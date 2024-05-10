Трусова об учебе на журфаке МГУ: «После Олимпиады было много предложений вести программы, брать интервью. Я подумала: пойду научусь этому»

Александра Трусова рассказала об учебе на факультете журналистики МГУ.

– Я выбирала университет после Олимпиады. Когда прошла Олимпиада, было много предложений о том, чтобы вести программы, давать интервью, брать интервью, участвовать в каких-то передачах.

И я подумала: пойду научусь сначала этому, чтобы всю работу выполнять хорошо, качественно. И решила поступить сюда. Очень рада, что получилось.

– Какой предмет самый любимый, самый интересный?

– Больше всего нравится все, что связано с журналистикой. Основы журналистики – наверное, самый интересный. Мы ездили на разные выездные мероприятия, журнал Forbes, нам рассказывали, как все устроено.

– А какой дается сложнее всего?

– Русская литература.

– Сильно ли требовательные преподаватели?

– Разные бывают. Все идут мне навстречу, но есть те, кто более лояльно относится, а есть те, кто более строго.

– Что тебя поразило в процессе учебы, может быть, пришла к какому-то интересному открытию?

– На одной из лекций я была очень удивлена, потому что нас учили задавать вопросы так, чтобы узнать ту информацию, которую собеседник хочет скрыть. Я думала, что так обычно делают журналисты, которые хотят громкий заголовок. А, оказывается, этому правда учат.

– Твоя популярность помогает тебе в учебе или, наоборот, отвлекает?

– Поначалу все подходили, фотографировались, очень тяжело было куда-то пройти. Но сейчас уже все привыкли, поэтому никто особо не удивляется мне. Не могу сказать, помогает или мешает.

Помогает только в том, что все прекрасно понимают, что у меня очень загруженный график, и стараются мне помочь – и студенты, и преподаватели. Мешает? Наверное, нет.

У меня очень хорошая группа, я дружу со старостой. Она мне помогает, может остаться после пары и помочь мне что-то разобрать. Всегда присылает мне какие-то материалы, которые я не посмотрела, конспекты. Помогает в любой момент. Я тоже стараюсь ее брать на мероприятия, на все шоу беру.

– Когда сессия и экзамены, сильно ли волнуется Саша Трусова?

– Да, я поняла, что так же, как и на льду, все вылетает из головы. Я редко сдавала экзамены в своей жизни, не то чтобы у меня были постоянные контрольные, только основные экзамены сдавала.

И когда ты пишешь – это одно, когда тебе надо говорить – это другое. И ты стоишь и не понимаешь, что тебе говорить, хотя ты учил, читал, все вроде бы знал до того, как зашел в кабинет, – сказала фигуристка в интервью Okko.