«Краснодар» хочет за Волкова 5 млн евро. Переговоры с «Зенитом» уже начались

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Спорт-Экспресс деньги Сергей Волков Футбол

«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Краснодара» Сергея Волкова.

Как пишет «Спорт-Экспресс», переговоры между клубами уже начались. «Краснодар» рассчитывает получить за Волкова порядка 5 миллионов евро.

Контракт Волкова с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года.

В этом сезоне 21-летний правый защитник провел 28 матчей за «Краснодар» во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Статистику воспитанника «быков» можно изучить здесь.

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16 комментариев
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Агенты заслали в Сэкс?)))
Зенит так трансферы не делает, все тихо проходит
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Ответ Filipp Gorski
5 млн за паспорт
А как же . Спасибо РФС .
+4
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5 млн за паспорт
+4
-3
+1
Комментарий удален пользователем
Превратится во второго Чистякова
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Вброс, парень просто хочет хороший контракт в Краснодаре, но в Краснодаре так не работает, это он не учел
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За год до конца контракта 5 млн?Ааа,ну ну,пхх.
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Шакалы болотные
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Ответ Tun
Комментарий удален пользователем
Реал, МС, Барселона, МЮ, Ливерпуль
+2
-2
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Ответ Oliu hntu
Человек решил закончить с футболом в 21 год. Почти как Ваня Соловьев.
Ваня Соловьёв решил,что жизнь удалась и снизил к себе требования,результат всем известен.
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Ответ Groznyi2024
Замена Караваеву
Фернандесу
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