Трусова об учебе на журфаке МГУ: «После Олимпиады было много предложений вести программы, брать интервью. Я подумала: пойду научусь этому»
Александра Трусова рассказала об учебе на факультете журналистики МГУ.
– Я выбирала университет после Олимпиады. Когда прошла Олимпиада, было много предложений о том, чтобы вести программы, давать интервью, брать интервью, участвовать в каких-то передачах.
И я подумала: пойду научусь сначала этому, чтобы всю работу выполнять хорошо, качественно. И решила поступить сюда. Очень рада, что получилось.
– Какой предмет самый любимый, самый интересный?
– Больше всего нравится все, что связано с журналистикой. Основы журналистики – наверное, самый интересный. Мы ездили на разные выездные мероприятия, журнал Forbes, нам рассказывали, как все устроено.
– А какой дается сложнее всего?
– Русская литература.
– Сильно ли требовательные преподаватели?
– Разные бывают. Все идут мне навстречу, но есть те, кто более лояльно относится, а есть те, кто более строго.
– Что тебя поразило в процессе учебы, может быть, пришла к какому-то интересному открытию?
– На одной из лекций я была очень удивлена, потому что нас учили задавать вопросы так, чтобы узнать ту информацию, которую собеседник хочет скрыть. Я думала, что так обычно делают журналисты, которые хотят громкий заголовок. А, оказывается, этому правда учат.
– Твоя популярность помогает тебе в учебе или, наоборот, отвлекает?
– Поначалу все подходили, фотографировались, очень тяжело было куда-то пройти. Но сейчас уже все привыкли, поэтому никто особо не удивляется мне. Не могу сказать, помогает или мешает.
Помогает только в том, что все прекрасно понимают, что у меня очень загруженный график, и стараются мне помочь – и студенты, и преподаватели. Мешает? Наверное, нет.
У меня очень хорошая группа, я дружу со старостой. Она мне помогает, может остаться после пары и помочь мне что-то разобрать. Всегда присылает мне какие-то материалы, которые я не посмотрела, конспекты. Помогает в любой момент. Я тоже стараюсь ее брать на мероприятия, на все шоу беру.
– Когда сессия и экзамены, сильно ли волнуется Саша Трусова?
– Да, я поняла, что так же, как и на льду, все вылетает из головы. Я редко сдавала экзамены в своей жизни, не то чтобы у меня были постоянные контрольные, только основные экзамены сдавала.
И когда ты пишешь – это одно, когда тебе надо говорить – это другое. И ты стоишь и не понимаешь, что тебе говорить, хотя ты учил, читал, все вроде бы знал до того, как зашел в кабинет, – сказала фигуристка в интервью Okko.
А не выдумать ли новый жанр?!
Попопсовей мотив и стихи,
И всю жизнь получать гонорар.
Все как в песне Чиж и Со.
А если серьёзно, то жаль, что спортсмены не имеют возможности полноценно учиться. На таких специальностях, как журналистика, учёба часто интереснее, чем работа. На работе - рутина, сроки, планы, а во время учёбы больше разнообразия, интересных творческих заданий и меньше ответственности.
Сокурсница Саши сказала, что еще до перевода Саша приходила туда. Видимо смотрела. Саша и в Бауманку приходила посмотреть.
Блин, что за люди: в выпуске несколько Сашиных преподавателнй рассказали, что Саша прекрасно учится, все вовремя сдает, все пропуски пересдает.
Но некоторым так хочется понегативить.
Пусть все фигуристки как Саша учились в хороших вузах, только в плюс девушкам.
В МГУ учатся студенты из Китая. Вот выходят они с лекции, человек 100 китайцев, видят Сашу, сначала остолбенели, потом кинулись с ней фотографироваться. Ее вытащить от этих китайцев было невозможно, пока все не перефотографировались.