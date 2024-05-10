Анчелотти, Алонсо, Гвардиола, Хави претендуют на премию тренеру года в Европе от Globe Soccer Awards
Стали известны претенденты на приз тренеру года в Европе от Globe Soccer Awards.
Полный список номинантов выглядит следующим образом:
Хаби Алонсо («Байер»);
Рубен Аморим («Спортинг»);
Карло Анчелотти («Реал»);
Микель Артета («Арсенал»);
Унаи Эмери («Астон Вилла»);
Луис Энрике («ПСЖ»);
Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»);
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
Себастиан Хенесс («Штутгарт»);
Симоне Индзаги («Интер»);
Мичел («Жирона»);
Тиаго Мотта («Болонья»);
Эдин Терзич («Боруссия Дортмунд»);
Томас Тухель («Бавария»);
Хави («Барселона»).
Чем тебе не квадрупл)
Видимо за декласс от псж
Тут либо Анчи либо Алонсо,других вариантов быть не может)
Не меньше этих двоих заслуживает
В реальности с Моуриньо Рома слетела бы ещё от Милана. Моуриньо против Милана: 6 игр, 4 поражения и две ничьи. Де Росси против Милана 2 матча 2 победы ))
В чемпионате Де Росси уже набрал очков больше чем Моуриньо. Смех вообще заикаться про какие-то двойные стандарты. Они в отношении Моура и работают, команда играла в убогий футбол, который не давал результат. 6-9 место за 3 сезона и сказки про ужасный состав. По итогу средний Де Росси без опыта выглядит успешнее чем гений тренерского цеха)
Устарел Моуриньо, смирись. В сборную ему пора
Смешная награда ими созданая и недалекие еще это обсуждают)
Например в 2018 году лучшей командой мира был признан Атлетико.
Почему не победитель ЛЧ Реал?)
Ну наверное потому что кринж был обижен на Переса)