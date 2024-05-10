Трусова об учебе на журфаке МГУ: «После Олимпиады было много предложений вести программы, брать интервью. Я подумала: пойду научусь этому»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала об учебе на факультете журналистики МГУ.

– Я выбирала университет после Олимпиады. Когда прошла Олимпиада, было много предложений о том, чтобы вести программы, давать интервью, брать интервью, участвовать в каких-то передачах.

И я подумала: пойду научусь сначала этому, чтобы всю работу выполнять хорошо, качественно. И решила поступить сюда. Очень рада, что получилось.

– Какой предмет самый любимый, самый интересный?

– Больше всего нравится все, что связано с журналистикой. Основы журналистики – наверное, самый интересный. Мы ездили на разные выездные мероприятия, журнал Forbes, нам рассказывали, как все устроено.

– А какой дается сложнее всего?

– Русская литература. 

– Сильно ли требовательные преподаватели?

– Разные бывают. Все идут мне навстречу, но есть те, кто более лояльно относится, а есть те, кто более строго.

– Что тебя поразило в процессе учебы, может быть, пришла к какому-то интересному открытию?

– На одной из лекций я была очень удивлена, потому что нас учили задавать вопросы так, чтобы узнать ту информацию, которую собеседник хочет скрыть. Я думала, что так обычно делают журналисты, которые хотят громкий заголовок. А, оказывается, этому правда учат. 

– Твоя популярность помогает тебе в учебе или, наоборот, отвлекает?

– Поначалу все подходили, фотографировались, очень тяжело было куда-то пройти. Но сейчас уже все привыкли, поэтому никто особо не удивляется мне. Не могу сказать, помогает или мешает. 

Помогает только в том, что все прекрасно понимают, что у меня очень загруженный график, и стараются мне помочь – и студенты, и преподаватели. Мешает? Наверное, нет.

У меня очень хорошая группа, я дружу со старостой. Она мне помогает, может остаться после пары и помочь мне что-то разобрать. Всегда присылает мне какие-то материалы, которые я не посмотрела, конспекты. Помогает в любой момент. Я тоже стараюсь ее брать на мероприятия, на все шоу беру.

– Когда сессия и экзамены, сильно ли волнуется Саша Трусова?

– Да, я поняла, что так же, как и на льду, все вылетает из головы. Я редко сдавала экзамены в своей жизни, не то чтобы у меня были постоянные контрольные, только основные экзамены сдавала.

И когда ты пишешь – это одно, когда тебе надо говорить – это другое. И ты стоишь и не понимаешь, что тебе говорить, хотя ты учил, читал, все вроде бы знал до того, как зашел в кабинет, – сказала фигуристка в интервью Okko. 

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27 комментариев
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Учеба на журфаках/филфаках сложнейшая, особенно первые несколько лет, когда ты еще не привык читать ТАКОЕ количество литературы. Я училась на факультете филологии и журналистики, не представляю как возможно это еще с чем-то совмещать, если обучение очное. Мы от книг не отрывались днями и ночами и то весь материал не успевали прочитать перед сессией.
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Проверить бы как она туда типа поступила. МГУ конечно совсем потерял лицо.
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если от природы язык не подвешен, то никакая учеба не поможет) яркий пример - Эмма Гаджиева, которая стала прекрасным журналистом. Наши фигуристки за редким исключением обладают скудным запасом слов)
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А не спеть ли мне песню о любви?!
А не выдумать ли новый жанр?!
Попопсовей мотив и стихи,
И всю жизнь получать гонорар.

Все как в песне Чиж и Со.
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Литература в университете топовый предмет, куда интереснее чем в школе
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Ох Сашка, щас тебя научат основам журналистики))
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"Я редко сдавала экзамены в своей жизни" Сама простота.
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Ответ vanessa2021
Посмотрите выпуск. Преподаватель сказала, что Саша перевелась. Такая возможность формально есть у всех, а принять перевод студента или нет остается на усмотрение руководства вуза. Конечно на журфак приняли звезду спорта Александру Трусову. Преподаватель сказала, что это вообще очень хорошо для будущих журналистов, когда с ними учатся медийные звезды.
Куда она перевелась она всё ещё учится в спортивном вузе. Это называется корупция вся ее учеба и ее типа поступление.
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Корупция в образовании это очень и очень плохо.
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Ответ vanessa2021
Высшее образование в топовом вузе в любом случае расширяет кругозор, дает высокую интеллектуальную базу человеку.
Вот просто интересно, почему минусуют этот коммент. Может, пояснит кто-то из минусующих?
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Молодец, что учится. Высшее образование ещё никому не помешало.
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Занятия посещает редко, литературу не любит, говорить сложно из-за волнения - идеальный набор качеств для будущего журналиста 😂

А если серьёзно, то жаль, что спортсмены не имеют возможности полноценно учиться. На таких специальностях, как журналистика, учёба часто интереснее, чем работа. На работе - рутина, сроки, планы, а во время учёбы больше разнообразия, интересных творческих заданий и меньше ответственности.
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Ответ mbauer
Вот просто интересно, почему минусуют этот коммент. Может, пояснит кто-то из минусующих?
Минусятеры не объяснят, они только заминусят и вас тоже. Есть поведенческие паттерны, которые повторяются - и они будут повторять отработанный паттерн.
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Ответ lepestok
если от природы язык не подвешен, то никакая учеба не поможет) яркий пример - Эмма Гаджиева, которая стала прекрасным журналистом. Наши фигуристки за редким исключением обладают скудным запасом слов)
Гаджиева? Серьёзно?
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Ответ vanessa2021
Фанаты знают примерно столько сколько остальные люди. Из открытых источников. Сокурсница Саши сказала, что еще до перевода Саша приходила туда. Видимо смотрела. Саша и в Бауманку приходила посмотреть. Блин, что за люди: в выпуске несколько Сашиных преподавателнй рассказали, что Саша прекрасно учится, все вовремя сдает, все пропуски пересдает. Но некоторым так хочется понегативить. Пусть все фигуристки как Саша учились в хороших вузах, только в плюс девушкам.
Рассказывать можно, что угодно, только где Трусова вместо учёбы на очном была весь апрель, известно. И сама она про свои пропуски занятий рассказывает.
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Ответ Katerina Sunny
Там какая-то запутанная история. Когда она там засветилась сначала посреди учебного года, фанаты рассказывали, что она в гости приходила. Похоже, что и учится так же, как и поступала.
Фанаты знают примерно столько сколько остальные люди. Из открытых источников.

Сокурсница Саши сказала, что еще до перевода Саша приходила туда. Видимо смотрела. Саша и в Бауманку приходила посмотреть.

Блин, что за люди: в выпуске несколько Сашиных преподавателнй рассказали, что Саша прекрасно учится, все вовремя сдает, все пропуски пересдает.

Но некоторым так хочется понегативить.

Пусть все фигуристки как Саша учились в хороших вузах, только в плюс девушкам.
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Ответ Александр Шульгин
Проверить бы как она туда типа поступила. МГУ конечно совсем потерял лицо.
Там какая-то запутанная история. Когда она там засветилась сначала посреди учебного года, фанаты рассказывали, что она в гости приходила. Похоже, что и учится так же, как и поступала.
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Училась, училась и научилась. Всем бы так.
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Преподаватели рассказали, что сначала был ажиотаж изза Саши. На ее потоке, в группе.

В МГУ учатся студенты из Китая. Вот выходят они с лекции, человек 100 китайцев, видят Сашу, сначала остолбенели, потом кинулись с ней фотографироваться. Ее вытащить от этих китайцев было невозможно, пока все не перефотографировались.
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