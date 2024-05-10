«Краснодар» хочет за Волкова 5 млн евро. Переговоры с «Зенитом» уже начались

«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Краснодара» Сергея Волкова.

Как пишет « », переговоры между клубами уже начались. « » рассчитывает получить за Волкова порядка 5 миллионов евро.

Контракт Волкова с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года.

В этом сезоне 21-летний правый защитник провел 28 матчей за «Краснодар» во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Статистику воспитанника «быков» можно изучить здесь.