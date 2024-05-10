Анчелотти, Алонсо, Гвардиола, Хави претендуют на премию тренеру года в Европе от Globe Soccer Awards

Стали известны претенденты на приз тренеру года в Европе от Globe Soccer Awards.

Полный список номинантов выглядит следующим образом:

(« »);

Рубен Аморим (« »);

(« »);

(« »);

(«Астон Вилла»);

Луис Энрике (« »);

Джан Пьеро Гасперини (« »);

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

Себастиан Хенесс («Штутгарт»);

Симоне Индзаги («Интер»);

Мичел («Жирона»);

Тиаго Мотта («Болонья»);

Эдин Терзич («Боруссия Дортмунд»);

Томас Тухель («Бавария»);

Хави («Барселона»).