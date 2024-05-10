Анчелотти, Алонсо, Гвардиола, Хави претендуют на премию тренеру года в Европе от Globe Soccer Awards

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Стали известны претенденты на приз тренеру года в Европе от Globe Soccer Awards.

Полный список номинантов выглядит следующим образом:

Хаби АлонсоБайер»);

Рубен Аморим («Спортинг»);

Карло АнчелоттиРеал»);

Микель АртетаАрсенал»);

Унаи Эмери («Астон Вилла»);

Луис Энрике («ПСЖ»);

Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»);

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

Себастиан Хенесс («Штутгарт»);

Симоне Индзаги («Интер»);

Мичел («Жирона»);

Тиаго Мотта («Болонья»);

Эдин Терзич («Боруссия Дортмунд»);

Томас Тухель («Бавария»);

Хави («Барселона»).

79 комментариев
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Хави с Тухелем основные претенденты, остальные для массовки
+112
0
+112
Ответ войд
Хавэ😂 Видимо за декласс от псж Тут либо Анчи либо Алонсо,других вариантов быть не может)
За декласс от ПСЖ (1:4), декласс от Реала (1:4), декласс от Атлетика (2:4) и декласс от Жироны (2:4)

Чем тебе не квадрупл)
+69
-6
+63
Хавэ😂
Видимо за декласс от псж
Тут либо Анчи либо Алонсо,других вариантов быть не может)
+63
-6
+57
Шикарный сезон Анчелоти. Но и этого оказалось мало, так как есть Алонсо)
+24
-2
+22
Ответ Ночной кошмар Логинова
Хави с Тухелем основные претенденты, остальные для массовки
Хага странно, что не номинировали
Не меньше этих двоих заслуживает
+19
0
+19
с хави в голос просто)
+18
-1
+17
Однозначно Хави за лучший камбэк года
+12
0
+12
Анчелотти, Алонсо, Гвардиола и Хави в художественном фильме " какого черта здесь делает Хави"
+10
0
+10
Немного не по теме, но раз спортс не додумался упомянуть напишу сам: "ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ Жозе Моуринью с поста главного тренера Ромы, клуб впервые за три года не сыгает в финале еврокубков. При этом у Ромы только одна победа в последних 6 матчах" А то любую победу Де Росси после увольнения Моура спортс так тщательно обсасывал, сравнивая их, что аж тошнило, а когда начались проблемы то сразу вдруг тишина!
+14
-5
+9
Почему нет Тен Хаага?
+6
0
+6
Очень сильно удивлюсь, если выиграет не Хаби Алонсо
+7
-1
+6
Хави? Наныл ))
+4
0
+4
Ответ meringue
Как бы все орут с Хави, и это понятно что его тут и рядом не должно быть, но как же Тухель, за какие такие заслуги?
За гол из оффсайда
+4
0
+4
Надо Хави дать. Залечить душевные раны. Его судьи задушили,а так бы он всем показал,где раки зимуют.
+3
0
+3
Тухель без шансов. Сделал то, что не смог ни один тренер - остался без трофеев с Баварией
+3
0
+3
Ответ CHELSEA_2008
Немного не по теме, но раз спортс не додумался упомянуть напишу сам: "ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ Жозе Моуринью с поста главного тренера Ромы, клуб впервые за три года не сыгает в финале еврокубков. При этом у Ромы только одна победа в последних 6 матчах" А то любую победу Де Росси после увольнения Моура спортс так тщательно обсасывал, сравнивая их, что аж тошнило, а когда начались проблемы то сразу вдруг тишина!
Ты намекаешь, что Моуриньо прошёл бы такой Байер? ) 49 матчей без поражений, напомню, а то персофаны живут в каком-то своём мире. Если и дальше продолжишь нести бред в духе "да, пройдёт", то тут уже ничего не поможет. Ещё напомню, что при нём Рома шла на 9 месте в Серии А.

В реальности с Моуриньо Рома слетела бы ещё от Милана. Моуриньо против Милана: 6 игр, 4 поражения и две ничьи. Де Росси против Милана 2 матча 2 победы ))

В чемпионате Де Росси уже набрал очков больше чем Моуриньо. Смех вообще заикаться про какие-то двойные стандарты. Они в отношении Моура и работают, команда играла в убогий футбол, который не давал результат. 6-9 место за 3 сезона и сказки про ужасный состав. По итогу средний Де Росси без опыта выглядит успешнее чем гений тренерского цеха)
Устарел Моуриньо, смирись. В сборную ему пора
+4
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Ответ Predator87
а почему именно алонсо?))предположим у него будет чемп и ле,а у реала чемп и лч.лч все таки поважнее будет как не крути
У Алонсо мб ещё кубок, это во-первых. Во-вторых в прошлом сезоне он принял команду из зоны вылета, вывел в еврокубки, а в этом сезоне всех уничтожил. Это при том, что Алонсо ещё начинающий тренер, в отличие от Анчелотти. С точки зрения тренерского перформанса это значительно круче.
+3
0
+3
Алонсо, с большим отрывом
+4
-2
+2
Ответ Predator87
а почему именно алонсо?))предположим у него будет чемп и ле,а у реала чемп и лч.лч все таки поважнее будет как не крути
Ну еще, наверное, за такую обычную фигню, как 49 матчей без поражений.
+2
0
+2
А где месси?
+5
-3
+2
Ответ gninnur esrever*
Алонсо, с большим отрывом
а почему именно алонсо?))предположим у него будет чемп и ле,а у реала чемп и лч.лч все таки поважнее будет как не крути
+3
-2
+1
Алонсо конечно (при всём уважение к Анчелотти), такое вряд ли кто то повторит в ближайшее время, ерия без поражений, чемп, и возможно требл и всё это не с Баварией или МС, а с авторской командой
+1
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Ответ Alexshara
Алонсо конечно (при всём уважение к Анчелотти), такое вряд ли кто то повторит в ближайшее время, ерия без поражений, чемп, и возможно требл и всё это не с Баварией или МС, а с авторской командой
Там как Мендеш с кринжем из аль насры решат, так и будет)
Смешная награда ими созданая и недалекие еще это обсуждают)
Например в 2018 году лучшей командой мира был признан Атлетико.
Почему не победитель ЛЧ Реал?)
Ну наверное потому что кринж был обижен на Переса)
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Ну тут либо Анчелотти либо Алонсо. Кто в финале победит. А если оба возьмут кубок. Тогда вопрос.
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Ответ Alexshara
Алонсо конечно (при всём уважение к Анчелотти), такое вряд ли кто то повторит в ближайшее время, ерия без поражений, чемп, и возможно требл и всё это не с Баварией или МС, а с авторской командой
И лучшего тренера взял Симеоне, а не Зидан🤣👌
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Анчи или Алонсо
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Хави слабое звено
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ну по существу только анчелотти,гвардиола и алонсо.остальные лишние
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Мотта либо Алонсо
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Отдайте Анчелонсо.
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