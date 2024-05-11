Задоров забросил 4-ю шайбу в этом плей-офф, набрав 1+1 с «Эдмонтоном». У защитника 7 очков в 8 играх

Никита Задоров забросил 4-ю шайбу в этом плей-офф, набрав 1+1 с «Эдмонтоном».

Защитник « » отметился результативными действиями во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (3:3, третий период).

В активе россиянина стало 7 (4+3) очков в 8 играх в текущем плей-офф.

Он обновил личные рекорды по голам и очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли (ранее лучшим результатом были 3+2 в 15 играх за «Колорадо» в сезоне-2019/20).