играх за «Колорадо» в сезоне-2019/20). 

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У одного Йозе бомбанет пукан сегодня
+2
-1
+1
8-я игра ещё не закончилась...
0
0
0
На Коня решил замахнуться что ли)
0
0
0
Никитос каши богатырской наелся?
0
0
0
Огонь горит,вода течет, Никита забивает - всё стабильно
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий